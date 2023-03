Best Bedroom Plants: बेडरूम के लिए बेस्ट हैं ये खूबसूरत प्लांट्स, नहीं पड़ती ज्यादा देखभाल की जरूरत, बस ध्यान रखें ये खास बात

बेडरूम के लिए बेस्ट हैं ये खूबसूरत प्लांट्स, नहीं पड़ती ज्यादा देखभाल की जरूरत

डीएनए हिंदी: पौधे बेडरूम सहित घर के किसी भी स्थान की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं. इसके अलावा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मन में शांति और विश्राम की भावना पैदा करते हैं. इसलिए (Best Bedroom Plants) इन पौधों को ज्यादातर लोग अपने बेडरूम में लगाना पसंद करते हैं. शोध में पाया गया है कि पौधों के आस-पास होने से लोग खुश और कम चिंतित महसूस करते हैं. बेडरूम में लगाए जाने वाले कुछ पौधों पर रोशनी का भी प्रभाव पड़ता है, (Best Indoor Plants For Home) इसलिए जब भी आप पौधा खरीदने जाएं, तो इस बात पर खास ध्यान दें कि आपके बेडरूम में किस तरह की रोशनी मिलती है. वहीं घर में पौधा लगाने के बाद नमी को देखते हुए ही पौधों को पानी दें.

क्योंकि कुछ पौधे शून्य प्रकाश और अधिक नमी के साथ जीवित नहीं रह पाते हैं, इतना ही नहीं अपर्याप्त प्रकाश के कारण पौधा खुरदरा और कमजोर हो जाता है. ऐसे में चलिए जानते हैं, कौन सा पौधा किस रोशनी में करता है ग्रो, साथ ही जानेंगे कब कितनी मात्रा में पौधों को पानी की होती है जरूरत.

एग्लोनिमा कम्यूटैटम

प्रकाश: कम, मध्यम, या उज्ज्वल अप्रत्यक्ष प्रकाश

पानी की जरूरत: जब गमले के ऊपरी कुछ इंच की मिट्टी सूखी महसूस होती है.

अगर आप एक ऐसे पौधे की तलाश कर रहे हैं जो सभी प्रकाश स्तरों को सहन करता है और फिर भी शानदार दिखता है, तो घर में एग्लोनिमा जरूर लगाएं. यह पौधा उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है जो पौधे में पानी डालना भूल जाते हैं.

गोल्डन पोथोस

प्रकाश: मध्यम से उज्ज्वल अप्रत्यक्ष प्रकाश और निम्न प्रकाश स्तरों के अनुकूल हो सकता है.

पानी की जरूरत: जब शीर्ष इंच या दो मिट्टी सूखी महसूस होती है. यह पौधा गीली मिट्टी बर्दाश्त नहीं करता है.

यह सबसे आसान हाउसप्लंट्स में से एक जिसे आप उगा सकते हैं, इसके अलावा यह पौधा सस्ता और कम रखरखाव वाला है.

स्नेक प्लांट

प्रकाश: कम रोशनी लेकिन मध्यम से तेज रोशनी में तेजी से बढ़ता है.

पानी की जरूरत: जब मिट्टी के शीर्ष कुछ इंच स्पर्श करने पर शुष्क महसूस हों. यह पौधा बिना पानी के हफ्तों जीवित रहेगा.

स्नैक प्लांट लो लोग खूब पसंद करते हैं. इसे ज्यादातर लोग घरों ऑफिस में लगाते हैं. क्योंकि यह दिखने में बेहद खूबसूरत लगता है.

मनी ट्री

प्रकाश: उज्ज्वल अप्रत्यक्ष प्रकाश

पानी की जरूरत: यह हल्की नमी का पौधा है लेकिन कभी-कभार सूखने को सहन करता है.

यह पौधा घर में सौभाग्य लाने के लिए जाना जाता है. इसके अलावा अगर आप पौधों को अधिक पानी देते हैं, तो मनी ट्री एक बढ़िया विकल्प है. क्योंकि यह पौधा अपने मूल वातावरण में आर्द्रभूमि में बढ़ता है.

लेमन बटन फर्न

प्रकाश: मध्यम से उज्ज्वल अप्रत्यक्ष प्रकाश

पानी की जरूरत: जब इसकी सतह सूखी महसूस हो तब इसमें पानी दें.

लेमन बटन फर्न काफी छोटा पौधा होता है, जो दिखने में बेहद खूबसूरत लगता है.

साटन पोथोस

प्रकाश: मध्यम से उज्ज्वल अप्रत्यक्ष

पानी की जरूरत: जब मिट्टी के शीर्ष कुछ इंच छूने पर सूखे लगें. क्योंकि यह पौधा गीली मिट्टी बर्दाश्त नहीं करता है.

यह पौधा भी कम रखरखाव वाला है, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है. इसे आप अपने बेडरूम में लगा सकते हैं.

पार्लर पाम

प्रकाश: मध्यम से उज्ज्वल अप्रत्यक्ष प्रकाश लेकिन कम रोशनी के अनुकूल होगा

पानी की जरूरत: जब मिट्टी का ऊपरी इंच सूखा महसूस हो; यह भी गीली मिट्टी बर्दाश्त नहीं करता है.

यह पौधा मूल रूप से रखरखाव-मुक्त है. इसे आप कैसे भी अपने घर में लगा सकते हैं. इसके अलावा इसके पत्तों को झुलसने से बचाने के लिए इसे सीधी धूप से दूर रखें.

मिनी मॉन्स्टेर

प्रकाश: उज्ज्वल अप्रत्यक्ष प्रकाश

पानी की जरूरत: जब शीर्ष इंच या दो मिट्टी सूखी महसूस हो

मिनी मॉन्स्टेरा भी तेजी से बढ़ने वाला आसान देखभाल वाला पौधा है जो चढ़ने के लिए मॉस पोल दिए जाने पर पनपता है.

मार्बल क्वीन पोथोस

प्रकाश: मध्यम से उज्ज्वल अप्रत्यक्ष प्रकाश लेकिन निम्न प्रकाश स्तरों के अनुकूल हो सकता है.

पानी की जरूरत: पानी जब शीर्ष इंच या दो मिट्टी सूखी महसूस हो

अन्य प्रकार के पोथोस की तरह, यह पौधा शुरुआती लोगों के लिए एक बढ़िया है.

