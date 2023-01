Soaked Seeds Benefits: रातभर भीगे ये 5 बीज एनिमिया से मोटापा तक करेंगे दूर, कोलेस्ट्रॉल-डायबिटीज भी रहेगा कंट्रोल

प्रतीकात्मक तस्वीर

डीएनए हिंदी: अगर आप अपनी डेली लाइफ में एक्सरसाइज के साथ-साथ सही चीजों को अपनी डाइट (Best Diet And Exercise For Health) में शामिल करते हैं तो आप हेल्दी और फिट रह सकते हैं. कई फूड्स को खाने से बहुत से फायदे मिलते है. बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिनको खाने से तो फायदे मिलते ही है लेकिन इन्हें पानी में भिगोकर खाने (Soaked Foods) से इनके फायदे और भी बढ़ जाते हैं. दरअसल, पानी में भिगोकर खाने से इन चीजों के न्यूट्रिशनल वैल्यू (Nutritional Value) में इजाफा होता है. आज हम आपको ऐसी ही पांच चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिनको पानी में भिगोकर खाने (Soaked Foods) से यह और भी ज्यादा फायदेमंद (Soaked Foods Benefits) हो जाती हैं.

अलसी (Flax)

अलसी में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा होती है. अलसी का सेवन करने से शरीर में गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल मेनटेन रहता है. हाई कोलेस्ट्रॉल वाले व्यक्ति को भीगी हुई अलसी का सेवन करना चाहिए. अलसी में डाइटरी फाइबर (Dietary Fiber) भी होता है जो हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छा साबित होता है.

मेथी (Fenugreek)

मेथी में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है. मेथी के इस्तेमाल से आंतों की सफाई होती है और कब्ज की समस्या से भी राहत मिलती है. मेथी खाना डाइबिटीज के मरीज के लिए भी फायदेमंद होता है. इससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है. मेथी को रातभर पानी में भिगोकर खाने से पीरियड्स के दर्द से भी छुटकारा मिलता है. मेथी के सेवन से डाइजेस्टिव हेल्थ भी सही रहती है.

खसखस (Poppy Seeds)

खसखस का सेवन आपको रात भर पानी में भिगोकर करना चाहिए. खसखस मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने और वजन कम करने में बहुत ही लाभकारी साबित होता है. अगर आप रातभर पानी में भिगोकर खसखस का सेवन करेंगे तो यह आपके शरीर में फैट जमा नहीं होने देगा.

हरी मूंग (Mung Bean)

भीगी हुई हरी मूंग का सेवन सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है. हरी मूंग में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर और विटामिन बी होता है. यह कब्ज की समस्या के लिए लाभकारी होती है और इसके पोटैशियम और मैग्नीशियम से भरपूर गुण हाई ब्लड प्रेशर मरीज के लिए फायदेमंद होते हैं. हरी मूंग में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट की भी अधिक मात्रा होती है. इसके यह गुण डायबिटीज, कैंसर जैसी बीमारियों के जोखिम को कम करते हैं.

मुनक्का (Munakka)

रातभर पानी में भिगोकर मुनक्का खाने से कैंसर सेल्स को भी रोका जा सकता है. मुनक्का सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी होता है. मुनक्का मैग्नीशियम, पोटैशियम और आयरन से भरपूर होता है. इसके सेवन से एनीमिया और किडनी स्टोन की समस्या भी दूर होती है. मुनक्के का सेवन स्किन को भी हेल्दी रखता है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

