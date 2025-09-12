Parenting Tips: बच्चों को अच्छी परवरिश देने और जिम्मेदार बनाने के लिए इन पेरेंटिंग टिप्स को करें फॉलो

Effective Parenting Tricks: माता-पिता अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए उन्हें डांटते हैं और प्यार, सुरक्षा और सही आदतें डालने की कोशिश करते हैं. आप बच्चों को अच्छी परवरिश देना चाहते हैं तो इन पेरेंटिंग टिप्स का ध्यान रखें.

Parenting Tips For Kids: बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए और उन्हें आत्मविश्वासी और होशियार बनाने के लिए माता-पिता का सहयोग जरूरी है. उनकी परवरिश के दौरान नींव मजबूत होगी तो वह जीवन में आगे बढ़ेंगे. बच्चों की परवरिश के लिए हर माता-पिता को कई बातों का ध्यान रखना चाहिए. खासकर 10 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए पेरेंट्स को इन सभी टिप्स का ध्यान रखना चाहिए. बच्चों की जैसी परवरिश होगी उनका व्यक्तित्व वैसा ही होगा. हर पेरेंट्स को यहां बताई इन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

बच्चों की परवरिश के लिए इन बातों का रखें ध्यान

डांटने की बजाय प्यार से समझाएं

अगर बच्चा कोई गलती करता है तो उसे डांटने की जगह प्यार से समझाना चाहिए. डांटने और मारने से बच्चे पर बुरा असर पड़ता है. बच्चों को आराम से समझाना चाहिए.

कम करें स्क्रीन टाइम

आजकल हर बच्चा फोन चलाता है यहां तक की 2-3 साल के बच्चे भी वीडियो देखने के दीवाने होते हैं. आप बच्चों को पूरी तरह फोन से दूर नहीं कर सकते हैं. इसलिए स्क्रीन टाइम को कम करना चाहिए.

अनुशासन सिखाएं

बच्चों को डेली लाइफ में अनुशासन सिखाना चाहिए. उठने, खाने, पढ़ने और खेलने का समय तय करें. बच्चों को इस रूटीन को फॉलो करने के लिए कहें. इससे वह समय की कद्र करेगा.

हेल्दी फूड्स की आदतें

बच्चों को अक्सर फास्ट फूड और जंक फूड खाना पसंद होता है. आपको बच्चों को हेल्दी फूड्स और फ्रूट्स खाने की आदत डालनी चाहिए. छोटी उम्र से ही हेल्दी खाने की आदत डालें.

तुलना न करें

बच्चों की कभी भी दूसरे बच्चों से तुलना नहीं करनी चाहिए. ऐसा करना बहुत ही गलत होता है. इसकी वजह से बच्चे को बुरा लग सकता है. दूसरे से तुलना होने पर बच्चे का आत्मविश्वास टूट जाता है.

