Best Shopping Market In Delhi: शादी की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली की ये 3 मार्केट, लहंगा से लेकर ज्वेलरी तक सबकुछ मिलेगा सस्ता

Best Shopping Market In Delhi: अगर आप शादी की शॉपिंग कम बजट में करना चाहते हैं, तो दिल्ली की कुछ मशहूर मार्केट्स आपके लिए बेहतरीन जगह हैं. यहां आपको दुल्हन के लहंगे से लेकर ज्वेलरी और फुटवियर तक, सब कुछ किफायती दामों पर मिल जाएगा.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 11, 2025, 06:19 PM IST

Best Shopping Market In Delhi: शादी की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली की ये 3 मार्केट, लहंगा से लेकर ज्वेलरी तक सबकुछ मिलेगा सस्ता
शादी की शॉपिंग एक बड़ा और मुस्किल टास्क होता है. जिसमें दुल्हन के लहंगे-ज्वेलरी से लेकर पर्स और फुटवियर तक, सब कुछ खरीदना होता है. ऐसे में, अक्सर लोग वैसी ही मार्केट की तलाश में रहते हैं, जो वैरायटी देने के साथ-साथ दाम में भी किफायती हो. अगर आप भी दिल्ली में हैं और शादी के लिए कम बजट में अच्छी व ट्रेंडी शॉपिंग करना चाहते हैं, तो पुरानी दिल्ली की कुछ मार्केट आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं. इस लेख में हम आपको शादी से जुड़ी  हर चीजों की खरीदारी के लिए यहां 3 बेहतरीन मार्केट के बारे में बताने बताएंगे.  

शादी की शॉपिंग के लिए दिल्ली की बेस्ट मार्केट

करोल बाग

करोल बाग की मार्केट से आप कम बजट में भी शानदार शॉपिंग कर सकते हैं. यहां की अजमल खान रोड, शादी के कपड़ों के लिए बहुत मशहूर है. इस मार्केट में आपको स्टाइलिश सूट से लेकर खूबसूरत लहंगे तक सबकुछ मिल जाएंगे. यहां पर आप हर तरह के कपड़ों के साथ-साथ जूते और ज्वेलरी की कई दुकानें भी मौजूद हैं, पर ध्यान दें, यह बाजार सोमवार को बंद रहता है. इसके अलावा, हफ्ते के हर दिन आप शॉपिंग कर सकते हैं. यहां पर आपको काफी सस्ते दामों में ब्राइडल लहंगे मिल जाएंगे. 

चांदनी चौक

शादी की खरीदारी के लिए चांदनी चौक सबसे बेहतरीन मार्केट मानी जाती है, क्योंकि यहां पर हर दाम में बेहतरीन ऑप्शन मिल जाएंगे. यह बाजार केवल कपड़ों के लिए ही नहीं, बल्कि घर की सजावट, शादी में दिए जाने वाले गिफ्ट्स और सौंदर्य उत्पादों के लिए भी प्रसिद्ध है. यहां आपको हर तरह की चीजें बहुत ही कम दामों पर मिल जाएंगी. खासकर, यहां की आर्टिफिशियल ज्वेलरी अपने डिजाइन और किफायती दाम के लिए मशहूर है. इसके अलावा, यहां दुल्हन के लहंगे, दुपट्टे, सूट, चूड़े और कलीरे की भी लेटेस्ट डिजाइन्स काफी सस्ते में मिल जाएगा. 

लाजपत नगर

रौनक और भीड़ के मामले में लाजपत नगर की मार्केट भी चांदनी चौक से कम नहीं है. सुबह के समय यहां शॉपिंग करना सबसे अच्छा रहता है. इस मार्केट की सबसे खास बात यह है कि यहां कुछ दुकानें थोक में कपड़े बेचती हैं. इसका फायदा यह है कि आप अपनी पसंद के हिसाब से कपड़ा खरीदकर उसे अपने मनचाहे डिजाइन में सिलवा सकते हैं. यह बाजार कपड़ों और जूतों के अलावा, शादी से जुड़ी हर छोटी-बड़ी चीजों के लिए भी एक अच्छा विकल्प है.
 

