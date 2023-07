Gardening Tips: शुरू करने वाले हैं गार्डनिंग? ये पौधे आपके लिए हैं बेस्ट, इनके रंग बिरंगे फूलों को देखकर खिल उठेगा आपका मन 

शुरू करने वाले हैं गार्डनिंग? ये पौधे आपके लिए हैं बेस्ट

डीएनए हिंदी: आजकल घर में गार्डनिंग करना लगभग सभी को पसंद है, क्योंकि हरे-भरे (Best Plant For Gardening) पौधे और फूल हर किसी को भाते हैं. लेकिन (Best Gardening Tips) कई बार लोग समय के अभाव में या फिर अन्य कारणों की वजह से गार्डनिंग नहीं कर पाते हैं. दरअसल जानकारी के अभाव में हम जो पौधे लगाते हैं, वो सूख जाते हैं. अगर आप घर में फूल-पौधे लगाना पसंद करते हैं तो यह बड़ा जरूरी है कि आप मौसम के अनुसार पौधों (Easy Plants to Grow for Beginners) का चयन करें और उनके बेहतर विकास के लिए अच्छे से उनकी देखभाल करें और पानी दें. इसके अलावा पौधों में वो चीजें डालें जो उनके पोषण के लिए बेहद ज़रूरी हैं.

आज हम आपको कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताने वाले हैं, जिसे आप आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं. ऐसे में अगर आप गार्डनिंग शुरू करने वाले हैं, तो इन पौधों के बारे में जरूर जान लें.

गार्डनिंग शुरू करने के लिए ये हैं सबसे अच्छे पौध (Choose These Plants for Gardening)

जेरेनियम (Geranium)

जेरेनियम गर्मी के मौसम के लिए बेस्ट पौधा है. ये पौधे कई रंगों में उपलब्ध होते हैं और यह पौधा गार्डन में हमेशा अच्छा लगता है. इतना ही नहीं जेरेनियम कम पानी में भी जिंदा रह सकते हैं. इसलिए अपने गार्डन में इस पौधे को जरूर लगाएं.

पेटुनीया (Petunia)

पेटुनीया के पौधे लेमन येलो, हरे, गुलाबी, बैंगनी रंग के होते हैं. इन पौधों की खास बात यह है कि ये खुद सफाई कर सकते हैं. बस इसके बेहतर विकास के लिए आपको नियमित रूप से पानी देना होगा.

कोरल बेल (Coral vine)

कोरल बेल एवरग्रीन से लेकर सेमी-एवरग्रीन रंगों के होते हैं और इन पौधों को बगीचे में उगाना बेहद आसान है. इसके अलावा ये पौधे पूरी सूरज की रोशनी को पसंद करते हैं.

लेकिन इसके लाइम-ग्रीन रंग के जो पौधें होते हैं वे थोड़ी छाया पसंद करते हैं. मुख्य रूप से इस पौधे को इसके फूलों के लिए पसंद किया जाता है जो चिड़ियों को आकर्षित करते हैं.

