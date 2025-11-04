FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

महाराष्ट्र के इस्लामपुर का नाम अब ईश्वरपुर

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
एक, दो नहीं बल्कि 7 सवारी... बाइक को देख हाथ जोड़कर खड़े हो गए पुलिसवाले, बोले- कहां थे प्रभु

एक, दो नहीं बल्कि 7 सवारी... बाइक को देख हाथ जोड़कर खड़े हो गए पुलिसवाले, बोले- कहां थे प्रभु

Polluted Air में शील्ड की तरह काम करते हैं ये मास्क, खरीदने से पहले ये एक चीज जरूर कर लें चेक

Polluted Air में शील्ड की तरह काम करते हैं ये मास्क, खरीदने से पहले ये एक चीज जरूर कर लें चेक

'मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को मार डाला...', PhonePe से खुला कातिल डॉक्टर का राज, गर्लफ्रेंड को भेजा था मैसेज

'मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को मार डाला...', PhonePe से खुला कातिल डॉक्टर का राज, गर्लफ्रेंड को भेजा था मैसेज

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Bihar Election 2025: पहली बार वोट देने जा रहे हैं तो गांठ बांध लें ये 5 बातें, वरना हो सकती है दिक्कत

पहली बार वोट देने जा रहे हैं तो गांठ बांध लें ये 5 बातें, वरना हो सकती है दिक्कत

Bihar: लिट्टी-चोखा ही नहीं बिहार के ये 5 खास डिश भी हैं एकदम लाजवाब, एक तो सबका है फेवरेट

लिट्टी-चोखा ही नहीं बिहार के ये 5 खास डिश भी हैं एकदम लाजवाब, एक तो सबका है फेवरेट

भारत से निकला और दुनियाभर में छाया... जानें हिंदुजा कैसे बना लंदन का सबसे अमीर परिवार

भारत से निकला और दुनियाभर में छाया... जानें हिंदुजा कैसे बना लंदन का सबसे अमीर परिवार

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Polluted Air में शील्ड की तरह काम करते हैं ये मास्क, खरीदने से पहले ये एक चीज जरूर कर लें चेक

Best Anti-Pollution Mask: आज हम आपको इस लेख में बताने जा रहे हैं AQI और मास्क के बारे में सब कुछ ताकि आप एक अच्छा मास्क खरीद पाएं. साथ ही आप यह जान पाएं कि Polluted Air से आपको कौन सा मास्क ज्यादा प्रोटेक्शन देगा...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Nov 04, 2025, 08:44 PM IST

Polluted Air में शील्ड की तरह काम करते हैं ये मास्क, खरीदने से पहले ये एक चीज जरूर कर लें चेक

Best Anti-Pollution Mask

Add DNA as a Preferred Source

Best Anti-Pollution Air Mask: दिल्ली NCR समेत देश के कई अन्य राज्यों में इन दिनों प्रदूषण अपने शीर्ष पर है. बढ़ते प्रदूषण के बीच लोग AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं और मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है. खराब  एयर क्वालिटी की वजह से अब मास्क पहनना हर किसी के लिए बेहद जरूरी हो गया है.  हालांकि इस कंडीशन में कौन सा मास्क काम करेगा, मास्क कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जान लेना जरूरी है.

आज हम आपको इस लेख में बताने जा रहे हैं AQI और मास्क के बारे में सब कुछ ताकि आप एक अच्छा मास्क खरीद पाएं. साथ ही आप यह जान पाएं कि Polluted Air से आपको कौन सा मास्क ज्यादा प्रोटेक्शन देगा. तो आइए जानते हैं इसके बारे में.. 

AQI होता क्या है? What is AQI?

बता दें कि AQI यानी Air Quality Index एक स्केल है जो हवा में मौजूद प्रदूषकों की मात्रा को दर्शाता है. इसे 0 से 500 तक की स्केल में मापा जाता है. 

  • अच्छी हवा- 0–50 AQI
  •  संतोषजनक- 51–100 AQI
  • मध्यम प्रदूषण- 101–200 AQI
  • खराब- 201–300 AQI
  • बहुत खराब- 301–400 AQI
  • गंभीर- 401–500 AQI

नोट- AQI चेक करने के लिए हवा में मौजूद PM2.5, PM10, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को देखा जाता है. 

यह भी पढ़ें: Fridge Settings Fo Winters: तुरंत बदल लें फ्रिज की ये छोटी सी सेटिंग, वरना ज्यादा आएगा बिल और बढ़ जाएगी सफाई की सिरदर्दी

कितने टाइप के होते हैं मास्क? 

- कपड़े का मास्क, PM2.5 जैसे महीन कणों को नहीं रोक पाते. इन्हें खरीदने से बचें.
- सर्जिकल मास्क, मेडिकल के लिए जरूरी, वायरस से कुछ हद तक बचाव करता है लेकिन प्रदूषण से नहीं.
- N95 मास्क,  यह हवा में मौजूद कम से कम 95% महीन कणों को रोकता है और PM2.5 और PM10 से बचाव में असरदार है. इसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. 
- N99 मास्क 99 प्रतिशत और N100 मास्क 100% कणों को रोकने की क्षमता रखते हैं और ज्यादा सुरक्षा देते हैं. हालांकि इससे सांस लेने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है.
- Activated Carbon मास्क, ये  मास्क गैस और गंध को भी फिल्टर करता है और प्रदूषण और स्मोक से भी बचाव करने में काफी मददगार हैं. 

