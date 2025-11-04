Polluted Air में शील्ड की तरह काम करते हैं ये मास्क, खरीदने से पहले ये एक चीज जरूर कर लें चेक

लाइफस्टाइल
Best Anti-Pollution Mask: आज हम आपको इस लेख में बताने जा रहे हैं AQI और मास्क के बारे में सब कुछ ताकि आप एक अच्छा मास्क खरीद पाएं. साथ ही आप यह जान पाएं कि Polluted Air से आपको कौन सा मास्क ज्यादा प्रोटेक्शन देगा...
Best Anti-Pollution Air Mask: दिल्ली NCR समेत देश के कई अन्य राज्यों में इन दिनों प्रदूषण अपने शीर्ष पर है. बढ़ते प्रदूषण के बीच लोग AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं और मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है. खराब एयर क्वालिटी की वजह से अब मास्क पहनना हर किसी के लिए बेहद जरूरी हो गया है. हालांकि इस कंडीशन में कौन सा मास्क काम करेगा, मास्क कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जान लेना जरूरी है.
आज हम आपको इस लेख में बताने जा रहे हैं AQI और मास्क के बारे में सब कुछ ताकि आप एक अच्छा मास्क खरीद पाएं. साथ ही आप यह जान पाएं कि Polluted Air से आपको कौन सा मास्क ज्यादा प्रोटेक्शन देगा. तो आइए जानते हैं इसके बारे में..
बता दें कि AQI यानी Air Quality Index एक स्केल है जो हवा में मौजूद प्रदूषकों की मात्रा को दर्शाता है. इसे 0 से 500 तक की स्केल में मापा जाता है.
नोट- AQI चेक करने के लिए हवा में मौजूद PM2.5, PM10, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को देखा जाता है.
यह भी पढ़ें: Fridge Settings Fo Winters: तुरंत बदल लें फ्रिज की ये छोटी सी सेटिंग, वरना ज्यादा आएगा बिल और बढ़ जाएगी सफाई की सिरदर्दी
- कपड़े का मास्क, PM2.5 जैसे महीन कणों को नहीं रोक पाते. इन्हें खरीदने से बचें.
- सर्जिकल मास्क, मेडिकल के लिए जरूरी, वायरस से कुछ हद तक बचाव करता है लेकिन प्रदूषण से नहीं.
- N95 मास्क, यह हवा में मौजूद कम से कम 95% महीन कणों को रोकता है और PM2.5 और PM10 से बचाव में असरदार है. इसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है.
- N99 मास्क 99 प्रतिशत और N100 मास्क 100% कणों को रोकने की क्षमता रखते हैं और ज्यादा सुरक्षा देते हैं. हालांकि इससे सांस लेने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है.
- Activated Carbon मास्क, ये मास्क गैस और गंध को भी फिल्टर करता है और प्रदूषण और स्मोक से भी बचाव करने में काफी मददगार हैं.
जैसे N95 तेल आधारित कणों से बचाव नहीं करता है लेकिन 95% प्रदूषण रोकता है या N95D, जो धूल से भी बचाव करता है.
प्रदूषण से बचने के लिए N95 या N99 मास्क सबसे बेहतर विकल्प हैं. ये मास्क PM2.5 और PM10 जैसे खतरनाक कणों को रोकते हैं और सांस लेने में संतुलन बनाए रखते हैं. इसके अलावा ये मास्क लंबे समय तक उपयोग के लिए उपयुक्त होते हैं. हालांकि इन मास्क को सही तरीके से पहनना और समय-समय पर बदलना जरूरी है.
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से