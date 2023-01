Best Exercise For Loss Belly Fat: इस एक्सरसाइज से कम होगा बेली फैट, 11 मिनट में बर्न होगी 100 कैलोरी

प्रतीकात्मक तस्वीर

डीएनए हिंदी: आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से लोगों का वेट बढ़ जाता है. लोग अपने बढ़ते वजन से परेशान हो जाते हैं और फिर वह कई तरह की एक्सरसाइज (Weight Loss Exercises) के जरिए वजन कम (Weight Loss) करने की कोशिश करते हैं. वेट लॉस के लिए लोग कई तरह की एक्सरसाइज और डाइटिंग (Exercises And Dieting) भी करते हैं. एक्सरसाइज के जरिए कैलोरी बर्न करना बहुत ही जरूरी होता है. खाने से हमें जो कैलोरी मिलती है वहीं एक्स्ट्रा फैट के रूप में पेट के आस-पास जमा हो जाती है. इसी एक्स्ट्रा फैट (Exercises For Extra Fat Loss) को कम करने और कैलोरी बर्न (Calorie Burn) करने की एक्सरसाइज (Weight Loss Exercises) के बारे में हम आपको बताने वाले हैं.

वजन कम करने के लिए एक्सरसाइज (Weight Loss Exercises)

बेली फैट कम करने और कैलोरी बर्न करने के लिए डेडलिफ्ट एक्सरसाइज (Deadlift Exercise) एकदम बेस्ट है. आपको 100 कैलोरी बर्न करने के लिए 26 मिनट तक कुत्ते के साथ टहलना पड़ेगा या करीब 20 मिनट तक घास काटने और 15 मिनट तक साइकिलिंग करनी पड़ेगी लेकिन वहीं आप 11 मिनट तक डेडलिफ्टिंग (Deadlifting Exercise) के जरिए 100 कैलोरी बर्न कर सकते हैं. डेडलिफ्टिंग (Deadlifting Exercise) से आप मात्र 11 मिनट में 100 कैलोरी बर्न कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें - Headache Home Remedies: सिरदर्द के लिए रामबाण मानी जाती हैं ये घरेलू नुस्खे

डेडलिफ्ट एक्सरसाइज करने का तरीका (How To Do Deadlifting Exercise)

- बारबेल को वेट प्लेट से लोड कर जमीन पर रख दें.

- पैरों को अपने कंधे के बराबर खोले और अपने पैरों के तलवे बारबेल के नीचे करें.

- बारबेल को दोनों पैरों के ऊपर हाथों से ऊपर की साइड से ग्रिप करें. छाती को अंदर करते हुए मसल्स को टाइट करें.

- अपनी गर्दन को नॉर्मल पोजीशन में रखें और बारबेल को ऊपर उठाएं और फिर एक सेकेंड बाद नीचे रख दें.

- आपको कैलोरी बर्न करने के लिए ऐसे 15 से 20 रैप्स के तीन सेट्स मारने चाहिए.

डेडलिफ्ट एक्सरसाइज फायदे (Deadlifting Exercise Benefits)

- डेडलिफ्ट एक्सरसाइज करने से लोअर बैक पेन खत्म हो जाता है.

- डेडलिफ्ट एक्सरसाइज करने से हिप एक्सटेंशन एक्टिव होते हैं.

- यह एक्सरसाइज हड्डियों को मजबूत करती है और इससे जंप करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है.

यह भी पढ़ें - Tumor Signs: सिरदर्द और उल्टी जैसे ये 7 संकेत बताते हैं सिर में बन रहा है ट्यूमर

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.