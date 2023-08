Gardening Tips: रुक गया है शमी के पौधे का ग्रोथ तो घर पर ही बनाकर डालें ये खाद, खिल उठेगा प्लांट

Best Fertiliser For Shami Plant: अगर आपके घर में लगा शमी का पौधा मुरझा गया है या पौधे की ग्रोथ रुक गई है तो इन 3 तरह के खाद जरूर डालें..

डीएनए हिंदी: सनातन धर्म में शमी के पौधे (Shami Plant) का खास महत्व है, मान्यता है कि शमी के पौधे में देवी- देवता (Gardening Tips) वास करते हैं. इसलिए ज्यादातर लोग घर में शमी का पौधा जरूर लगाते हैं. लेकिन, कई बार जानकारी के अभाव में और ठीक तरह से देखभाल न करने की वजह से पौधा मुरझाने लगता है. इसके (How To Revive Dead Or Dying Plant) अलावा पौधे को अगर सही पोषण न मिले तो भी शमी का पौधा मुरझा जाता है. ऐसे में देखभाल के साथ पौधों में समय-समय पर सही मात्रा में उचित खाद डालना जरूरी हो जाता है. इससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और मुरझा रहे पौधे में फिर से जान आ जाती है. अगर आपने भी आपने भी घर में शमी का पौधा लगा (Dying Plant) रखा है तो जान लें कुछ ऐसे खाद के बारे में जो इसकी ग्रोथ बढ़ाने में मदद करते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में...

शमी के पौधे के लिए बेस्ट खाद

शमी के पौधे को हरा-भरा रखने और इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए आप सरसों की खली, Zyme खाद और गाय-भैंस के गोबर को खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं. पौधों में इस तरह के नेचुरल खाद डालने से वो हमेशा हरे भरे रहेंगे. इसके अलावा आप फल-सब्जियों के छिलके या बचे हुए भोजन को भी खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं. बता दें कि अगर आप इस पौधे के लिए केमिकल खाद का इस्तेमाल करेंगे तो आपका पौधा कभी भी खराब हो सकता है.

सरसों की खली

सरसों की खली शमी पौधे के लिए बेस्ट खाद का काम करता है. इसके इस्तेमाल से पौधा हरा-भरा रहता है और ग्रोथ अच्छी होती है. आप सरसों की खली किसी बीज भंडार या खाद की दुकान से खरीद सकते हैं.

कैसे बनाएं

इसके लिए सबसे पहले 2-3 कप सरसों की खली को 1 लीटर पानी में भिगोकर एक दिन के लिए रख दें. फिर अगले दिन सरसों की खली को पानी से अलग कर लें और इसे दरदरा कर लें. फिर पौधे की मिट्टी को हल्का लूज कर लें और खली को मिट्टी में डालकर मिला लें. फिर इस मिट्टी को बराबर करके 1-2 मग पानी डालकर छोड़ दें. ध्यान रखें कि इस प्रक्रिया को महीने में 2 बार से अधिक न करें.

Zyme

Zyme खाद में मौजूद नाइट्रोजन, फास्फोरस, और पोटेशियम शमी के पौधे की ग्रोथ बढ़ते हैं और हर मौसम में हरा-भरा रहता है.

कैसे बनाएं

इसके लिए सबसे पहले पौधे की मिट्टी को हल्का लूज कर लें और फिर इसमें 1-2 चम्मच Zyme खाद को डालकर अच्छे से मिला लें. इसके अलावा इस खाद को मिक्स करने के बाद 1-2 मग पानी जरूर डालें. साथ ही आप चाहें तो अतिरिक्त मिट्टी में Zyme खाद को मिक्स करके गमले में डाल सकते हैं. ध्यान रखें कि प्रक्रिया को महीने में 1-2 बार कर सकते हैं.

बचे हुए खाने का खाद

इसके अलावा अगर आप हर रोज बचे हुए भोजन को बेकार समझकर फेंक देते हैं तो आप बचे हुए भोजन से शमी पौधे के लिए बेहतरीन खाद बना सकते हैं.

कैसे बनाएं

इसके लिए सबसे पहले एक गमले में बचे हुए भोजन सब्जी-फल के छिलके और बेकार चाय पत्ती को डालें और फिर गमले ऐ 1/2 चम्मच नमक और 1-2 कप पानी को डालकर अच्छे से मिक्स कर लें. इसके बाद इसे किसी चीज से ढककर 4-5 दिनों के लिए छोड़ दें. 4-5 दिनों बाद जब मिश्रण अच्छे से गल गए तो आप खाद के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए गमले की मिट्टी को हल्का लूज करके मिश्रण को डालकर अच्छे से मिक्स कर दें. इसके अलावा खाद मिक्स करने के बाद 1-2 दिन शमी के पौधे में पानी जरूर डालें.

