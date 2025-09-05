Best Indoor Plants: किचन-बाथरूम से लेकर लिविंग रूम और बेडरूम तक, जानें किस पौधे को कहां रखने से सेहत रहेगी दुरुस्त

घर को खूबसूरत बनाने के साथ-साथ पौधे हमारी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं. लेकिन हर पौधे की अपनी अलग क्वालिटी होती है. ऐसे में, आपको यह जान लेना बेहद जरूरी है कि किस कमरे में कौन सा पौधा लगाना ज्यादा सही है. चलिए हम आपको बताते हैं कि किचन से लेकर बेडरूम तक, कौन-सा पौधा कहां रखना चाहिए.

Best Houseplants For Every Room: पौधे सिर्फ हमारे घरों को सजाने का काम ही नहीं करते हैं, बल्कि यह हवा को शुद्ध करके सेहत के लिए भी फायदेमंद साबित होते हैं. साथ ही, ये पौधे तनाव को कम करके हमारी सेहत को भी बेहतर बनाते हैं. हर कमरे की अपनी जरूरतें होती हैं. इसलिए, सही पौधे को सही जगह पर रखना बहुत जरूरी है, ताकि आपको उसका पूरा फायदा मिल सके. तो आइए जानते हैं कि आपके घर के किस हिस्से के लिए कौन-सा पौधा रखना सही होगा.

किन पौधों को किस रूम में लगाना सेहत के लिए फायदेमंद(Which Plant Is Best For Home Indoors)

सही पौधे को सही जगह पर रखकर आप अपने घर की खूबसूरती बढ़ाने के साथ-साथ अपने और अपने परिवार के लिए एक स्वस्थ और सकारात्मक वातावरण भी बना सकते हैं।

लिविंग रूम के लिए बेस्ट हैं ये पौधे

लिविंग रूम घर का सबसे अहम हिस्सा होता है, जहां परिवार और मेहमान इकट्ठा होते हैं. यहां पर आपको ऐसे पौधे रखने चाहिए जो हवा से हानिकारक टॉक्सिन जैसे फॉर्मल्डिहाइड और बेंजीन को हटा सकें. इसके लिए आप रबर प्लांट, स्नेक प्लांट, मॉन्स्टेरा और अरेका पाम लगा सकते हैं. अरेका पाम, हवा में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाता है.

बाथरूम के लिए परफेक्ट प्लांट्स

बाथरूम में नमी अधिक होती है. इसलिए, यहां पर ऐसे पौधे लगाने चाहिए, जिन्हें ज्यादा मॉइश्चर पसंद हो. इसके लिए आप स्पाइडर प्लांट, पौथोस, जी जी प्लांट और बॉस्टन फर्न जैसे पौधे लगा सकते हैं. ये नमी में तेजी से बढ़ते हैं और बाथरूम की हवा को फ्रेश रखने में मदद करते हैं. खास बात यह है कि इससे बाथरूम के कोनों को ग्रीन टच भी मिलता है.

किचन के लिए बेस्ट प्लांट्स

किचन में ऐसे पौधे लगाने चाहिए, जो जगह को कम घेरे और सेहत के लिए भी फायदेमंद हो. इसके लिए आप तुलसी का पौधा, एयर प्लांट्स, सक्कुलेंट, पुदीने का पौधा लगा सकते हैं. इनमें से तुलसी और पुदीने का प्लांट तो हेल्थ के लिए लाभकारी है. साथ ही, यह कुकिंग में भी काम आने वाली जड़ी बूटी है. ये पौधे रसोई की फ्रेशनेस बढ़ाने के लिए परफेक्ट होते हैं.

बेडरूम के लिए ये हैं बेहतरीन पौधे

बेडरूम एक ऐसा स्थान है, जहां पर लोगों को सुकून और शांति चाहिए होती है. ऐसे में, इस कमरे में पौधे को बहुत सोच समझ कर लगाना चाहिए. इसके लिए जरूरी है कि आप ऐसे पौधे का चुनाव करें, जो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने वाला हो. आप एलोवेरा, चमेली, इंग्लिश आइवी और स्नेक प्लांट को अपने बेडरूम में लगा सकते हैं. ये पौधे ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, जिससे नींद भी अच्छी आएगी.

