Polluted Air में शील्ड की तरह काम करते हैं ये मास्क, खरीदने से पहले ये एक चीज जरूर कर लें चेक

Best Anti-Pollution Air Mask: दिल्ली NCR समेत देश के कई अन्य राज्यों में इन दिनों प्रदूषण अपने शीर्ष पर है. बढ़ते प्रदूषण के बीच लोग AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं और मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है. खराब एयर क्वालिटी की वजह से अब मास्क पहनना हर किसी के लिए बेहद जरूरी हो गया है. हालांकि इस कंडीशन में कौन सा मास्क काम करेगा, मास्क कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जान लेना जरूरी है.

आज हम आपको इस लेख में बताने जा रहे हैं AQI और मास्क के बारे में सब कुछ ताकि आप एक अच्छा मास्क खरीद पाएं. साथ ही आप यह जान पाएं कि Polluted Air से आपको कौन सा मास्क ज्यादा प्रोटेक्शन देगा. तो आइए जानते हैं इसके बारे में..

AQI होता क्या है? What is AQI?

बता दें कि AQI यानी Air Quality Index एक स्केल है जो हवा में मौजूद प्रदूषकों की मात्रा को दर्शाता है. इसे 0 से 500 तक की स्केल में मापा जाता है.

अच्छी हवा- 0–50 AQI

संतोषजनक- 51–100 AQI

मध्यम प्रदूषण- 101–200 AQI

खराब- 201–300 AQI

बहुत खराब- 301–400 AQI

गंभीर- 401–500 AQI

नोट- AQI चेक करने के लिए हवा में मौजूद PM2.5, PM10, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को देखा जाता है.

कितने टाइप के होते हैं मास्क?

- कपड़े का मास्क, PM2.5 जैसे महीन कणों को नहीं रोक पाते. इन्हें खरीदने से बचें.

- सर्जिकल मास्क, मेडिकल के लिए जरूरी, वायरस से कुछ हद तक बचाव करता है लेकिन प्रदूषण से नहीं.

- N95 मास्क, यह हवा में मौजूद कम से कम 95% महीन कणों को रोकता है और PM2.5 और PM10 से बचाव में असरदार है. इसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है.

- N99 मास्क 99 प्रतिशत और N100 मास्क 100% कणों को रोकने की क्षमता रखते हैं और ज्यादा सुरक्षा देते हैं. हालांकि इससे सांस लेने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है.

- Activated Carbon मास्क, ये मास्क गैस और गंध को भी फिल्टर करता है और प्रदूषण और स्मोक से भी बचाव करने में काफी मददगार हैं.

मास्क में लिखे N, R, P और D का मतलब?

N- Not resistant to oil: मास्क तेल आधारित कणों से नहीं बचाता है पर सामान्य प्रदूषण से बचाव करता है.

R (Resistant to oil): तेल आधारित कणों से कुछ हद तक बचाव करता है.

P (Oil Proof): पूरी तरह तेल आधारित कणों से सुरक्षा करता है.

D यानी Dust, जिसका मतलब होता है कि इस मास्क ने धूल (Dust) के खिलाफ टेस्ट पास किया है. यह मास्क धूल से बचाव में असरदार है.

जैसे N95 तेल आधारित कणों से बचाव नहीं करता है लेकिन 95% प्रदूषण रोकता है या N95D, जो धूल से भी बचाव करता है.

कौन सा मास्क है आपके लिए सही (What Is the Most Effective Mask?)

प्रदूषण से बचने के लिए N95 या N99 मास्क सबसे बेहतर विकल्प हैं. ये मास्क PM2.5 और PM10 जैसे खतरनाक कणों को रोकते हैं और सांस लेने में संतुलन बनाए रखते हैं. इसके अलावा ये मास्क लंबे समय तक उपयोग के लिए उपयुक्त होते हैं. हालांकि इन मास्क को सही तरीके से पहनना और समय-समय पर बदलना जरूरी है.

