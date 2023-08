Best Oil For Hair Growth: कमर तक लंबे बालों के लिए लगाएं ये 5 तेल, तेजी से होगी Hair Growth और मिलेंगे काले घने बाल

Best Hair Oil: बाल को लंबा, काला और घना करने के लिए इन तेल से बालों के स्कैल्प की मालिश करनी चाहिए.

डीएनए हिंदीः बालों को लंबा और घना (Long And Thick Hair) करने के लिए कई तरह के ऑयल और शैंपू मार्केट में उपलब्ध हैं. हालांकि कई बार इन सभी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के बाद भी बाल लंबे नहीं हो पाते हैं. ऐसे में बालों की देखभाल के लिए पुराने नुस्खें अपनाने की सलाह दी जाती है. यह बालों की अच्छे से देखभाल करते हैं और बालों को लंबा करते हैं. कई ऐसे तेल (Best Hair Oils For Long And Thick Hair) है जो बालों को न सिर्फ लंबा बनाते हैं बल्कि इनसे मालिश करने से तनाव भी कम होता है. इन तेलों से बालों के स्कैल्प की मालिश करने से बाल लंबे, काले और घने (Best Hair Oils For Long And Thick Hair) हो जाते हैं. तो चलिए लंबे बालों के लिए बेस्ट हेयर ऑयल के बारे में आपको बताते हैं.

लंबे और घने बालों के लिए बेस्ट है ये तेल (Best Hair Oils For Long And Thick Hair)

नारियल का तेल (Coconut Oil)

नारियल के तेल में कई गुण होते हैं जो बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं. ये तेल एंटी फंगल, एंटी बैक्टेरियल गुणों से भरपूर होता है इसकी मालिश करने से स्कैल्प से बैक्टेरिया और फंगस की समस्या दूर होती है. यह बालों के झड़ने की समस्या को दूर करता है बालों को लंबा करता है.

जोजोबा ऑयल (Jojoba Oil)

इस ऑयल में हाइपो एलर्जेनिक गुण होते हैं जो बालों के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं. इस तेल की स्कैल्प की मालिश करने से बाल तेजी से ग्रोथ करते हैं और यह बालों को गहराई तक पोषण पहुंचाता है.

भृंगाराज तेल (Bhringaraj Oil)

भृंगाराज तेल से बालों का झड़ना और गिरना कम हो जाता है. यह बालों की ग्रोथ के लिए भी बेस्ट ऑयल है. भृंगाराज तेल में विटामिन D, विटामिन E, मैग्नीशियम और आयरन होता है.

कैस्टर ऑयल (Castor Oil)

कैस्टर ऑयल में विटामिन E, प्रोटीन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं. यह बालों के साथ-साथ सेहत के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है. इस तेल को लगाने से डैंड्रफ की समस्या दूर होती है.

ऑलिव ऑयल (Olive Oil)

ऑलिव ऑयल बालों की जड़ों को मजबूत करता है और इसमें मौजूद गुण बालों को जानदार बनाते हैं. बालों को मजबूत और लंबा व काला बनाने के लिए इन तेलों से बालों की मालिश करनी चाहिए.

