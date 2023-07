भारत की इन पांच जगहों पर दिखेगा विदेश जैसा नजारा, घूमने के लिए बेस्ट हैं सभी प्लेस

Best Places In India Like Foreign: भारत की इन जगहों पर आप सस्ते में घूम सकते हैं. यहां पर आपको बिल्कुल विदेश जैसा नजारा देखने को मिलेगा.

डीएनए हिंदीः आप कहीं विदेश घूमने का प्लान (Best Places In India Like Foreign) बनाने की सोच रहे हैं लेकिन आपका बजट आपको ऐसा करने से रोक रहा है तो आप भारत में इन जगहों (Best Places In India Like Foreign) पर घूमने जा सकते हैं. यहां पर आपको बिल्कुल विदेश (Best Places In India Like Foreign) जैसा ही लगेगा. आप भारत की इन जगहों पर सस्ते में घूम सकते हैं. तो चलिए आज आपको देश की इन जगहों (Best Places In India Like Foreign) के बारे में बताते हैं जहां पर आप विदेश के जैसा नजारा देख सकते हैं.

केरल का मुन्नार

आप मलेशिया जैसे चाय के बागानों के दृश्य का मजा लेना चाहते हैं तो भारत में ही केरल के मुन्नार में यह लुफ्त उठा सकते हैं. केरल में मौजूद मुन्नार में पहाड़ों के बीच की सुंदरता आपको मलेशिया से कम नहीं लगेगी. यहां के लिए आप सस्ते में ट्रिप प्लान कर सकते हैं.

हिमाचल प्रदेश की मंडी

हिमाचल प्रदेश में और भारत के पहाड़ी इलाकों में घूमने का मजा अलग ही है. यहां पर आप घूमने का सबसे ज्यादा मजा ले सकते हैं. यहीं वजह है कि पहाड़ी इलाकों में हमेशा ही पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है. हिमाचल प्रदेश के मंडी में आप हरे-भरे पहाड़ों के खूबसूरत नजारों का मजा ले सकते हैं. यहां पर आपको बिल्कुल स्कॉटलैंड की हरियाली जैसा ही लगेगा.

इन Morning Habits को लाइफस्टाइल में करें शामिल, खुल जाएंगे तरक्की के रास्ते, मिलेगी सफलता

कश्मीर में गुलमर्ग

भारत में कश्मीर को जन्नत कहा जाता है. यहां पर पहाड़ों की सुदरता के बीच घूमना हर किसी की सपना होता है. कश्मीर में गुलमर्ग में आप स्विट्जरलैण्ड जैसे नजारे देख सकते हैं. कश्मीर के गुलमर्ग के साथ ही आप हिमाचल के खज्जियार में भी स्विट्जरलैण्ड जैसे नजारों का मजा ले सकते हैं.

अंडमान

आप स्पेन जाकर समुद्र की गहराइयों में मछलियों को देखना चाहते हैं तो भारत में मौजूद अंडमान जा सकते हैं. यहां पर पानी में आप समुद्री जीव को देख सकते हैं. भारत में मौजूद अंडमान में आप विदेश जैसे खूबसूरत नजारों का मजा ले सकते हैं. आप विदेशों में समुद्री तटों की सुंदरता देखना चाहते हैं तो यहां पर जा सकते हैं.

लद्दाख

आप ऑस्ट्रेलिया के ऊंचे पहाड़ों को देखने का मजा भारत में ही लेना चाहते हैं तो लद्दाख जा सकते हैं. आप यहां पर घूम कर खूब मजे कर सकते हैं. आप इन सभी जगहों पर सस्ते में विदेश जैसे नजारों के मजे ले सकते हैं.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर