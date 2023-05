Gardening Tips: नए अपार्टमेंट या फ्लैट की बालकनी में शुरू करने जा रहे हैं गार्डनिंग? जरूर फॉलो करें ये टिप्स एंड ट्रिक्स

नए अपार्टमेंट या फ्लैट की बालकनी में शुरू करने जा रहे हैं गार्डनिंग? जरूर फॉलो करें ये टिप्स एंड ट्रिक्स

डीएनए हिंदी: आजकल गार्डनिंग का ट्रेंड काफी बढ़ गया है, लेकिन अपार्टमेंट और फ्लैट कल्चर में लोगों के पास इतनी जगह नहीं होती कि वे मनचाहे तरीके से अपनी बगिया सजा सकें. ऐसे में आज हम (Gardening Tips) आपको गार्डनिंग से जुड़े कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहा हैं. जिसकी मदद से आप (Best Gardening Tips) कम स्पेस में भी बागवानी कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आप पहली बार किसी नए घर या फ्लैट में पौधा लगाने जा रहे हैं तो उससे जुड़े कुछ ट्रिक्स भी हम आपको इस लेख के माध्यम से बताने वाले हैं, ये ट्रिक्स आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगी, तो आइए जानते हैं गार्डनिंग से जुड़े इन खास टिप्स एंड ट्रिक्स के (Best Tricks Beautify Your New Home Garden) बारे में...

ग्रीन ग्रास लगाएं

घर की बॉलकनी का स्पेस चाहे छोटा हो या बड़ा, वहां सबसे पहले ऑर्टिफिशयल ग्रीन ग्रॉस लगाना चाहिए. इसकी थिकनेस आप अपने बजट के हिसाब से तय कर सकते हैं. आप इसे अपनी बॉलकनी में बिछा कर अपनी बगिया की सजावट का पहला स्टेप पूरा कर सकते हैं.

स्टैंड का इस्तेमाल करें

अगर आप घर में छोटी या बड़ी जगह पर एक साथ कई पौधे लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप ऑयरन रॉड स्टैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह आपको आसानी से नर्सरी या फिर ऑनलाइन मिल जाएगा. इसे आप कार्नर स्पेस में लगा कर एक साथ छोड़े-बड़े गमले रख सकते हैं. इससे आप पौधों को आसानी से पानी भी दे पाएंगे.

ग्रो-बैग्स की लें मदद

वहीं अगर आप बहुत ज्यादा गमले रखने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप आजकल के ट्रैंडी ग्रो-बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह आपको ऑनलाइन जूट मटेरियल में मिल जाएगा जो बजट फ्रेंडली भी है. इसके अलावा ग्रो-बैग्स प्लास्टिक में आप मिट्टी और खाद भरकर इनमें मनचाहे पौधे लगा सकते हैं.

फ्लोर लाइट भी है ट्रैंडी ऑप्शन

इसके अलावा कॉफी और बुक रीडिंग के लिए आप चाहें तो फ्लोर लाइट या हैंगिग लाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. जिससे आपकी बगिया तो खूबसूरत लगेगी ही साथ ही आप अपने पसंद का काम करने के लिए कुछ पल अपनी बगिया में सूकून से बैठ पाएंगे.

