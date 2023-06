Haridwar के इस आश्रम के आगे फेल है 5 स्टार होटल, 800 रुपये में मिलता है AC वाला लग्जरी रूम 

Best Ashram In Haridwar

डीएनए हिंदी: उत्तराखंड में वैसे तो घूमने के लिहाज से एक से बढ़कर एक खूबसूरत और प्रसिद्ध जगह हैं, लेकिन हरिद्वार का अपना एक अलग ही महत्व है. यहां हर साल हजारों-लाखों की संख्या में श्रद्धालु घूमने के लिए आते हैं. ऐसे में अगर आप भी उत्तराखंड, हरिद्वार घूमने (Best Ashram In Haridwar) की प्लानिंग कर रहे हैं, तो हम आपको ठहरने के लिए एक ऐसे आश्रम के बारे में बता रहे हैं जहां आपको फाइव स्टार होटल जैसी सुविधाएं मिलेंगी. यहां के आसपास का वातावरण भी काफी अच्छा है. इतना ही नहीं, इस आश्रम को कुटिया के आकार में बनाया गया है और (Low Price Ashram In Haridwar) यहां आपको AC और बिना AC के कमरे मिल जाएंगे. आइए जानते हैं इसके बारे में...

लग्जरी होटल से कम नहीं है ये आश्रम

दरअसल इस आश्रम का नाम, सप्त ऋषि आश्रम (Saptrishi Ashram Haridwar) है और इस आश्रम के कमरों को कुटिया के आकार में बनाया गया है. इसमें कुछ कमरे यानी कुटिया तो साधारण हैं, वहीं कुछ कुटिया में एसी और कुछ में AC, फ्रिज और रसोई बनाई गई हैं. इसके अलावा हरिद्वार में सप्त सरोवर मार्ग पर स्थित सप्त ऋषि आश्रम में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सुविधा के अनुसार उनके ठहरने के लिए कमरे बनाए गए हैं. इस आश्रम का वातावरण भी काफी अच्छा है.

बजट फ्रेंडली है कमरे का किराया

सप्त ऋषि आश्रम में बने कमरों का किराया बजट फ्रेंडली हैं और हर एक कमरे का किराया सुविधा के अनुसार रखा गया है. यहां आपको महज 600, 800, 1000 और 1500 रुपये में आसानी से कमरे मिल जाएंगे. बता दें कि सप्त ऋषि आश्रम में कुल 50 अलग-अलग कमरे बनाए गए हैं, जिसमें 600 रुपये में पंखा, कूलर आदि की सुविधा है, 800 रुपये वाले कमरे में दो डबल बेड, पंखे, AC के साथ रसोईघर बना हुआ है और 1000 रुपए वाले कमरे में आपको दो डबल बेड, एक सिंगल बेड, पंखा, फ्रीज, टीवी, एसी और अन्य कई सुविधाएं मिलेंगी.

इतना ही नहीं 1500 रुपये वाले कमरे में आपको फाइव स्टार होटल से भी अच्छी सुविधा मिलेगी, इसमें आपको डबल बेड, एसी, कूलर, पंखा, लग्जरी टॉयलेट, स्नानघर, रसोईघर आदि सभी सुविधाएं दी जाएंगी.

ऐसे कर सकते हैं बुक

ऐसे में अगर आप हरिद्वार आकर सप्त ऋषि आश्रम में बनी कुटिया (कमरों) में रुकना चाहते हैं तो आपको पहले बुकिंग करानी होगी. बुकिंग कराने के लिए आप सप्त ऋषि आश्रम के कार्यालय में इन नंबरों 7217013571, 7217013572 पर कॉल कर सकते हैं.

कॉल पर आपको आने की तारीख, समय और दिन जैसी सभी जानकारियां बतानी होगी, जिसके बाद आपका कमरा बुक हो जाएगा.

