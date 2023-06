Best Time to Eat Fruit: अनार-आम से लेकर केला तक के खाने का सही समय जान लें, तभी इन फ्रूट्स का मिलेगा पूरा न्यूट्रिशन

फल खाने का भी है सही समय, कब क्या खाएं जान गए तो कोसों दूर रहेंगी बीमारियां

डीएनए हिंदीः फलों के सेवन को लेकर कई सारे मिथक फैले हुए हैं. किसी का कहना है कि दोपहर में (Best Time to Eat Fruit) फल नहीं खाना चाहिए, तो कोई कहता है कि शाम को फल नहीं खाना चाहिए. ऐसे में मन में ये सवाल उठता है कि आखिरकार फल खाने का सही समय क्या है (Best Time to Eat Fruit)? अगर आप भी यह जानना चाहते हैं, तो आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताने वाले हैं कि कौन-से समय में कौन सा फल खाना (Health Tips) चाहिए और इसके फायदे क्या हैं.

दरअसल, फल खाने का (Fruits Eating Time) भरपूर फायदा तब मिलता है, जब आप फलों का सेवन सही समय पर करते हैं. वहीं, सही समय पर सही फल को न खाया जाए तो उनसे पर्याप्त फायदा नहीं मिल पाता है और इससे सेहत को नुकसान भी पहुंच सकता है...

केला (Best And Worst Time To Eat Banana)

सेहत के लिए फायदेमंद केला पोषक तत्वों से भरपूर होता है और इसका सेवन सुबह खाना खाने के बाद और दोपहर का खाना खाने से पहले किसी भी समय किया जा सकता है. बता दें कि दोपहर के बाद किसी भी समय केले का सेवन करना अच्छा ऑप्शन नहीं माना जाता है.

आम (Best And Worst Time To Eat Mango)

सेहतवर्धक आम खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और इसे किसी भी समय खाने का मन कर सकता है. लेकिन, आम का सेवन सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे के बाद ही करना फायदेमंद रहता है. इसके अलावा रात के समय इसका सेवन नहीं करना चाहिए और सुबह खाली पेट या नाश्ते के समय भी आम का सेवन करना अच्छा नहीं होता है.

अनार (Best And Worst Time To Eat Pomegranate)

अनार शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है और साथ ही इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर की कई कमियों को पूरा करते हैं. सुबह खाना खाने के बाद अनार का सेवन करना सेहत के लिहाज से फायदेमंद होता है. इसके अलावा दोपहर और शाम के बीच के समय में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं. सुबह खाली पेट और शाम व रात के समय इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए.

खट्टे फल (Best And Worst Time To Eat Citrus)

खट्टे फल पाचन, इम्यूनिटी, स्किन और बाल आदि के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं. लेकिन इनका सेवन करने का भी एक सही समय होना जरूरी है. आप खट्टे फल का सेवन नाश्ता करने के एक घंटे बाद से लेकर दोपहर तक किसी भी समय कर सकते हैं. बता दें कि सुबह खाली पेट या फिर शाम के समय इनका सेवन नहीं करना चाहिए.

पपीता (Best And Worst Time To Eat Papaya)

पपीता सेहत के लिहाज से बहुत ही फायदेमंद फल है और इसके सेवन से पाचन से जुड़ी बीमारियों से लेकर कब्ज जैसी समस्याएं दूर रहती हैं. लेकिन पपीते का सेवन करना शाम के समय ही ठीक रहता है. बता दें कि कब्ज और पाचन से जुड़ी समस्याओं के लिए शाम का खाना खाने के 3 से 4 घंटे बाद इसका सेवन करना चाहिए.

