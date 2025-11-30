FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

शाम 4 बजे दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी | सर्वदलीय बैठक के बाद किरेन रिजिजू का बयान

12 राज्यों में चल रही SIR प्रक्रिया पर बड़ा अपडेट, बदली गई तारीखें, ECI ने बढ़ाई डेडलाइन, देखें नया शेड्यूल

Abhishek Sharma ने 52 गेंदों में ठोक दिए 148 रन, टी20 मं 310 रन बनाकर टीम ने रचा इतिहास

IPL 2026 ऑक्शन से पहले आंद्रे रसेल ने लिया संन्यास, KKR का मास्टरप्लान; ऑलराउंडर को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की है पढ़ाई

SIM binding in India: अब बगैर सिम कार्ड नहीं चलेंगे WhatsApp–Telegram जैसे मैसेजिंग एप, सरकार क्यों लागू कर रही है ये नियम?

बाहुबली शहाबुद्दीन के आतंक को चुनौती देने वाले बहादुर पुलिस अफसर रिटायर, जानें IPS बच्चू सिंह मीणा का शानदार सर्विस रिकॉर्ड

लाइफस्टाइल

मच्छर और कीड़ों से हैं परेशान तो रख लें इस पेड़ की छाल, घर में एंट्री नहीं कर सकेंगे कीड़े

मौसम बदलते ही मच्छर से लेकर अलग अलग तरह के कीड़ों की बोछार हो जाती है. ये सोना तक मुश्किल कर देते हैं. ऐसे में सिर्फ पेड़ की छाल रखने से आपको इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा.

नितिन शर्मा

Updated : Nov 30, 2025, 12:58 PM IST

मच्छर और कीड़ों से हैं परेशान तो रख लें इस पेड़ की छाल, घर में एंट्री नहीं कर सकेंगे कीड़े
सदियों से रोगों के उपचार के लिए कई तरह की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता रहा है. मौसम बदलते ही मच्छर से लेकर अलग अलग तरह के कीड़ों की बोछार हो जाती है. ये सोना तक मुश्किल कर देते हैं. ऐसे में सिर्फ पेड़ की छाल रखने से आपको इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा. इतना ही नहीं छाल का इस्तेमाल त्वचा रोग, बुखार और गठिया जैसे रोगों से लड़ने में भी मदद करती है. आइए जानते हैं कौन से पेड़ की छाल है कारगर...

एक्सपर्ट्स की बात करें तो बकायन की छाल कीड़ों को दूर रखने का एक सुरक्षित प्राकृतिक तरीका है. छाल का स्वाद कड़वा और गंध बहुत तेज होती है, जिसकी वजह से कीड़े-मकोड़े दूर रहते हैं. अक्सर घर में छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए घर को कीड़ों से मुक्त रखना जरूरी हो जाता है. ऐसे में बकायन की छाल बेहद कारगर साबित हो सकती है. 

घर के स्टोर रूम में रख दें

अगर घर के कोने में, स्टोर रूम, अलमारी या बिस्तर के पीछे कीड़े-मकोड़े या मच्छर का खतरा ज्यादा लगता है, तो बकायन की छाल को धूप में सुखाकर अलग-अलग पोटलियां बना लें और घर के अलग-अलग कोने में रख दें. इसकी गंध से कोने में कीड़े कम होंगे और मकड़ियां भी जाले कम बनाएंगी.

उपले पर कपूर के साथ रखकर जला  दें

अगर घर में मच्छरों की संख्या बढ़ गई है, तो बकायन की सूखी छाल को उपले पर कपूर के साथ जलाकर पूरे घर में उसकी धूनी दिखाएं. इससे मच्छर कम होंगे. इसके अलावा रात के समय भी बकायन की धूनी को घर के कोने में रख सकते हैं. अगर घर में जाले बढ़ गए हैं, तो बकायन की सूखी छाल को पानी में उबालकर काढ़ा तैयार कर लें. पानी को छानकर स्प्रे बोतल में भरकर घर के कोने-कोने में छिड़कने से मकड़ियों के जालों से निजात मिलेगी. हफ्ते में एक बार ऐसा करने से धीरे-धीरे कीड़े-मकड़ियों की समस्या कम होगी.

कपड़ों में आने वाली बदबू भी हो जाएगी दूर

अलमारी या बेड के अंदर रखे गर्म कपड़ों या कंबल में बदबू आने लगती है. इसके लिए बकायन की छाल की पोटली बनाकर कपड़ों में रख देना चाहिए, इससे कपड़ों में बदबू नहीं आएगी और कपड़ों को खाने वाला कीड़ा भी नहीं लगेगा. वहीं अगर आपके घर में किसी को सांस लेने में परेशानी की समस्या होती है, तो बकायन की सूखी छाल की धूनी लगाने से पहले खिड़कियों को खोल दें. इसकी तेज महक से खांसी की परेशानी हो सकती है. घर के पालतू जानवरों को भी इससे दूर रखें.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की है पढ़ाई
SIM binding in India: अब बगैर सिम कार्ड नहीं चलेंगे WhatsApp–Telegram जैसे मैसेजिंग एप, सरकार क्यों लागू कर रही है ये नियम?
बाहुबली शहाबुद्दीन के आतंक को चुनौती देने वाले बहादुर पुलिस अफसर रिटायर, जानें IPS बच्चू सिंह मीणा का शानदार सर्विस रिकॉर्ड
अपराध मुक्त है दुनिया का ये देश! न तो एक भी कैदी और नाही है एक भी जेल
Good News for UP Tenants: योगी सरकार ने किरायेदारों को दी बड़ी राहत, अब यूपी में 90% सस्ता हो जाएगा रेंट एग्रीमेंट
