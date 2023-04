Bad Breath Home Remedies: मुंह की बदबू से हैं परेशान? अपनाकर देखें ये 6 घरेलू नुस्खे, हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा

मुंह की बदबू से हैं परेशान? अपनाकर देखें ये 6 घरेलू नुस्खे

डीएनए हिंदी: बैड ब्रीथ या मुंह की बदबू (Bad Breath) एक ऐसी परेशानी है, जिसकी वजह से व्यक्ति को लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है. इतना ही नहीं इसका सीधा असर आत्मविश्वास पर पड़ता है. आमतौर पर ओरल हाईजीन (Oral Hygiene) का ठीक तरह से ध्यान ना रखने के कारण यह समस्या शुरू होती है. दांतों की नियमित सफाई ना करना, कुछ खाने के बाद कुल्ला ना करना या मसूढ़ों (Gums) की सही देखभाल ना करने से ये समस्या (Breathing Problem) हो सकती है.

ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय के बारे में बताने वाले हैं जिसकी (Home Remedy) मदद से आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. तो आइए जानते हैं (Get Rid of bad breath) मुंह की बदबू से छुटकारा पाने के कुछ आसान उपाय.

ऐसे पाएं मुंह की बदबू से निजात ( How To Get Rid Of Bad Breath)

भरपूर पानी पिएं (Drink More Water)

कई बार दांतों में फंसे खाद्य पदार्थ मुंह में बदबू का कारण बनते हैं. ऐसे में नियमित रूप से पानी पीने से ये साफ हो जाते हैं जिससे बदबू की समस्या दूर होती है. इसके अलावा नियमित रूप से पानी पीना सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है.

ग्रीन टी (Green Tea)

दिनचर्या में ग्रीन टी को शामिल कर भी आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं. कक्योंकि ग्रीन टी में मौजूद एंटीबैक्टेरियल गुण मुंह में पाए जाने वाले बैक्टेरिया को प्रभावी रूप से समाप्त करने में मदद करता है.

पुदीने और तुलसी के पत्ते (Mint and basil leaves)

पुदीना और तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल करके भी मुंह की बदबू को दूर किया जा सकता है. इसके लिए पुदीने या तुलसी की दो चार पत्तियों को चबाएं या उबाल कर कुल्ला करें.

मसूढों की मसाज (Gum Massage)

कई बार मसूढों की सही देखभाल ना करने की वजह से



भी मुंह से बदबू आने लगता है. सरसो की तेल में चुटकी भर नमक मिलाकर मसूढों की मसाज करने से मसूढे स्वस्थ होते हैं और मुंह की दुर्गंध छुटकारा मिलता है.

लौंग-अनार के छिलके (Clove and Pomegranate Peel)

खाना खाने के बाद लौंग चबाने से इसमें मौजूद एंटीबैक्टेरियल गुण बैक्टेरिया की समस्या समाप्त कर देते हैं. इसके अलावा मुंह की बदबू दूर करने के लिए अनार के छिलकों का इस्तेमाल किया जा सकता है. छिलकों को उबाल कर उसके पानी से कुल्ला करने से भी इस समस्या से निजात मिलता है.

सौंफ-अमरूद की पत्तियां (Fennel and Guava Leaves)

खाना खाने के बाद सौंफ खाने की आदत डालें. क्योंकि इससे मुंह की बदबू से छुटकारा मिलने के साथ-साथ पाचन भी बेहतर होता है. इसके अलावा अमरूद की मुलायम पत्तियों को चबाने से भी ओरल हेल्थ बेहतर होती है.

