Best Time For Exercise: सुबह या शाम वर्कआउट के लिए कौन-सा टाइम है बेस्ट, बढ़ेगा मेटाबॉलिक रेट

डीएनए हिंदीः अच्छी सेहत के लिए हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज और वर्कआउट (Health Tips) करना बहुत ही जरूरी होता है. लोग सुबह उठकर जिम जाते हैं और खूब कसरत करते हैं. कई लोग शाम को जिम में जमकर पसीना बहाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्सरसाइज या वर्कआउट करने के लिए कौन-सा समय सबसे सही (Best Time To Do Exercise) होता है. सुबह या शाम किस समय एक्सरसाइज (Morning Or Evening Which Workout Is Better) करनी चाहिए. आइये आपको बताते हैं कि वर्कआउट के लिए सही समय क्या है.

एक्सरसाइज के लिए यह टाइम है सबसे अच्छा (Best Time To Do Exercise)

एक्सरसाइज, वर्कआउट, रनिंग और योग करने के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा माना जाता है. जिम जाने के लिए सबसे अच्छा टाइम सुबह का ही होता है. डेली सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करने से सेहत को कई फायदे मिलते हैं. मार्निंग वर्कआइट करने से पूरा दिन अच्छा जाता है. अगर सुबह की जगह शाम को जिम करते हैं तो लोग दिनभर की थकान के कारण सही से एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं. ऐसे में सुबह का समय सबसे अच्छा माना जाता है.

सुबह एक्सरसाइज या वर्कआइट करने के फायदे (Benefits Of Morning Exercise)

बूस्ट होगा मेटाबॉलिज्म

सुबह वर्कआउट करने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है. मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने से पाचन अच्छा होता है. यह वजन कम करने में भी लाभदायक होता है. यह तेजी से कैलोरी बर्न करता है और वेट लॉस में मदद मिलती है.

दिनभर रहेंगे एक्टिव

मार्निंग एक्सरसाइज करने से बॉडी दिनभर एक्टिव रहती है. सुबह एक्सरसाइज करने से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जो इंद्रियों को सक्रिय करता है और यह दिमाग के लिए अच्छा होता है.

हैप्पी हार्मोन

डेली सुबह एक्सरसाइज करना सेहत के साथ ही हैप्पी रहने के लिए भी जरूरी है. इसस एंडोर्फिन नामक हार्मोन रिलीज होता है. यह हैप्पी हार्मोन होता है. इससे मूड अच्छा रहता है. ऐसे में काम पर भी अच्छे से फोकस होता है.

