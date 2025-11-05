FacebookTwitterYoutubeInstagram
पश्चिम बंगाल में बवाल! नदिया के नवद्वीप में सुकांता मजूमदार के काफिले पर बदमाशों का हमला, मची अफरातफरी

इन राशियों पर रहेगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

So-Called Healthy Foods: हेल्दी के नाम पर कहीं आप ये चीजें तो नहीं खा रहे? संभल जाएं, पेट में जाते ही बन जाते हैं 'जहर'

Coconut Oil at Night: रात में ऐसे करें नारियल तेल का इस्तेमाल, चमक जाएगी स्किन! इन समस्याओं से मिलेगा निजात

ये हैं मोटी सैलरी वाले भारत के टॉप 5 शहर, जहां कंपनियां देती हैं लाखों का पैकेज; आप भी कर सकते हैं ट्राई

Laptops under 30K: पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ, 30000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये टॉप 5 लैपटॉप

PF Withdrawal: इमरजेंसी में कैसे निकालें पीएफ का पैसा, जानें स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस

Coconut Oil at Night: यह स्किन व बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. नारियल तेल को रात में सोने से पहले बालों या स्किन पर लगाना चाहिए, इससे आपको ये जबरदस्त फायदे मिल सकते हैं. 

Abhay Sharma

Updated : Nov 05, 2025, 08:23 PM IST

Coconut Oil at Night: स्किन को ठीक रखने के लिए आजकल लोग कई तरह के महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, पर आपके घर में मौजूद नारियल तेल ही कई समस्याओं का समाधान कर सकता है. आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक, बालों की बात हो या त्वचा की नारियल तेल एक ऐसा प्राकृतिक तत्व है, जो बिना किसी साइड इफेक्ट के गहराई से पोषण देता है.

यह स्किन व बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. नारियल तेल को रात में सोने से पहले बालों या स्किन पर लगाना चाहिए, इससे आपको ये जबरदस्त फायदे मिल सकते हैं. 

स्किन और बालों के लिए फायदेमंद

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक, नारियल तेल स्किन के लिए बेहद उपयोगी माना जाता है. इसके लिए रात में सोने से पहले चेहरे पर हाथों और पैरों पर हल्का सा नारियल तेल लगाएं. इससे स्किन मुलायम हो जाती है. इसमें मॉइस्चराइजिंग गुण होते हैं, जो त्वचा की नमी बनाए रखने में मदद कर सकते हैं. साथ ही ड्राईनेस की समस्या से दूर कर स्किन को चमकदार ग्लोइंग बनाते हैं.

इसके अलावा बालों में इस तेल को लगाने से भी काफी फायदा होता है. इससे बाल मजबूत और घने बनते हैं, बालों को नमी मिलती है और रूसी की समस्या कम होती है. इससे बालों का झड़ना भी कम होता है.  

फटे होंठ की समस्या होगी दूर

इसके अलावा अगर आप फटे होंठ की समस्या से परेशान रहते हैं तो आपके लिए नारियल तेल एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. होंठ फटने या एड़ियों का रूखापन नारियल का तेल दूर कर सकता है. इसके लिए सोने से पहले थोड़ा सा नारियल तेल लगाएं. यह रातभर होंठों और एड़ियों में नमी बनाए रखता है और वे मुलायम बने रहते हैं. 

यह भी पढ़ें: Ayurvedic Yellow Water: मोटापा, डायबिटीज और जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं? ठंड में 1 महीने लगातार पी कर देखें ये पीला पानी

नींद भी आती है अच्छी

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स बताते हैं कि रात में सोने से पहले नारियल तेल की हल्की मालिश न केवल शरीर को रिलैक्स कर सकती है, बल्कि इससे तनाव कम होता है. इसके अलावा सिर या पैरों में तेल लगाकर सोते हैं, तो इससे न सिर्फ मन शांत होता है बल्कि नींद भी बेहतर आती है. 

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

