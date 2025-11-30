मच्छर और कीड़ों से हैं परेशान तो रख लें इस पेड़ की छाल, घर में एंट्री नहीं कर सकेंगे कीड़े

मौसम बदलते ही मच्छर से लेकर अलग अलग तरह के कीड़ों की बोछार हो जाती है. ये सोना तक मुश्किल कर देते हैं. ऐसे में सिर्फ पेड़ की छाल रखने से आपको इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा.

सदियों से रोगों के उपचार के लिए कई तरह की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता रहा है. मौसम बदलते ही मच्छर से लेकर अलग अलग तरह के कीड़ों की बोछार हो जाती है. ये सोना तक मुश्किल कर देते हैं. ऐसे में सिर्फ पेड़ की छाल रखने से आपको इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा. इतना ही नहीं छाल का इस्तेमाल त्वचा रोग, बुखार और गठिया जैसे रोगों से लड़ने में भी मदद करती है. आइए जानते हैं कौन से पेड़ की छाल है कारगर...

एक्सपर्ट्स की बात करें तो बकायन की छाल कीड़ों को दूर रखने का एक सुरक्षित प्राकृतिक तरीका है. छाल का स्वाद कड़वा और गंध बहुत तेज होती है, जिसकी वजह से कीड़े-मकोड़े दूर रहते हैं. अक्सर घर में छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए घर को कीड़ों से मुक्त रखना जरूरी हो जाता है. ऐसे में बकायन की छाल बेहद कारगर साबित हो सकती है.

घर के स्टोर रूम में रख दें

अगर घर के कोने में, स्टोर रूम, अलमारी या बिस्तर के पीछे कीड़े-मकोड़े या मच्छर का खतरा ज्यादा लगता है, तो बकायन की छाल को धूप में सुखाकर अलग-अलग पोटलियां बना लें और घर के अलग-अलग कोने में रख दें. इसकी गंध से कोने में कीड़े कम होंगे और मकड़ियां भी जाले कम बनाएंगी.

उपले पर कपूर के साथ रखकर जला दें

अगर घर में मच्छरों की संख्या बढ़ गई है, तो बकायन की सूखी छाल को उपले पर कपूर के साथ जलाकर पूरे घर में उसकी धूनी दिखाएं. इससे मच्छर कम होंगे. इसके अलावा रात के समय भी बकायन की धूनी को घर के कोने में रख सकते हैं. अगर घर में जाले बढ़ गए हैं, तो बकायन की सूखी छाल को पानी में उबालकर काढ़ा तैयार कर लें. पानी को छानकर स्प्रे बोतल में भरकर घर के कोने-कोने में छिड़कने से मकड़ियों के जालों से निजात मिलेगी. हफ्ते में एक बार ऐसा करने से धीरे-धीरे कीड़े-मकड़ियों की समस्या कम होगी.

कपड़ों में आने वाली बदबू भी हो जाएगी दूर

अलमारी या बेड के अंदर रखे गर्म कपड़ों या कंबल में बदबू आने लगती है. इसके लिए बकायन की छाल की पोटली बनाकर कपड़ों में रख देना चाहिए, इससे कपड़ों में बदबू नहीं आएगी और कपड़ों को खाने वाला कीड़ा भी नहीं लगेगा. वहीं अगर आपके घर में किसी को सांस लेने में परेशानी की समस्या होती है, तो बकायन की सूखी छाल की धूनी लगाने से पहले खिड़कियों को खोल दें. इसकी तेज महक से खांसी की परेशानी हो सकती है. घर के पालतू जानवरों को भी इससे दूर रखें.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से