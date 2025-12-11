FacebookTwitterYoutubeInstagram
Banana Flower Sabji: स्वाद सेहत का जबरदस्त कॉम्बो... Sameera Reddy ने बताया कैसे बनाएं केले के फूल से टेस्टी सब्जी, देखें वीडियो

Banana Flower Sabji Recipe: फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन और अन्य खनिजों से भरपूर केले का फूल इतना फायदेमंद होता है कि कई सेलेब्स इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं. हाल ही में अभिनेत्री समीरा रेड्डी ने भी इसकी खास रेसिपी शेयर की है. यहां देखें वीडियो...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Dec 11, 2025, 05:38 PM IST

Banana Flower Sabji: स्वाद सेहत का जबरदस्त कॉम्बो... Sameera Reddy ने बताया कैसे बनाएं केले के फूल से टेस्टी सब्जी, देखें वीडियो

Banana Flower Sabji Recipe Shared By Sameera Reddy

Banana Flower Sabji Recipe Shared By Sameera Reddy: केला सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है, इसके सेवन से कई गंभीर समस्याओं को दूर रखा जा सकता है. ऊर्जा और पोषण से भरपूर केला ज्यादातर लोगों का मनपसंद फल होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ केला ही नहीं, उसका फूल भी खाने में फायदेमंद होता है? जी हां,  फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन और अन्य खनिजों से भरपूर केले का फूल इतना फायदेमंद होता है कि मनोरंजन जगत में कई सेलेब्स इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं. हाल ही में अभिनेत्री समीरा रेड्डी ने भी इसकी खास रेसिपी शेयर की है... आइए जानें इसके बारे में... 

केले के फूल की सब्जी बनाने का घरेलू तरीका 

अभिनेत्री समीरा रेड्डी  इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में अभिनेत्री केले का फूल तोड़ती है और फिर घरेलू तरीके से इसे बनाने की विधि बताती हैं. अभिनेत्री ने रेसिपी बताते हुए कहा, "इसको बनाने के लिए एक केले के फूल को बारीक काट लें, फिर, नारियल, हरी मिर्च और जीरा मिलाकर पेस्ट बना लें. अब कड़ाही में तेल गरम करें, राई, करी पत्ता और सूखी लाल मिर्च डालकर तड़का लगाएं. कटे हुए केले के फूल में हल्दी और नमक मिलाकर 10 मिनट पकाएं. फिर नारियल का पेस्ट डालें और ढककर 15 मिनट तक पकाएं, जब तक यह नरम न हो जाएं.

यह भी पढ़ें: Homemade Skin Polish: चीनी, ग्लिसरीन और नारियल तेल से ऐसे बनाएं स्किन पॉलिश, बच्चों जैसी सॉफ्ट और ग्लोइंग नजर आएगी त्वचा

गिनाए इसके फायदे

इसी के साथ ही अभिनेत्री ने इसके अनगिनत फायदे भी बताए. अभिनेत्री कहती हैं कि ये रेसिपी महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद हैं. वीडियो पोस्ट कर उन्होंने लिखा, जब भी कभी आपका मन कुछ स्वादिष्ट और सेहतमंद खाने का हो, तो केले के फूल की यह रेसिपी जरूर ट्राई करें. यह हेल्दी खाना भी स्वादिष्ट हो सकता है. अभिनेत्री ने इसके अनगिनत फायदे गिनाते हुए लिखा, यह वजन कम करने, पाचन को सुधारने और माहवारी के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग को रोकता है. साथ ही यह डायबिटीज, कैंसर और दिल की बीमारियों से बचाव और नसों से जुड़े रोगों को रोकता है. 

सुश्रुत संहिता में क्या बताए गए हैं इसके फायदे?

सुश्रुत संहिता के अनुसार, केले के फूल में विटामिन, खनिज (आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम), और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, जो मासिक धर्म की दिक्कतें कम करने, खून की कमी दूर करने, पाचन सुधारने, और ब्लड शुगर नियंत्रित करने में मदद करते हैं. इसी के साथ ही यह तनाव कम करने और शरीर को ठंडा रखने में भी उपयोगी है, जिससे यह कब्ज, अल्सर, और सूजन जैसी समस्याओं में भी उपयोगी है. इनपुट---आईएएनएस

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

