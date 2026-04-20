Jhalmuri Recipe: घर पर कैसे बनाएं बंगाली स्टाइल झालमुड़ी, PM मोदी ने चखी, आप भी घर बैठे लें स्वाद 

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Bengali Jhalmuri Recipe: हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में PM मोदी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की रैली के दौरान सड़क किनारे रुककर झालमुड़ी का स्वाद चखते नजर आए. अब यह डिश सोशल मीडिया में चर्चा में आ गई है. आइए जानें घर पर आप कैसे बना सकते हैं बंगाली स्टाइल झालमुड़ी...
Bengali Jhalmuri Recipe: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के वोटिंग की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे सियासी माहौल गर्म होता जा रहा है. बड़े-बड़े नेता सड़कोंं पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं. पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले एक रैली में PM मोदी भी पहुंचे. इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में PM मोदी रैली के दौरान सड़क किनारे रुककर झालमुड़ी का स्वाद चखते नजर आ रहे हैं.
अब यह डिश सोशल मीडिया में चर्चा में आ गई है. झालमुड़ी बंगाल के फेमस स्ट्रीट फूड्स में से एक है, जो हल्की होती है. यह मसालेदार और जल्दी बनने वाली डिश है, जिसे हर उम्र के लोग पसंद करते हैं. इसे आप आसानी से घर पर बना भी सकते हैं. आइए जानते हैं इसका तरीका...
झालमुड़ी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका तीखा, खट्टा और चटपटा स्वाद सबको पसंद आ जाता है. इसके अलावा यह हल्का होने के बावजूद पेट भरने वाला स्नैक होता है और इसमें इस्तेमाल होने वाले मसाले और सरसों का तेल इसे अलग ही फ्लेवर देते हैं. यही इसे बाकी स्नैक्स से खास बनाता है. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले PM मोदी भी रैली के दौरान सड़क किनारे रुककर झालमुड़ी खाते दिखे. देखें वीडियो...
इसे बनाने के लिए 2 कप मुरमुरे, 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, 1 छोटा टमाटर कटा हुआ, 1 उबला आलू छोटे टुकड़ों में, 2 हरी मिर्च बारीक कटी, 1 छोटा खीरा कटा हुआ, 1 मुट्ठी मूंगफली, 1 चम्मच सरसों का तेल, 1 चम्मच नींबू का रस, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला, नमक स्वाद अनुसार हरी धनिया कटा हुआ और थोड़ा से सेव अलग रख लें.
इसके लिए सबसे पहले एक बड़े बाउल में मुरमुरे डालें, फिर इसमें प्याज, टमाटर, उबला आलू, खीरा और हरी मिर्च डालकर अच्छे से मिलाएं और फिर मूंगफली डालें ताकि हल्का क्रंच आए. इसके बाद इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला, सरसों का तेल और नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिक्स करें. आखिर में सेव और हरी धनिया डालकर तुरंत सर्व करें.
सबसे जरूरी बात यह है कि जब भी झालमुड़ी बनाएं, इसे हमेशा सर्व करने से ठीक पहले बनाएं ताकि मुरमुरे नरम न हों. इसके अलावा इसमें सरसों का तेल जरूर डालें, इससे इसका असली स्वाद आता है. ज्यादा मसालेदार पसंद करते हैं तो थोड़ा और चाट मसाला या हरी मिर्च डाल सकते हैं.
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