Quality Sleep: करवट बदलते बीतती है रात, नींद नहीं आती? कहीं ये डिप्रेशन का साइलेंट सिग्नल तो नहीं

Sleep Better: अगर आपकी रात करवटें बदलते बीत रही है, नींद बार-बार टूट रही है या सोने में दिक्कत हो रही है, तो इसे हल्के में लेना बड़ी गलती हो सकती है. क्योंकि खराब नींद सिर्फ थकान नहीं, बल्कि डिप्रेशन से पहले का एक साइलेंट सिग्नल भी हो सकती है.

#HumFitTohIndiaHit - Sleep Better: आज के समय नींद सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली चीज बन गई है. कई लोग इसे बस थकान या रूटीन का हिस्सा मानकर टाल देते हैं, लेकि अगर आपकी रात करवटें बदलते बीत रही है, नींद बार-बार टूट रही है या सोने में दिक्कत हो रही है, तो इसे हल्के में लेना बड़ी गलती हो सकती है. क्योंकि खराब नींद सिर्फ थकान नहीं, बल्कि डिप्रेशन से पहले का एक साइलेंट सिग्नल भी हो सकती है. इस बार World Health Day के मौके पर अक्सर नजरअंदाज कर दी जाने वाली नींद से जुड़ी इसी पहलू पर बात करेंगे. क्योंकि Better Sleep ही Better Mental Health की नींव है..

खराब नींद और डिप्रेशन का कनेक्शन

Healthpil.com के फाउंडर और जाने-माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. राहुल चावला के मुताबिक, नींद और स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन का एक-दूसरे से गहरा रिश्ता होता है. यानी जिन लोगों को एंग्जाइटी या डिप्रेशन होता है, उनकी नींद पर असर पड़ता है और जिन लोगों की नींद ठीक नहीं होती, उनमें आगे चलकर एंग्जाइटी या डिप्रेशन होने का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में इंसान एक ऐसे चक्र (Vicious Loop) में फंस जाता है, जहां स्ट्रेस और डिप्रेशन बढ़ते जाते हैं और नींद भी और खराब होती जाती है.

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उन्होंने कहा कि इस चक्र से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी नींद पर ध्यान देना और यह समझना कि आखिर आप ठीक से सो क्यों नहीं पा रहे हैं. कई स्टडीज़ में पाया गया है कि जिन लोगों को लंबे समय से नींद की समस्या (Chronic Insomnia) होती है, उनमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी 2 से 3 गुना ज्यादा देखी जाती है. वहीं, जिन लोगों को पहले से डिप्रेशन या एंग्जाइटी होती है, उनमें नींद की कमी एक बहुत आम लक्षण होता है. डिप्रेशन से नींद और खराब होती है, और खराब नींद डिप्रेशन को और बढ़ा देती है.

नींद पूरी न होने की शिकायत

एक्सपर्ट के मुताबिक, कई बार ऐसा भी होता है कि डिप्रेशन या एंग्जाइटी से जूझ रहे लोग शुरुआत में सिर्फ नींद की समस्या लेकर ही डॉक्टर के पास पहुंचते हैं. उन्हें यह पता नहीं होता कि उनके मन में अंदर ही अंदर बदलाव चल रहे हैं. उनकी पहली शिकायत यही होती है कि उनकी नींद पूरी नहीं हो रही. आजकल की लाइफस्टाइल में स्ट्रेस बहुत आम हो गया है. लोग देर तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, यहां तक कि सोने से पहले भी स्क्रीन देखते रहते हैं. बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम भी नींद को खराब कर रहा है, जिससे स्ट्रेस लेवल और बढ़ जाता है.

क्या करें?

एक्सपर्ट के मुताबिक, नींद को नजरअंदाज करना छोटी गलती लग सकती है, लेकिन इसका असर धीरे-धीरे आपके दिमाग और भावनाओं पर गहरा पड़ता है. अगर आप रोज रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, बार-बार नींद टूट रही है या सुबह उठकर भी थकान महसूस होती है, तो इसे केवल 'रूटीन की समस्या' समझकर टालना ठीक नहीं है. आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी नींद ही आपकी मेंटल हेल्थ का पहला आईना है.

हर दिन एक तय समय पर सोने और उठने की आदत बनाएं

सोने से 30-40 मिनट पहले स्क्रीन (मोबाइल/लैपटॉप) से दूरी रखें

कैफीन और देर रात भारी खाने से बचें

दिन में हल्की फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें

अगर नींद की समस्या लंबे समय तक बनी रहे, तो एक्सपर्ट से सलाह लें.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल जागरूकता के उद्देश्य से दी गई है. यह किसी भी तरह की मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं है. यदि आपको लंबे समय से नींद या मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या हो रही है, तो डॉक्टर या विशेषज्ञ से जरूर संपर्क करें.

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