मास्क में लिखे N, R, P और D का मतलब?

  • N- Not resistant to oil: मास्क तेल आधारित कणों से नहीं बचाता है पर सामान्य प्रदूषण से बचाव करता है.
  • R (Resistant to oil): तेल आधारित कणों से कुछ हद तक बचाव करता है. 
  • P (Oil Proof): पूरी तरह तेल आधारित कणों से सुरक्षा करता है. 
  • D यानी Dust, जिसका मतलब होता है कि इस मास्क ने धूल (Dust) के खिलाफ टेस्ट पास किया है. यह मास्क धूल से बचाव में असरदार है. 

जैसे N95 तेल आधारित कणों से बचाव नहीं करता है  लेकिन 95% प्रदूषण रोकता है या N95D, जो धूल से भी बचाव करता है.

कौन सा मास्क है आपके लिए सही (What Is the Most Effective Mask?)

प्रदूषण से बचने के लिए N95 या N99 मास्क सबसे बेहतर विकल्प हैं. ये मास्क PM2.5 और PM10 जैसे खतरनाक कणों को रोकते हैं और सांस लेने में संतुलन बनाए रखते हैं. इसके अलावा ये मास्क लंबे समय तक उपयोग के लिए उपयुक्त होते हैं. हालांकि इन मास्क को सही तरीके से पहनना और समय-समय पर बदलना जरूरी है.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
एक, दो नहीं बल्कि 7 सवारी... बाइक को देख हाथ जोड़कर खड़े हो गए पुलिसवाले, बोले- कहां थे प्रभु
एक, दो नहीं बल्कि 7 सवारी... बाइक को देख हाथ जोड़कर खड़े हो गए पुलिसवाले, बोले- कहां थे प्रभु
Polluted Air में शील्ड की तरह काम करते हैं ये मास्क, खरीदने से पहले ये एक चीज जरूर कर लें चेक
Polluted Air में शील्ड की तरह काम करते हैं ये मास्क, खरीदने से पहले ये एक चीज जरूर कर लें चेक
'मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को मार डाला...', PhonePe से खुला कातिल डॉक्टर का राज, गर्लफ्रेंड को भेजा था मैसेज
'मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को मार डाला...', PhonePe से खुला कातिल डॉक्टर का राज, गर्लफ्रेंड को भेजा था मैसेज
UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सौंपेंगे माफिया मुख्तार से खाली कराई गई जमीन पर बने फ्लैट की चाबी, जानें कौन होंगे अगले मालिक
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सौंपेंगे माफिया मुख्तार से खाली कराई गई जमीन पर बने फ्लैट की चाबी, जानें कौन होंगे अगले मालिक
Natural Detox: शरीर में जमा अधपचा खाना और टॉक्सिन्स है बीमारियों की जड़, इन आयुर्वेदिक नुस्खों से होगी सफाई 
Natural Detox: शरीर में जमा अधपचा खाना और टॉक्सिन्स है बीमारियों की जड़, इन आयुर्वेदिक नुस्खों से होगी सफाई
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Bihar Election 2025: पहली बार वोट देने जा रहे हैं तो गांठ बांध लें ये 5 बातें, वरना हो सकती है दिक्कत
पहली बार वोट देने जा रहे हैं तो गांठ बांध लें ये 5 बातें, वरना हो सकती है दिक्कत
Bihar: लिट्टी-चोखा ही नहीं बिहार के ये 5 खास डिश भी हैं एकदम लाजवाब, एक तो सबका है फेवरेट
लिट्टी-चोखा ही नहीं बिहार के ये 5 खास डिश भी हैं एकदम लाजवाब, एक तो सबका है फेवरेट
भारत से निकला और दुनियाभर में छाया... जानें हिंदुजा कैसे बना लंदन का सबसे अमीर परिवार
भारत से निकला और दुनियाभर में छाया... जानें हिंदुजा कैसे बना लंदन का सबसे अमीर परिवार
Gopichand Hinduja: वॉक, एक कप कॉफी... ऐसे On The Spot बिजनेस के बड़े-बड़े फैसले ले लेते थे गोपीचंद हिंदुजा
Gopichand Hinduja: वॉक, एक कप कॉफी... ऐसे On The Spot बिजनेस के बड़े-बड़े फैसले ले लेते थे गोपीचंद हिंदुजा
Gopichand Hinduja Networth: भारत से काम की तलाश में गए इंग्लैंड, बन गए सबसे अमीर 'अंग्रेज'... जानें कितनी संपत्ति के मालिक थे गोपीचंद हिंदुजा
भारत से काम की तलाश में गए इंग्लैंड, बन गए सबसे अमीर 'अंग्रेज'... जानें कितनी संपत्ति के मालिक थे गोपीचंद हिंदुजा
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE