Anti Aging Food For Skin: 60 साल की उम्र में दिखेंगी 25 साल जवां, बस रोजाना एक मुट्ठी खाएं ये हेल्दी चीज

Benefits of Makhana for Skin: अगर समय से पहले ही आपके चेहरे पर एजिंग के निशान नजर आने लगे हैं, तो रोजाना एक मुट्ठी मखाना जरूर खाएं. यहां जानिए क्या हैं इसके फायदे...

डीएनए हिंदी: खराब लाइफस्टाइल और गड़बड़ खानपान का असर त्वचा पर जल्द ही दिखाई देने लगता है, इससे कम उम्र में ही लोग बूढ़े नजर आने लगते हैं. इतना ही नहीं, इसकी वजह से दिमाग भी डैमेज होने लगता है. ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे (Makhana For Skin) ड्राई फ्रूट के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कील मुंहासे, पिंपल और दाग-धब्बे कम करने में मदद करता है. साथ ही स्किन को टाइट बनाए रखता है, जिसकी वजह से स्किन जवां और खूबसूरत लगती है. दरअसल, हम बात कर रहे हैं मखाने की. इसन इसमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सिडेंट, विटामिन-ए और जिंक (Skin Care Tips) जैसे पोषक तत्व स्किन के लिए काफी फायदेमंद होते हैं. इसके लिए आपको रोज (Benefits Of Makhana For Skin) एक मुट्ठी मखाना जरूर खाना चाहिए...

मखाना खाने के फायदे

मखाना न केवल त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने का काम करता है, बल्कि नाखून और बाल की चमक को बरकरार रखने में भी मदद करता है. बता दें कि प्रति 100 ग्राम मखाने से 9.7 ग्राम प्रोटीन और 14.5 ग्राम फाइबर प्राप्त होता है. इतना ही नहीं, मखाने में पानी, एंटीऑक्सिडेंट, एंटी-एजिंग गुण, फाइबर, विटामिन और खनिज भी शामिल हैं, जो स्किन के लिए लाभकारी साबित होता है. अगर आप स्किन से जुड़ी समस्याओं से परेशान हैं, तो रोजाना इसका सेवन करें.

चेहरे से दूर करे झुर्रियां

मखाना फ्री रेडिकल्स को हटाकर स्किन को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है. इसलिए त्वचा को उम्र से पहले या फिर बढ़ती उम्र में झुर्रियों और फाइन से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर सूपरफूड मखाने को डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए. झुर्रियां खूबसूरती पर पर्दा डालने का काम करती हैं, दरअसल मखाने में पाया जाने वाला केम्पफेरोल नाम का रसायन स्किन में कसाव लाने, रोम छिद्रों को कसने और काले दाग-धब्बों को हल्का करने का काम बखूबी करता है.

स्किन को जवां बनाए रखने में करता है मदद

इसके साथ ही मखाने में मौजूद ग्लूटामाइन, सिस्टीन, आर्जिनिन और मेथिओनिन जैसे एंटी-एजिंग गुणों के कारण इसे अपने आहार का हिस्सा जरूर बनाइए. बता दें कि ग्लूटामाइन प्रोलाइन का उत्पादन करता है, जो कोलेजन में पाया जाने वाला एक अमीनो एसिड होता है जो आपकी त्वचा को जवां बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है. यह स्किन को टाइट करने में मदद करता हूं, जिससे कम उम्र में दिखने वाले एजिंग के निशान दूर होते हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

