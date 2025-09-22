Bad Habits For Arthritis: गठिया के मरीज दें ध्यान, आपकी ये छोटी-छोटी गलतियां बढ़ाती हैं जोड़ों का दर्द

Bad Habits For Arthritis: कुछ गलतियां हैं, जो गठिया की समस्या को और ज्यादा बढ़ा देते हैं. ऐसे में एक छोटी से गलती भी दर्द और सूजन का गंभीर कारण बन सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं अर्थराइटिस के मरीजों को किन गलितयों को करने से बचाना चाहिए...

Bad Habits For Arthritis: अर्थराइटिस यानी गठिया रोग ऐसी बीमारी है, जिसमें भयंकर रूप से जोड़ों में दर्द, अकड़न और सूजन की समस्या का सामना करना पड़ता है. चिंता की बात यह है कि जहां एक समय में बुर्जुगों में ये बीमारी देखने को मिलती थी, अब कम उम्र के लोग भी गठिया की चपेट में आ रहे हैं. इस स्थिति में कई बार मरीजों का चलना-फिरना और उठना-बैठना तक मुश्किल हो जाता है.

वहीं कुछ गलतियां हैं, जो इस समस्या को और ज्यादा बढ़ा देते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, एक छोटी से गलती भी दर्द और सूजन का गंभीर कारण बन सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं अर्थराइटिस के मरीजों को किन गलितयों को करने से बचाना चाहिए?

भूलकर भी न करें ये गलतियां

दौड़ने की गलती न करें

अगर आप अर्थराइटिस के मरीज हैं तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन दौड़ने और जॉगिंग जैसी एक्सरसाइज करने से बचें. इससे घुटनों के जोड़ पर सीधा प्रभाव पड़ता है. इससे नुकसान पहुंच सकता है. साथ ही एरोबिक्स, जंपिंग और स्किपिंग से भी बचना चाहिए.

इन खेलों से बनाएं दूरी

खेलने से व्यक्ति फिट और एक्टिव रहता है. पर अर्थराइटिस के मरीजों को ऐसे खेल से बचना चाहिए, जिनमें अचानक मूवमेंट या दिशा में बदलाव हो. इससे ज्वाइंट पर उल्टा असर पड़ सकता है. इस स्थिति में टेनिस, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल आदि नहीं खेलना चाहिए.

बॉडी पॉश्चर

कई लोग उठते-बैठते समय अपने बॉडी पॉश्चर का ध्यान नहीं देते हैं. लेकिन, अर्थराइटिस के मरीजों को हमेशा सही पॉश्चर में बैठना चाहिए. गलत पॉश्चर में बैठने से जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है. बता दें कि पैरों को क्रॉस करके बैठना घुटने के जोड़ों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है.

सीढ़ियों का इस्तेमाल

इसके अलावा गठिया के मरीजों को सीढ़ियों का अधिक इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. क्योंकि जब आप सीढ़ियों पर चलते हैं तो इसका सीधा असर घुटने के जोड़ पर पड़ता है. ऐसी स्थिति में कोशिश करना चाहिए, कि लिफ्ट का ही इस्तेमाल करें.

हॉट कंप्रेस का इस्तेमाल

बता दें कि कुछ लोग दर्द होने पर हॉट कंप्रेस का इस्तेमाल करते हैं. अर्थराइटिस के मरीजों को हॉट कंप्रेस का यूज नहीं करना चाहिए. क्योंकि गर्मी सूजन को बढ़ाती है और ये दर्द को भी बढ़ा सकती है. आप चाहें तो कोल्ड कंप्रेस का उपयोग कर सकते हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

