Best Flour For Winter: सर्दियों में शरीर को सेहतमंद और गर्म रखेगी इन 4 आटे की रोटियां, मिलेंगे और भी फायदे

Best Flour For Winters: सर्दियों में इन 4 आटे की रोटियों से शरीर को गर्म रख सकते हैं. यह सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है.

डीएनए हिंदीः सर्दियों के मौसम में खाने में गेंहू के आटे के अलावा और भी आटे की रोटी खा सकते हैं. ठंड में सर्दी के कारण लोग अक्सर बीमार भी पड़ जाते हैं. ऐसे में सेहत का ध्यान रखने और शरीर को गर्म बनाए रखने के लिए आप आटे (Best Flour For Winters) के अलावा इन 4 आटों का भी इस्तेमाल (Winter Diet) कर सकते हैं. यह रोटियां सेहत के लिए अच्छी होने के साथ ही टेस्टी भी होती है. आइये आपको इन चार आटे (Flour For Winters) के बारे में बताते हैं. जो सर्दियों में सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है और यह शरीर को गर्म भी बनाए रखती हैं.

सर्दियों में इन आटों से बनी रोटी खाएं (Healthy Flour For Winter Season)

मक्के की रोटी

सर्दियों में मक्के की रोटी और सरसों के साग खूब खाया जाता है. मक्का में कई सारे पोषक तत्व जैसे फास्फोरस, आयरन और कैल्शियम होते हैं साथ ही विटामिन ए, सी और के भी होता है. मक्के की रोटी खाने से इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं.

बाजरा की रोटी

बाजरा फाइबर, आयरन, पोटेशियम और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होता है. सर्दियों में बाजरे की रोटी खानी चाहिए. यह शरीर को गर्म रखने में मदद करती है.

ज्वार की रोटी

सर्दियों में ज्वार की रोटी खाना सेहत के लिए अच्छा होता है. ज्वार से बनी रोटी ग्लूटेन फ्री होती है जो डायबिटीज के मरीजों के लिए अच्छी होती है. यह ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखती है. पाचन के लिए भी ज्वार से बनी रोटी खाना अच्छा होता है.

कुट्टू आटे की रोटी

कुट्टू का सेवन व्रत में सबसे अधिक किया जाता है. कुट्टू के आटे से बनी रोटी सेहत के लिए अच्छी होती है. सर्दियों में कुट्टू की रोटी खानी चाहिए. इसमें फाइबर अधिक मात्रा में होता है जिससे सेहत को कई फायदे मिलते हैं.

