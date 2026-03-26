FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दिल्ली: CM रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में किया Lions Eye Center का उद्घाटन

दिल्ली: CM रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में किया Lions Eye Center का उद्घाटन

IPL 2026 Schedule: आईपीएल 2026 के दूसरे फेज के शेड्यूल का ऐलान, इन 12 शहरों में खेले जाएगे मैच

IPL 2026 Schedule: आईपीएल 2026 के दूसरे फेज के शेड्यूल का ऐलान, इन 12 शहरों में खेले जाएगे मैच

Quality Sleep: करवट बदलते बीतती है रात, नींद नहीं आती? कहीं ये डिप्रेशन का साइलेंट सिग्नल तो नहीं

Quality Sleep: करवट बदलते बीतती है रात, नींद नहीं आती? कहीं ये डिप्रेशन का साइलेंट सिग्नल तो नहीं

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
RCB vs SRH मैच में बने इन 5 महारिकॉर्ड का टूटना असंभव, आंकड़े देख खुली रह जाएंगी आंखें

RCB vs SRH मैच में बने इन 5 महारिकॉर्ड का टूटना असंभव, आंकड़े देख खुली रह जाएंगी आंखें

इंसानी सोच से परे हैं दुनिया की ये अनोखी संरचनाएं, इनकी बनावट देखकर चौंक जाएंगे आप

इंसानी सोच से परे हैं दुनिया की ये अनोखी संरचनाएं, इनकी बनावट देखकर चौंक जाएंगे आप

किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं है RCB की नई मालिक अनन्या बिड़ला, देखें खूबसूरत तस्वीरें

किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं है RCB की नई मालिक अनन्या बिड़ला, देखें खूबसूरत तस्वीरें

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Quality Sleep: करवट बदलते बीतती है रात, नींद नहीं आती? कहीं ये डिप्रेशन का साइलेंट सिग्नल तो नहीं

Sleep Better: अगर आपकी रात करवटें बदलते बीत रही है, नींद बार-बार टूट रही है या सोने में दिक्कत हो रही है, तो इसे हल्के में लेना बड़ी गलती हो सकती है. क्योंकि खराब नींद सिर्फ थकान नहीं, बल्कि डिप्रेशन से पहले का एक साइलेंट सिग्नल भी हो सकती है.

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Mar 26, 2026, 08:05 PM IST

Quality Sleep: करवट बदलते बीतती है रात, नींद नहीं आती? कहीं ये डिप्रेशन का साइलेंट सिग्नल तो नहीं

World Health Day - Sleep Better (AI Image)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

#HumFitTohIndiaHit - Sleep Better: आज के समय नींद सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली चीज बन गई है. कई लोग इसे बस थकान या रूटीन का हिस्सा मानकर टाल देते हैं, लेकि अगर आपकी रात करवटें बदलते बीत रही है, नींद बार-बार टूट रही है या सोने में दिक्कत हो रही है, तो इसे हल्के में लेना बड़ी गलती हो सकती है. क्योंकि खराब नींद सिर्फ थकान नहीं, बल्कि डिप्रेशन से पहले का एक साइलेंट सिग्नल भी हो सकती है. इस बार World Health Day के मौके पर अक्सर नजरअंदाज कर दी जाने वाली नींद से जुड़ी इसी पहलू पर बात करेंगे. क्योंकि Better Sleep ही Better Mental Health की नींव है..

खराब नींद और डिप्रेशन का कनेक्शन

Healthpil.com के फाउंडर और जाने-माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. राहुल चावला के मुताबिक, नींद और स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन का एक-दूसरे से गहरा रिश्ता होता है. यानी जिन लोगों को एंग्जाइटी या डिप्रेशन होता है, उनकी नींद पर असर पड़ता है और जिन लोगों की नींद ठीक नहीं होती, उनमें आगे चलकर एंग्जाइटी या डिप्रेशन होने का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में इंसान एक ऐसे चक्र (Vicious Loop) में फंस जाता है, जहां स्ट्रेस और डिप्रेशन बढ़ते जाते हैं और नींद भी और खराब होती जाती है.

यह भी पढ़ें: 10 से 15 साल पहले चेतावनी! फिर भी HPV Test से चूक क्यों रही हैं महिलाएं? जानिए Cervical Cancer में कितना अहम ये जांच

उन्होंने कहा कि इस चक्र से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी नींद पर ध्यान देना और यह समझना कि आखिर आप ठीक से सो क्यों नहीं पा रहे हैं. कई स्टडीज़ में पाया गया है कि जिन लोगों को लंबे समय से नींद की समस्या (Chronic Insomnia) होती है, उनमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी 2 से 3 गुना ज्यादा देखी जाती है. वहीं, जिन लोगों को पहले से डिप्रेशन या एंग्जाइटी होती है, उनमें नींद की कमी एक बहुत आम लक्षण होता है. डिप्रेशन से नींद और खराब होती है, और खराब नींद डिप्रेशन को और बढ़ा देती है. 

