Dhoop Sekne Ke Fayde: सर्दियों में आधे घंटे धूप सेंकने से बेहतर रहेगी सेहत, यहां देखें धूप में बैठने का सही समय

Dhoop Sekne Ke Fayde: सर्दियों में धूप में बैठने से कई सारे फायदे मिलते हैं चलिए जानते हैं किस समय धूप में बैठना चाहिए.

डीएनए हिंदीः गर्मियों में चुभने वाली धूप सर्दियों में लोगों को खूब लुभाती है. ऐसे में सभी लोग धूप सेंकना पसंद (Sunbathing Benefits) करते हैं सर्दियों में धूप में बैठने से न सिर्फ शरीर को गर्माहट मिलती है बल्कि यह सेहत के लिए भी अच्छी (Sunbathing Benefits In Hindi) होती है. धूप सेंकने से शरीर को विटामिन डी मिलता है और भी कई फायदे (Benefits Of Sitting In Sunlight) मिलते हैं. आइये जानते हैं कि सर्दियों में धूप सेंकने से क्या फायदा होता है और धूप में बैठने का सही समय कौन-सा है.

इस समय की धूप है सबसे सही

धूप से शरीर को गर्म रखने के साथ ही और भी फायदे मिलते हैं. ऐसे में आप सुबह धूप में जरूर बैठे. सेहत के लिए हल्की धूप सेंकना अच्छा होता है. आपको सुबह की हल्की धूप लेने के लिए आपको 8 बजे के करीब धूप में बैठना चाहिए. आपको करीब 20-30 मिनट की धूप लेनी चाहिए. इतनी देर धूप में बैठना सेहत के लिए बहुत होता है.

सर्दियों में धूप सेंकने के फायदे (Benefits of Sunbathing In Winter)

- सर्दियों में दिन छोटा हो जाता है ऐसे में स्लीपिंग पैटर्न को मेंटेन करके रखना मुश्किल हो जाता है. इसके लिए धूप सेंकने से फायदा मिलता है. धूप सेंकने से मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है जो स्लीपिंग पैटर्न फॉलो करने के लिए जरूरी है.

- धूप से भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिलता है. विटामिन डी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही अच्छा होता है. ऐसे में आप धूप सेंकने से विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं.

- धूप सेंकने से स्किन को भी फायदा होता है. सर्दियों में हल्की धूप से स्किन पर ग्लो आता है और कील-मुंहासों की समस्या दूर होती है. इसके साथ ही एक्सरसाइज करने के साथ धूप लेते हैं तो वजन कम करने में भी मदद मिलती है.

- धूप सेंकने से मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है जो स्ट्रेस को भी कम करता है. ऐसे में तनाव को दूर करने और मूड को अच्छा बनाए रखने के लिए भी धूप सेंकना अच्छा होता है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें.)

