Gardening Tips: मुरझा रहे पौधों में जान फूंक देंगे ये आसान नुस्खे, फिर से खिलने लगेंगे फूल

डीएनए हिंदी: कुछ लोगों को अपने घर में पौधा लगाना काफी पसंद होता है. माना जाता है कि पौधों के आसापस होने से एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है. इसके लिए लोग अपने गार्डन में, (Gardening Tips And Tricks) अपनी छत पर या अन्य जगहों पर पौधे लगाते हैं. लोग पौधों को लगाने के बाद खूब मेहनत भी करते हैं, ताकि ये सूखे नहीं और हमेशा हरे-भरे रहें. लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि ये पौधे मुरझा या सूख जाते हैं. ऐसे में लोग परेशान होने लगते हैं. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बता रहे है, जिन्हें अपनाकर (How To Save Dying Plants) आप अपने मुरझा रहे पौधों को फिर से एक नई जान दे सकते हैं. आइए जानते हैं इन आसान और कारगर तरीकों के बारे में...

खाद और अच्छी मिट्टी है जरूरी

पौधा हमेशा हरे-भरे रहें, इसके लिए गमले में अच्छी क्वालिटी की खाद या मिट्टी डालना जरूरी है. इसके लिए जिस मिट्टी पर बड़े पेड़ हो रखे हों आप वहां से मिट्टी लाकर अपने गमले में लगा सकते हैं. इसके अलावा आप नर्सरी से खाद लाकर भी डाल सकते हैं. इससे मुरझा रहे पौधों को ठीक होने में मदद मिलती है और पौधे हमेशा हरे-भरे रहते हैं.

समय-समय पर करें गुड़ाई

अगर आप चाहते हैं कि आपके मुरझा रहे पौधे हरे-भरे हो जाएं तो इसके लिए समय-समय पर गुड़ाई करना जरूरी है. इसके लिए गमले की मिट्टी की गुड़ाई करें और फिर उसमें पानी डालें. ऐसा करने से मुरझा रहे पौधे को नई जान मिलती है और पौधे हमेशा हरे-भरे रहते हैं.

कटाई-छटाई

गर्मी, कोहरे और ठंडी हवाओं से भी पौधे मुरझा जाते हैं, ऐसे में मुरझाई और खराब पत्तियों और टहनियों को हटा दें. क्योंकि मुरझा चुके पत्ते और टहनियां पौधे से पोषण लेते रहते हैं, जिसकी वजह से बाकी ठीक पत्ते भी मुरझाने लगते हैं. इसलिए समय-समय पर पौधों की कटाई-छटाई करना भी जरूरी होता है.

पानी देना न भूलें



मुरझाते पौधों के लिए एक चीज और सबसे ज्यादा जरूरी है और वो है उन्हें समय-समय पर पानी देना. जिस तरह इंसान को जिंदा रहने के लिए खाने-पीने की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह पौधों के लिए पानी जरूरी होता है. ऐसे में रोजना सुबह-शाम पौधे में पानी जरूर दें.