नींद पूरी न होने की शिकायत 

एक्सपर्ट के मुताबिक, कई बार ऐसा भी होता है कि डिप्रेशन या एंग्जाइटी से जूझ रहे लोग शुरुआत में सिर्फ नींद की समस्या लेकर ही डॉक्टर के पास पहुंचते हैं. उन्हें यह पता नहीं होता कि उनके मन में अंदर ही अंदर बदलाव चल रहे हैं. उनकी पहली शिकायत यही होती है कि उनकी नींद पूरी नहीं हो रही. आजकल की लाइफस्टाइल में स्ट्रेस बहुत आम हो गया है. लोग देर तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, यहां तक कि सोने से पहले भी स्क्रीन देखते रहते हैं. बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम भी नींद को खराब कर रहा है, जिससे स्ट्रेस लेवल और बढ़ जाता है.  

क्या करें?

एक्सपर्ट के मुताबिक, नींद को नजरअंदाज करना छोटी गलती लग सकती है, लेकिन इसका असर धीरे-धीरे आपके दिमाग और भावनाओं पर गहरा पड़ता है.  अगर आप रोज रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, बार-बार नींद टूट रही है या सुबह उठकर भी थकान महसूस होती है, तो इसे केवल 'रूटीन की समस्या' समझकर टालना ठीक नहीं है. आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी नींद ही आपकी मेंटल हेल्थ का पहला आईना है. 

  • हर दिन एक तय समय पर सोने और उठने की आदत बनाएं
  • सोने से 30-40 मिनट पहले स्क्रीन (मोबाइल/लैपटॉप) से दूरी रखें
  • कैफीन और देर रात भारी खाने से बचें
  • दिन में हल्की फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें
  • अगर नींद की समस्या लंबे समय तक बनी रहे, तो एक्सपर्ट से सलाह लें.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल जागरूकता के उद्देश्य से दी गई है. यह किसी भी तरह की मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं है. यदि आपको लंबे समय से नींद या मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या हो रही है, तो डॉक्टर या विशेषज्ञ से जरूर संपर्क करें. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

 
Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
RCB vs SRH मैच में बने इन 5 महारिकॉर्ड का टूटना असंभव, आंकड़े देख खुली रह जाएंगी आंखें
RCB vs SRH मैच में बने इन 5 महारिकॉर्ड का टूटना असंभव, आंकड़े देख खुली रह जाएंगी आंखें
इंसानी सोच से परे हैं दुनिया की ये अनोखी संरचनाएं, इनकी बनावट देखकर चौंक जाएंगे आप
इंसानी सोच से परे हैं दुनिया की ये अनोखी संरचनाएं, इनकी बनावट देखकर चौंक जाएंगे आप
किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं है RCB की नई मालिक अनन्या बिड़ला, देखें खूबसूरत तस्वीरें
किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं है RCB की नई मालिक अनन्या बिड़ला, देखें खूबसूरत तस्वीरें
भारत के किन राज्यों की सरकारी भाषा है संस्कृत? जानें विदेश में कहां-कहां पढ़ाई जा रही है देववाणी
भारत के किन राज्यों की सरकारी भाषा है संस्कृत? जानें विदेश में कहां-कहां पढ़ाई जा रही है देववाणी
दूसरे विश्व युद्ध के बीच खोला गया भारत का यह ऐतिहासिक पुल, आज भी सिर्फ दो पिलरों पर टिका है ब्रिज
दूसरे विश्व युद्ध के बीच खोला गया भारत का यह ऐतिहासिक पुल, आज भी सिर्फ दो पिलरों पर टिका है ब्रिज
MORE
Advertisement
धर्म
Mangal Shukra Yuti 2026: मंगल-शुक्र का खतरनाक योग दुनिया को देगा झटका? महंगाई तोड़ेगी रिकॉर्ड या भड़केगा युद्ध 
मंगल-शुक्र का खतरनाक योग दुनिया को देगा झटका? महंगाई तोड़ेगी रिकॉर्ड या भड़केगा युद्ध
Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि में इन 4 चीजों का गुप्त दान जगा देगा भाग्य, मां दुर्गा की कृपा प्राप्ति से बन जाएंगे सभी काम
चैत्र नवरात्रि में इन 4 चीजों का गुप्त दान जगा देगा सोया भाग्य, मां दुर्गा की कृपा प्राप्ति से बन जाएंगे सभी काम
Chaitra Navratri Day 7: आज नवरात्रि के सातवें दिन होगी मां कालरात्रि की पूजा, जानें पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त, मंत्र, आरती और भोग
आज नवरात्रि के सातवें दिन होगी मां कालरात्रि की पूजा, जानें पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त, मंत्र, आरती और भोग
Horoscope 25 March: आज कन्या राशि वालों को मिलेंगे शुभ समाचार, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज कन्या राशि वालों को मिलेंगे शुभ समाचार, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Shri Ram Yantra: अयोध्या राम मंदिर में स्थापित ‘श्रीराम यंत्र’ क्या है, जानिए इसका महत्व से लेकर दिव्य शक्तियों का रहस्य
अयोध्या राम मंदिर में स्थापित ‘श्रीराम यंत्र’ क्या है, जानिए इसका महत्व से लेकर दिव्य शक्तियों का रहस्य
MORE
Advertisement