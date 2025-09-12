Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Jitiya Vrat Kab Hai: 13 या 14 सितंबर किस दिन रखा जाएगा जितिया का निर्जला व्रत? अष्टमी तिथि से लेकर पूजा विधि तक यहां पढ़ें

Surya Grahan: 21 सितंबर को लगने जा रहा सूर्य ग्रहण इन 6 राशियों के लिए होगा खराब, स्वास्थ्य से लेकर संबंध तक बिगड़ेंगे

सीपी राधाकृष्णन आज देश के उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, राष्ट्रपति भवन में होगा समारोह

Parenting Tips: बच्चों को अच्छी परवरिश देने और जिम्मेदार बनाने के लिए इन पेरेंटिंग टिप्स को करें फॉलो

Chanakya Niti: जीवनभर दुखी रहता है ये 5 काम करने वाला इंसान, बर्बादी का कारण बनती हैं ये आदतें

Mirai Review: श्रीराम के दिव्य अस्त्र ‘मिराई’ की गाथा में तेजा सज्जा बने रक्षक वेदा, देखिए रहस्य-जादू और VFX का बेजोड़ संयोजन

हाई राइज बिल्डिंग्स पर 29 सितंबर तक लगाने होंगे एंटी-स्मॉग गन, दिल्ली सरकार का निर्देश जारी

हंसिका मोटवानी पर चलेगा मुकदमा, भाभी संग क्रूरता मामले में एक्ट्रेस की हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की 

क्या होती है Yellow Book? जिसके नियम हर VVIP को करने होते हैं फॉलो, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री पर नहीं होते लागू!

Rashifal 12 September 2025: मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 12 सितंबर का दिन? पढ़ें आज का राशिफल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Jitiya Vrat Kab Hai: 13 या 14 सितंबर किस दिन रखा जाएगा जितिया का निर्जला व्रत? अष्टमी तिथि से लेकर पूजा विधि तक यहां पढ़ें

13 या 14 सितंबर किस दिन रखा जाएगा जितिया का निर्जला व्रत? अष्टमी तिथि से लेकर पूजा विधि तक यहां पढ़ें

सीपी राधाकृष्णन आज देश के उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, राष्ट्रपति भवन में होगा समारोह

सीपी राधाकृष्णन आज देश के उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, राष्ट्रपति भवन में होगा समारोह

Parenting Tips: बच्चों को अच्छी परवरिश देने और जिम्मेदार बनाने के लिए इन पेरेंटिंग टिप्स को करें फॉलो

बच्चों को अच्छी परवरिश देने और जिम्मेदार बनाने के लिए इन पेरेंटिंग टिप्स को करें फॉलो

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Surya Grahan: 21 सितंबर को लगने जा रहा सूर्य ग्रहण इन 6 राशियों के लिए होगा खराब, स्वास्थ्य से लेकर संबंध तक बिगड़ेंगे

21 सितंबर को लगने जा रहा सूर्य ग्रहण इन 6 राशियों के लिए होगा खराब, स्वास्थ्य से लेकर संबंध तक बिगड़ेंगे

Chanakya Niti: जीवनभर दुखी रहता है ये 5 काम करने वाला इंसान, बर्बादी का कारण बनती हैं ये आदतें

जीवनभर दुखी रहता है ये 5 काम करने वाला इंसान, बर्बादी का कारण बनती हैं ये आदतें

क्या होती है Yellow Book? जिसके नियम हर VVIP को करने होते हैं फॉलो, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री पर नहीं होते लागू!

क्या होती है Yellow Book? जिसके नियम हर VVIP को करने होते हैं फॉलो, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री पर नहीं होते लागू!

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Parenting Tips: बच्चों को अच्छी परवरिश देने और जिम्मेदार बनाने के लिए इन पेरेंटिंग टिप्स को करें फॉलो

Effective Parenting Tricks: माता-पिता अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए उन्हें डांटते हैं और प्यार, सुरक्षा और सही आदतें डालने की कोशिश करते हैं. आप बच्चों को अच्छी परवरिश देना चाहते हैं तो इन पेरेंटिंग टिप्स का ध्यान रखें.

