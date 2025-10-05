Cholesterol Remedy: नसों में चिपका गंदा कोलेस्ट्रॉल होगा साफ, बस बिना चूके पिएं ये आयुर्वेदिक ग्रीन जूस 

Ayurvedic Juice for Good cholesterol: अगर आपका दिल स्वस्थ है तो पूरे शरीर स्वस्थ रहेगा और शरीर को ऊर्जा मिलती रहेगी. लेकिन अगर हाई कोलेस्ट्रॉल है तो समझ लें आपका बीपी से लेकर यूरिक एसिड और शुगर तक हाई हो सकता है. इसलिए नसों की वसा पिघलाने के लिए रोज एक आयुर्वेदिक जूस पीएं.

कम उम्र में थकान या हार्ट अटैक जैसी समस्याएँ दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं. गलत जीवनशैली, फ़ास्ट फ़ूड का अत्यधिक सेवन आज लोगों के जीवन का अभिन्न अंग बन गया है. इसके कारण हृदय संबंधी समस्याएँ बढ़ गई हैं. इससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और इसका असर स्वास्थ्य पर देखने को मिलता है. ऐसे में आयुर्वेद के अनुसार एक उपाय बताया गया है जो रक्त वाहिकाओं से कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाल देगा.



आयुर्वेद के अनुसार, आंवले का जूस आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है. अगर आप रोज़ाना आंवले का जूस पिएंगे, तो खून की नसों में गंदगी कभी जमा नहीं होगी. इतना ही नहीं, खून शुद्ध रहेगा और शरीर में उसका प्रवाह भी अच्छा रहेगा. ऐसे में इसमें कोई शक नहीं कि हल्दी और दालचीनी के साथ आंवले के जूस का इस्तेमाल करने से शरीर को 100 प्रतिशत फायदा होगा.

विटामिन सी से भरा आंवला

आंवला विटामिन सी का खजाना है, जो रक्त वाहिकाओं को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाता है. हल्दी में मौजूद करक्यूमिन सूजन को कम करता है और रक्त वाहिकाओं की रक्षा करता है. साथ ही, यह रक्त वाहिकाओं के धीरे-धीरे सख्त होने से रोकने में मदद करता है, जो हृदय की उम्र बढ़ने का एक प्रमुख कारण है.

कोलेस्ट्रॉल कम करता है

आंवला खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है. हल्दी ट्राइग्लिसराइड्स को कम करती है. यह मिश्रण वसा के संचय को रोकता है और रक्त प्रवाह को सुचारू रखता है. इसके अलावा, एंडोथेलियल फ़ंक्शन रक्त वाहिकाओं की पतली परत है जो रक्तचाप और थक्के को नियंत्रित करती है. खराब आहार और तनाव इसे नुकसान पहुँचाते हैं. आंवले में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और हल्दी के गुण मिलकर इसे मज़बूत और मजबूत बनाते हैं.

सूजन कम करता है

हल्की सूजन हृदय रोग का एक प्रमुख कारण है. हल्दी में मौजूद करक्यूमिन सूजन के रास्ते रोकता है, और आंवला शरीर पर ठंडक और आराम पहुँचाता है. यह हृदय पर छिपे तनाव को कम करता है. नाइट्रिक ऑक्साइड रक्त वाहिकाओं को आराम पहुँचाने और रक्त संचार में सुधार के लिए ज़रूरी है. आंवला इसके स्तर को बढ़ाता है, जबकि हल्दी इसके टूटने को रोकती है. इससे रक्त वाहिकाएँ लचीली रहती हैं और रक्तचाप नियंत्रण में रहता है.

तनाव कम हो जाता है

प्रदूषण, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और तनाव शरीर में मुक्त कणों का निर्माण करते हैं, जो हृदय और धमनियों को नुकसान पहुँचाते हैं. आंवला और हल्दी का मिश्रण एक प्राकृतिक कवच की तरह काम करता है, ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करता है और हृदय को समय से पहले बूढ़ा होने से बचाता है.

डायबिटीज नियंत्रण में आंवला कैसे उपयोगी है?

आंवला रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है और इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाता है, जिससे मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद मिलती है. इसके नियमित सेवन से रक्त शर्करा का स्तर स्थिर रहता है.

क्या आंवला पाचन तंत्र के लिए अच्छा है?

आंवला पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है, अपच और सीने की जलन को कम करता है. इसमें मौजूद फाइबर आंतों की कार्यक्षमता बढ़ाते हैं और कब्ज को रोकते हैं.

क्या आंवला त्वचा और बालों के लिए अच्छा है?

आंवले में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को जवां बनाए रखते हैं, झुर्रियों को कम करते हैं और बालों के विकास को बढ़ावा देते हैं. यह त्वचा के घावों और बालों के झड़ने के लिए भी उपयोगी है.