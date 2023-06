Uthak Baithak Exercise Benefits: दिनभर में 10 बार लगाएं 'उठक-बैठक', हफ्ते भर में बैली फैट के साथ पिघलने लगेगी पेट और जांघों की चर्बी 

दिनभर में 10 बार लगाएं 'उठक-बैठक', पिघलने लगेगी हिप्स और जांघों की चर्बी

डीएनए हिंदी: बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल और खानपान में गड़बड़ी की वजह से लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं. वहीं, डेस्क जॉब और शारीरिक कामकाज में कमी की वजह से हाथ पैर का उपयोग भी कम हो रहा है. इससे जांघों में भी फैट जमा हो जाता है, जो दिखने में बहुत ही खराब लगता है. इसके अलावा, जांघों में जमा फैट सेहत को भी नुकसान पहुंचाता है. इसलिए जरूरी है कि आप रोजाना एक्सरसाइज करें और लाइफस्टाइल और खानपान पर खास ध्यान दें. आज हम आपको एक ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बता रहे हैं, जिसकी मदद से आप आसानी से बैली फैट के साथ पेट और जांघों की चर्बी कम कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में...

दिन में 10 बार लगाएं उठक-बैठक, पिघल जाएगी जांघों की चर्बी (How To Lose Thigh Fat In A Month)

दरअसल, उठक-बैठक एक तरह की एक्सरसाइज है जिसे हिंदू स्क्वाट्स भी ( Hindu squats) कहते हैं. इससे जांघों की चर्बी घटाई जा सकती है. ये काफी इंटेंस एक्सरसाइज है जिसे करने से जांघों की मांसपेशियों पर जोर पड़ता है और इनमें जमी चर्बी पिघलने लगती है. इसलिए रोजाना दिनभर में 10 बार उठक-बैठक जरूर लगाएं और धीमे-धीमे इसे बढ़ाते जाएं.

Pumpkin For Uric Acid:गर्मियों में एक टाइम में खाएं ये ठंडी सब्जी, कंट्रोल हो जाएगा यूरिक एसिड, जोड़ों के दर्द-सूजन में मिलेगा आराम

क्या हैं इसके फायदे (Uthak Baithak Exercise Benefits)

वजन घटाने में मददगार

अगर आप अपना वजन घटाना चाहते हैं तो दिनभर में 30 बार उठक-बैठक लगाएं. इसे करने से पेट में जमा चर्बी पर एक प्रकार का प्रेशर क्रिएट होता है, जो तेजी से पूरे शरीर में जमा चर्बी पिघलाने का काम करेगा.

पैरों की हड्डियों होती हैं मजबूत

इस एक्सरसाइज से पैरों की हड्डियों मजबूत होती हैं, क्योंकि जब आप इसे करते हैं तो हड्डियों का व्यापक इस्तेमाल होता है और शरीर के तमाम अंग में इसमें लग जाते हैं. इससे ज्वाइंट्स का कामकाज भी बेहतर होता है.

कोलेस्ट्राॅल को करना चाहते हैं कंट्रोल तो आज ही छोड़ दें ये खराब आदतें, नसों में ब्लाॅकेज के साथ बढ़ जाएगा हार्ट अटैक का खतरा

मांसपेशियों के लिए मददगार

मांसपेशियों की सेहत बनाए रखने में उठत-बैठक लगाना फायदेमंद हो सकता है. ये केवल एक नहीं, सभी मांसपेशियों के लिए मददगार है. इसलिए रोजाना इसे आप अपने एक्सरसाइज रूटीन में शामिल करें. ये आपके शरीर की तमाम गतिविधियों को बेहतर बनाने के साथ ब्लड सर्कुलेशन को तेज करने में मदद करता है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.