Latest News

Aman Maheshwari

Updated : Sep 12, 2025, 08:38 AM IST

Parenting Tips: बच्चों को अच्छी परवरिश देने और जिम्मेदार बनाने के लिए इन पेरेंटिंग टिप्स को करें फॉलो

Parenting Tips

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Parenting Tips For Kids: बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए और उन्हें आत्मविश्वासी और होशियार बनाने के लिए माता-पिता का सहयोग जरूरी है. उनकी परवरिश के दौरान नींव मजबूत होगी तो वह जीवन में आगे बढ़ेंगे. बच्चों की परवरिश के लिए हर माता-पिता को कई बातों का ध्यान रखना चाहिए. खासकर 10 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए पेरेंट्स को इन सभी टिप्स का ध्यान रखना चाहिए. बच्चों की जैसी परवरिश होगी उनका व्यक्तित्व वैसा ही होगा. हर पेरेंट्स को यहां बताई इन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

बच्चों की परवरिश के लिए इन बातों का रखें ध्यान

डांटने की बजाय प्यार से समझाएं

अगर बच्चा कोई गलती करता है तो उसे डांटने की जगह प्यार से समझाना चाहिए. डांटने और मारने से बच्चे पर बुरा असर पड़ता है. बच्चों को आराम से समझाना चाहिए.

कम करें स्क्रीन टाइम

आजकल हर बच्चा फोन चलाता है यहां तक की 2-3 साल के बच्चे भी वीडियो देखने के दीवाने होते हैं. आप बच्चों को पूरी तरह फोन से दूर नहीं कर सकते हैं. इसलिए स्क्रीन टाइम को कम करना चाहिए.

यह भी पढ़ें - चेहरे की ये 6 दिक्कतें किडनी फेल्योर का संकेत देती हैं, समझ लें शरीर में गंदा पानी होने लगा है स्टोर

अनुशासन सिखाएं

बच्चों को डेली लाइफ में अनुशासन सिखाना चाहिए. उठने, खाने, पढ़ने और खेलने का समय तय करें. बच्चों को इस रूटीन को फॉलो करने के लिए कहें. इससे वह समय की कद्र करेगा.

हेल्दी फूड्स की आदतें

बच्चों को अक्सर फास्ट फूड और जंक फूड खाना पसंद होता है. आपको बच्चों को हेल्दी फूड्स और फ्रूट्स खाने की आदत डालनी चाहिए. छोटी उम्र से ही हेल्दी खाने की आदत डालें.

तुलना न करें

बच्चों की कभी भी दूसरे बच्चों से तुलना नहीं करनी चाहिए. ऐसा करना बहुत ही गलत होता है. इसकी वजह से बच्चे को बुरा लग सकता है. दूसरे से तुलना होने पर बच्चे का आत्मविश्वास टूट जाता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Surya Grahan: 21 सितंबर को लगने जा रहा सूर्य ग्रहण इन 6 राशियों के लिए होगा खराब, स्वास्थ्य से लेकर संबंध तक बिगड़ेंगे
21 सितंबर को लगने जा रहा सूर्य ग्रहण इन 6 राशियों के लिए होगा खराब, स्वास्थ्य से लेकर संबंध तक बिगड़ेंगे
Chanakya Niti: जीवनभर दुखी रहता है ये 5 काम करने वाला इंसान, बर्बादी का कारण बनती हैं ये आदतें
जीवनभर दुखी रहता है ये 5 काम करने वाला इंसान, बर्बादी का कारण बनती हैं ये आदतें
क्या होती है Yellow Book? जिसके नियम हर VVIP को करने होते हैं फॉलो, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री पर नहीं होते लागू!
क्या होती है Yellow Book? जिसके नियम हर VVIP को करने होते हैं फॉलो, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री पर नहीं होते लागू!
ये हैं दुनिया में अब तक के 10 सबसे खतरनाक तानाशाह, यहां देखें पूरी लिस्ट
ये हैं दुनिया में अब तक के 10 सबसे खतरनाक तानाशाह, यहां देखें पूरी लिस्ट
कहानी उस एक्ट्रेस की जिसकी 'एक हिचकी' ने उजाड़ दी उसकी दुनिया, सिर मुंडवाकर कराया...
कहानी उस एक्ट्रेस की जिसकी 'एक हिचकी' ने उजाड़ दी उसकी दुनिया, सिर मुंडवाकर कराया...
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE