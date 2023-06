Giloy For Diabetes: इस एक जड़ी-बूटी की पत्तियां डायबिटीज का जड़ से करती हैं इलाज, अचानक ब्लड शुगर बढ़ने की नहीं आएगी नौबत 

इस एक जड़ी-बूटी की पत्तियां डायबिटीज का जड़ से करती हैं इलाज

डीएनए हिंदीः डायबिटीज में गिलोय का सेवन बहुत लाभकारी होता है, इससे सेहत को कई और भी फ़ायदे मिलते हैं. इसलिए डॉक्टर भी कई स्थिति में गिलोय के (Giloy For Diabetes) सेवन की सलाह देते हैं. दरअसल, जिन लोगों को हाई ब्लड शुगर या डायबिटीज की समस्या है, वे अगर गिलोय को अपनी डायट में शामिल करें, तो इससे उन्हें भोजन के बाद अचानक होने वाले (Giloy Benefits) ब्लड शुगर स्पाइक को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है. इतना ही नहीं, बुखार, फ्लू, वायरल संक्रमण डेंगू और मलेरिया आदि होने पर गिलोय का काढ़ा पीना फायदेमंद होता है.

आज हम आपको इस लेख के माध्यम से बताने वाले हैं कि डायबिटीज मरीजों (Giloy For Sugar Patients) के लिए कितना फायदेमंद है गिलोय और ब्लड शुगर कंट्रोल में रखने के लिए कैसे इसका सेवन किया जाता है...

डायबिटीज में गिलोय है फायदेमंद (Giloy Benefits For Diabetes In Hindi)

दरअसल, गिलोय में एंटी-डायबिटिक गुण होते हैं, यह ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस को कम करने के साथ-साथ सूजन को कम करता है और इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार होता है. गिलोय स्वाद में कसैला होता है और कसैले फूड्स को डायबिटीज रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. साथ ही यह ब्लड शुगर में अचानक स्पाइक को भी कंट्रोल करता है. इतना ही नहीं, डायबिटीज रोगियों के लिए गिलोय के पत्ते कई तरह से लाभकारी साबित हो सकते हैं. जैसे-

ये हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है

इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ाता है जिससे ब्लड ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाने और खर्च करने में मदद मिलती है.

यह पाचन में सुधार करता है और कार्बोहाइड्रेट को मेटाबॉलाइज करने में मदद करता है.

डायबिटीज में ऐसे करें गिलोय का प्रयोग (How to use giloy leaves for diabetes)

गिलोय के सेवन का सबसे आसान तरीका है कि सुबह खाली पेट इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर पिएं. इसके लिए आपको एक टी पैन में 250ml पानी और 4-5 गिलोय के पत्तों को डंडी समेत डालकर उबालना है और इसे तब तक उबालें जब तक कि पानी आधा न हो जाए. इसके बाद गैस बंद कर दें और पानी को छानकर गिलास में निकाल लें और इसे घूंट-घूंट कर पिएं.

इसके अलावा, किसी हेल्थ या आयुर्वेदिक एक्सपर्ट की सलाह के अनुसार आप गिलोय की गोलियां या कैप्सूल का सेवन भी कर सकते हैं. इससे भी ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में काफी मदद मिलती है.

(Disclaier: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

