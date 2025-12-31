FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

नया साल सकारात्मक बदलाव का प्रतीक- राष्ट्रपति | राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए साल की शुभकामनाएं कहा- 'ईश्वर करे 2026 सभी के जीवन में शांति, खुशी लेकर आए'

अगर व्हाट्सएप पर आए Happy New Year 2026 का मैसेज तो हो जाए सावधान, वरना खाली हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट

BJP विधायक संगीत सोम ने शाहरुख खान को कहा गद्दार, बॉलीवुड के 'बादशाह' को लेकर देवकी नंदन ठाकुर के भी बिगड़े बोल

CBSE ने GD Goenka School और Neerja Modi School की मान्यता की रद्द, जानें स्कूल चलाने के लिए किन नियमों का पालन जरूरी

कितने एजुकेटेड थे सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल? जानें क्लासरूम से लेकर 1971 के युद्ध में शौर्य तक की कहानी

कितना ताकतवर है S-350 वित्याज एयर डिफेंस सिस्टम, जो दुश्मन के हर वार को हवा में ही करेगा राख!

January OTT Release 2026: 'तस्करी' से 'हक' तक, न्यू ईयर के पहले महीने ओटीटी पर तहलका मचाएंगी ये फिल्में

Benefits of Datun: सिर्फ दांतों की सफाई ही नहीं, ओरल हेल्थ से लेकर पेट और आंखों तक के लिए वरदान हैं दातुन, जानें इसके फायदे

आयुर्वेद में दातुन को टूथपेस्ट की मुकाबले ज्यादा कारगर माना गया है. क्योंकि टूथपेस्ट में कई तरह के केमिकल होते हैं, जो दांतों से लेकर पूरे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जबकि दातुन कफ दोष को संतुलित करता है.

नितिन शर्मा

Updated : Dec 31, 2025, 03:16 PM IST

Benefits of Datun: सिर्फ दांतों की सफाई ही नहीं, ओरल हेल्थ से लेकर पेट और आंखों तक के लिए वरदान हैं दातुन, जानें इसके फायदे
सदियों से दांतों की मजबूती के लिए दातुन का इस्तेमाल होता आया है. हमारे बड़े बुजुर्गों के दांतों की सेहत का राज भी दातुन रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दातुन सिर्फ ओरल हेल्थ के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि इसका संबंध पेट से लेकर आंखों तक की अच्छी सेहत से भी है.आयुर्वेद में दातुन को मुंह को संरक्षक माना गया है, जो पेट से लेकर आंखों तक के लिए लाभकारी है.

टूथपेस्ट से ज्यादा फायदेमंद है दातुन

आयुर्वेद में दातुन को टूथपेस्ट की मुकाबले ज्यादा कारगर माना गया है. क्योंकि टूथपेस्ट में कई तरह के केमिकल होते हैं, जो दांतों से लेकर पूरे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जबकि दातुन कफ दोष को संतुलित करता है. दांतों की सफाई के साथ-साथ पूरे शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखता है. आज हम आपको दातुन के चमत्कारी फायदों के बारे में बताएंगे.

पाचन तंत्र से भी है दातुन का संबंध

दातुन का कनेक्शन पाचन तंत्र से भी होता है, जब हम सुबह-सुबह दातुन को चबाते हैं तो मुंह में मौजूद लार में दातुन के कसैले गुण मिल जाते हैं. ये पेट में जाकर पाचन तंत्र को ठीक करने में मदद करती है. इससे पेट से जुड़ी परेशानी जैसे कब्ज और एसिडिटी कम होती है और खाना पचने की प्रक्रिया भी तेजी से होती है.

आंखों की रोशनी बढ़ती है

दातुन से आंखों की रोशनी भी प्रभावित होती है. दांतों की नसों का सीधा संबंध मस्तिष्क और आंखों से होता है, जब दातुन को चबाया जाता है तो आंखों की नसों पर प्रभाव पड़ता है. वे सुचारू रूप से काम करती हैं. इससे आंखों की रोशनी भी तेज होती है.

ओरल हेल्थ के लिए भी है कारगर

दातुन मुंह की ओरल हेल्थ के लिए लाभकारी होती है. अगर मसूड़ों में खून आता है, दर्द होता है, पायरिया की परेशानी है या फिर दांत कमजोर हैं, तो दातुन दवा की तरह काम करती है. ये मसूड़ों में कसाव लाने में मदद करती है, जिससे दांतों को जड़ से मजबूती प्रदान होती है और लंबे समय तक दांत स्थिर रहते हैं.

जीभ की भी सफाई करता है दातुन

दातुन जीभ की सफाई करने में भी सहायक है. आयुर्वेद में दातुन के बाद लकड़ी से जीभ को भी साफ करने का विधान है, जिससे जीभ पर जमी सफेद परत हट जाती है. जीभ पर जमी परत टॉक्सिन होती है, जो मुंह में बदबू फैलाती है और कई अन्य बीमारियों के भी कारण बनती है.अब सवाल है कि कौन सी दातुन का इस्तेमाल करना है. इसके लिए नीम की दातुन, बबूल की दातुन, अपामार्ग की दातुन और बरगद या अर्जुन के पेड़ की दातुन का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये सभी दातुन औषधीय गुणों से भरपूर हैं.

Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.)

