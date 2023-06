Beauty Tips For Eyelashes: चेहरे की खूबसूरती में चार चांद लगा देंगी लंबी घनी पलकों वाली आकर्षक आंखें, हर कोई हो जाएगा फिदा

Beauty Tips For Eyelashes

डीएनए हिंदीः खूबसूरत आंखें चेहरे की सुंदरता को और भी अधिक बढ़ा (Beauty Tips) देती हैं. आंखों की सुंदरता के लिए पलकों (Beauty Tips For Eyelashes) का काला और घना होना बहुत जरूरी होता है. ऐसे में लोग अपनी पलकों को काला और घना बनाने के लिए नकली आईलैशेस और ट्रीटमेंट कराते हैं. हालांकि आप इसके बिना भी पलकों को सुंदर (Beauty Tips For Eyelashes) बना सकते हैं. तो चलिए आपको पलकों को घना और काला बनाने के लिए नेचुरल तरीकों (Beauty Tips For Eyelashes) के बारे में बताते हैं. आप इन घरेलू उपाय से पलकों को आकर्षक और सुंदर (Beauty Tips For Eyelashes) बना सकते हैं.

पेट्रोलियम जैली

पलकों को काला और घना बनाने के लिए पेट्रोलियम जैली को पलकों पर लगाना चाहिए. ऐसा करने से पलकें लंबी घनी होने के साथ आकर्षक और सुंदर होती है.

ग्रीन टी

ग्रीन टी में मौजूद पॉलीफेनॉल की मात्रा बालों को बढ़ाने में मदद करती है. यह पलकों के बालों को भी लंबा बनाने के लिए भी फायदेमंद होती हैं. ग्रीन टी पीने से और इसे पलकों पर लगाने से भी पलकें सुंदर होती हैं.

विटामिन ई

पलकों के बालों की ग्रोथ के लिए विटामिन ई बहुत ही फायदेमंद होता है. आप बाजार में आसानी से विटामिन ई के कैप्सूल लेकर इनका सेवन कर सकते हैं. इससे पलकों के बालों के झड़ने की समस्या से भी छुटकारा पा सकते हैं.

ऑलिव ऑयल

ऑलिव ऑयल में मौजूद फेनोलिक कंपाउंड पलकों की ग्रोथ में मदद करते हैं. इसे पलकों पर लगाने से पलकें जल्दी घनी और लंबी होती हैं.

नारियल का तेल

बालों के लिए नारियल का तेल बहुत ही फायदेमंद होता है. इसे बालों में लगाने और मालिश करने से बाल तेजी से बढ़ते हैं. पलकों के लिए भी नारियल का तेल लाभकारी होता है.

