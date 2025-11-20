FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Best Superfoods for Winter: रोजाना खाएं ये 6 सुपरफूड्स, ठंड में शरीर को मिलेगी गर्माहट

सर्दियों में इम्यूनिटी बढ़ाने और शरीर को गर्म रखने के लिए खट्टे फल, जड़ वाली सब्जियां, पत्तेदार साग, मेवे-बीज, जामुन और हल्दी-अदरक को अपने आहार में शामिल करें.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Nov 20, 2025, 03:19 PM IST

Best Superfoods for Winter: रोजाना खाएं ये 6 सुपरफूड्स, ठंड में शरीर को मिलेगी गर्माहट
सर्दियों में हमारे शरीर को सर्दी और फ्लू जैसी सामान्य बीमारियों से अधिक ताकत और सुरक्षा की आवश्यकता होती है. सर्दियों में कई हेल्दी  खाने-पीने की चीजें मिलते हैं, जो हमें गर्म रखने और हमारी इम्युनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं. यहां कुछ विंटर स्पेशल सुपरफूड दिए गए हैं, जो आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं..

खट्टे फल

संतरे, नींबू और कीनू विटामिन सी से भरपूर होते हैं. यह विटामिन हमारे शरीर को बीमारी से लड़ने में मदद करता है, हमारी त्वचा को स्वस्थ रखता है और हमें अधिक ऊर्जा देता है.

जड़ वाली सब्जियां

गाजर, शकरकंद, चुकंदर और शलजम जैसी सब्जियां सर्दियों में अच्छी तरह बढ़ती हैं. वे हमें अच्छे पाचन के लिए फाइबर और विटामिन देते हैं जो हमारी आंखों और समग्र स्वास्थ्य में मदद करते हैं.

पत्तेदार साग

Superfoods

सर्दियों में पालक, केल और मेथी आसानी से मिल जाते हैं. वे आयरन, कैल्शियम और अन्य विटामिन से भरपूर होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाने और हमारे रक्त को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं.

मेवे और बीज

बादाम, अखरोट, चिया बीज और अलसी के बीज सर्दियों के बेहतरीन स्नैक्स हैं. इनमें स्वस्थ वसा होती है जो शुष्क मौसम के दौरान हमारे मस्तिष्क को तेज और त्वचा को नमीयुक्त रखती है.

जामुन

ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी और क्रैनबेरी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं. ये हमारे शरीर को संक्रमणों से बचाने और याददाश्त और हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करते हैं.

अदरक

हल्दी शरीर में सूजन और दर्द को कम करने के लिए प्रसिद्ध है. यह जोड़ों के दर्द के लिए विशेष रूप से सहायक है, जो ठंड में बढ़ सकता है. इन सुपरफूड्स को अपने शीतकालीन भोजन में शामिल करके, हम ठंड के महीनों के दौरान मजबूत, स्वस्थ और अधिक ऊर्जावान रह सकते हैं. प्रकृति हमें वह देती है जिसकी हमें हर मौसम में आवश्यकता होती है- इसलिए इन स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों का आनंद लें और सर्दियों को अच्छे स्वास्थ्य का समय बनाएं.

