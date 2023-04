Gardening Tips: टेरेस गार्डन में आसानी से उगाएं टमाटर, उम्मीद से ज्यादा होगी पैदावार, ऐसे करें देखभाल

टेरेस गार्डन में आसानी से उगाएं टमाटर, उम्मीद से ज्यादा होगी पैदावार

डीएनए हिंदी: आजकल लोग अपने घर की छत या बालकनी में फूल-पौधे लगाना पसंद करते हैं. क्योंकि घर में लगे फूल-पौधे ना केवल घर की खूबसूरती (Gardening Tips) बढ़ाते हैं, बल्कि इससे घर के आसपास का वातावरण भी शुद्ध रहता है. यही कारण है कि, आजकल गांव या शहर में रहने वाले (Best Gardening Tips) ज्यादातर लोग अपने टेरेस गार्डन यानी छत पर ही फूल-पौधे उगा रहे हैं. वहीं, कुछ लोग तो फल व सब्जियां भी उगा रहे हैं. ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी सब्जी के बारे में बताने वाले हैं, जिसे आप आसानी से अपने घर के टेरेस गार्डन में उगा सकते हैं. दरअसल (Tomato Plant Growing Tips) हम बात कर रहे हैं टमाटर की.

जी हां, आप अपने घर के टेरेस गार्डन (How To Grow Tomatoes) पर टमाटर का पौधा उगा सकते हैं. इसके लिए आपको बस इन खास बातों का ध्यान रखना होगा, तो आइए जानते हैं इसके बारे में…

क्या हैं टेरेस गार्डन के फयदे (How To Grow Tomatoes At Home)

घर की छत पर बागबानी करने के कई फयदे हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप छत के गार्डन में रसोई से जुड़ी जरुरत की कई चीज़ें उगा सकते हैं. इससे आपका घर महकने लगेगा और आसपास का वातावरण भी शुद्ध होगा. आजकल लोग टेरेस गार्डन में टमाटर उगाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें - मुरझाया हुआ तुलसी का पौधा, इन आसान टिप्स को अपनाने पर हो जाएगा हरा-भरा

क्योंकि रसोई में टमाटर का इस्तेमाल ज्यादा होता है. लेकिन घर में अगर आप टमाटर का पौधा लगाना चाहते हैं, तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी, तभी आपको ज्यादा फल प्राप्त होगा.

टेरेस गार्डन में ऐसे लगाएं टमाटर का पौधा

टमाटर की अच्छे फल प्राप्त करने के लिए आप स्वर्ण लालिमा, पूसा सदाबहार, स्वर्ण नवीन, स्वर्ण समृद्धि और स्वर्ण सम्पदा आदि किस्मों को लगा सकते हैं.

टेरेस गार्डन में टमाटर उगाने के लिए सबसे पहले बीजों को पानी से साफ कर लें और फिर बीजों को अंकुरण के लिए 24 घंटे तक भिगोकर रख दें. इसके बाद एक गमला या कंटेनर लें, जिसका व्यास कम से कम 20 इंच और गहराई 18 से 24 इंच हो.

फिर गमले में नीचे की तरफ एक छेद कर दें, ऐसा करने से पौधे को गलन से बचाया जा सकता है. इसके बाद गमले में 40% मिट्टी, 30% रेत और 30% जैविक खाद डालें और एक दिन के लिए धूप में रखें.

यह भी पढ़ें - घर के पौधों पर लग रहे हैं कीड़े या मुरझा रहे हैं फूल, ये आसान गार्डनिंग टिप्स आ सकते हैं आपके काम

अगले दिन अंकुरित बीजों को गमले में फैला दें फिर ऊपर से मिट्टी डालकर स्प्रेयर से हल्का पानी लगाएं. इसके बीजों से छोटा पौधा निकलने में 5 से 10 दिन का समय लगता है.

ऐसे करें टेरेस गार्डन में टमाटर के पौधे की देखभाल

इसके लिए गमले को ऐसे कोने में रखें, जहां पर 6 से 8 घंटे तक धूप आती हो. इसके अलावा गमले में नमी बनाए रखने के लिए दिन में एक बार मिट्टी पर पानी डालें. साथ ही पौधे को रोग कीटों से बचाने के लिए 20 से 25 दिन में नीम का कीटनाशक बनाकर छिड़काव करें. लेकिन ध्यान रखें कि आपको छिड़काव के 7 दिन तक पौधे से फल नहीं तोड़ना है.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इं स्टाग्राम पर.