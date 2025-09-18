Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुई बड़ी डिफेंस डील, एक देश पर वार को दोनों की सुरक्षा पर सीधा हमला माना जाएगा

Rahul Gandhi: एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम की तैयारी..., राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे जवाब

Mouth Smell Remedies: मुंह से आने वाली दुर्गंध को पर्मानेंट दूर करेंगे ये 3 उपाय, फिर कभी नहीं आएगी मुंह से बदबू

Noida Cyber Fraud: नोएडा में साइबर ठगी का शिकार हुए रिटायर्ड अफसर, वीडियो कॉल पर कोर्ट रूम का दृश्य दिखाकर डराया और ठगे 1.70 करोड़

क्या होगा अगर 1 सेकेंड के लिए रुक जाए पृथ्वी, जानें धरती का घूमना बंद होते ही कितनी होगी तबाही

बिहार के बाहुबलीः कहानी बृज बिहारी प्रसाद और छोटन शुक्ला की दुश्मनी की जिसमें गईं कई जानें

Aadhaar Card केवल आईडी नहीं बल्कि इससे होते हैं ये 5 फायदें, 90 % लोगों को नहीं है जानकारी

न डिग्री, न कॉलेज! बस इन ट्रेडिंग स्किल्स को बनाएं कमाई का जरिया, घर बैठे बनाएं लाखों रुपये

Viral Video: सांड को अगर गुस्सा आए तो क्या कर सकता है? इस वीडियो को देखकर लग जाएगा अंदाजा

दुनियाभर में फेमस है मथुरा की ये मिठाई, 200 साल से स्वाद में नहीं दे पाया कोई मात!

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुई बड़ी डिफेंस डील, एक देश पर वार को दोनों की सुरक्षा पर सीधा हमला माना जाएगा

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुई बड़ी डिफेंस डील, एक देश पर वार को दोनों की सुरक्षा पर सीधा हमला माना जाएगा

Rahul Gandhi: एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम की तैयारी..., राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे जवाब

एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम की तैयारी..., राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे जवाब

Mouth Smell Remedies: मुंह से आने वाली दुर्गंध को पर्मानेंट दूर करेंगे ये 3 उपाय, फिर कभी नहीं आएगी मुंह से बदबू

मुंह से आने वाली दुर्गंध को पर्मानेंट दूर करेंगे ये 3 उपाय, फिर कभी नहीं आएगी मुंह से बदबू

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
क्या होगा अगर 1 सेकेंड के लिए रुक जाए पृथ्वी, जानें धरती का घूमना बंद होते ही कितनी होगी तबाही

क्या होगा अगर 1 सेकेंड के लिए रुक जाए पृथ्वी, जानें धरती का घूमना बंद होते ही कितनी होगी तबाही

Aadhaar Card केवल आईडी नहीं बल्कि इससे होते हैं ये 5 फायदें, 90 % लोगों को नहीं है जानकारी

Aadhaar Card केवल आईडी नहीं बल्कि इससे होते हैं ये 5 फायदें, 90 % लोगों को नहीं है जानकारी

न डिग्री, न कॉलेज! बस इन ट्रेडिंग स्किल्स को बनाएं कमाई का जरिया, घर बैठे बनाएं लाखों रुपये

न डिग्री, न कॉलेज! बस इन ट्रेडिंग स्किल्स को बनाएं कमाई का जरिया, घर बैठे बनाएं लाखों रुपये

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Mouth Smell Remedies: मुंह से आने वाली दुर्गंध को पर्मानेंट दूर करेंगे ये 3 उपाय, फिर कभी नहीं आएगी मुंह से बदबू

Bad Breath Prevention: अगर आपके मुंह से बदबू आती है तो इसे दूर करने के लिए आप यहां बताए उपायों को अपना सकते हैं. इसकी मदद से मुंह से आने वाली दुर्गंध को आसानी से दूर कर सकते हैं.

Latest News

Aman Maheshwari

Updated : Sep 18, 2025, 08:15 AM IST

Mouth Smell Remedies: मुंह से आने वाली दुर्गंध को पर्मानेंट दूर करेंगे ये 3 उपाय, फिर कभी नहीं आएगी मुंह से बदबू

Mouth Smell Remedies

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Mouth Smell Relief Tips: सांस लेते वक्त मुंह से बदबू आना बहुत ही खराब होता है, इसकी वजह से कई बार शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है. मुंह से बदबू आने की समस्या आसपास के लोगों को परेशान करती है. जिस किसी के भी मुंह से बदबू आती है वो अगर किसी से बात करता है तो सामने वाले को बात सुनने के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इससे इंसान का व्यक्तित्व कमजोर होता है. वैसे मुंह से बदबू आने की कई वजह हो सकती हैं लेकिन इसकी असल वजह दांतों की बीमारी पायरिया हो सकती है. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं.

मुंह से बदबू आने के कारण

रिसर्च के मुताबिक, जिन लोगों के मुंह से बदबू आती है यह मुंह में बैक्टीरिया होने की वजह से हो सकती है. दांत, मसूड़ें, जीभ में प्लेक गंदा और खराब पदार्थ जमा होने लगता है. इसकी वजह से भी मुंह से बदबू आने लगती है. बैक्टीरिया मुंह में दांत, मसूड़ों जीभ पर रह जाता हैं. इसी वजह से जीभ में केमिकल जमने लगता हैं जिस वजह से ये और भी ज्यादा बदबूदार केमिकल को बनाने लगता हैं.

यह भी पढ़ें - Homemade Hair Dye: मंहगे हेयर कलर नहीं, इस सस्ते घरेलू तरीके से बालों को डाई करती हैं Bharti Singh, आप भी करें ट्राई

इन चीजों की मदद से दूर होगी मुंह की बदबू

सौंफ और इलायची

मुंह की दुर्गंध को दूर करने के लिए आप सौंफ और इलायची को मिक्स करके खा सकते हैं. सौंफ में एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो मुंह के बैक्टीरिया खत्म करते हैं. इलायची से मुंह की बदबू दूर होती है.

लौंग

आप माउथ फ्रेशनर के तौर पर लौंग चबा सकते हैं. लौंग चबाने से मुंह की बदबू दूर कर सकते हैं. लौंग में मौजूद यूजेनॉल नामक गुण मुंह की गंध को दूर करते हैं. इसके साथ ही लौंग चबाने से आपके दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं.

पुदीना

मुंह से बदबू को दूर करने के लिए पुदीना चबा सकते हैं. पुदीना के पत्तों को चबाने से आपको फायदा मिलेगा. इसमें मौजूद मेंथॉल नामक एक यौगिक जीवाणुरोधी होते हैं और बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्या होगा अगर 1 सेकेंड के लिए रुक जाए पृथ्वी, जानें धरती का घूमना बंद होते ही कितनी होगी तबाही
क्या होगा अगर 1 सेकेंड के लिए रुक जाए पृथ्वी, जानें धरती का घूमना बंद होते ही कितनी होगी तबाही
Aadhaar Card केवल आईडी नहीं बल्कि इससे होते हैं ये 5 फायदें, 90 % लोगों को नहीं है जानकारी
Aadhaar Card केवल आईडी नहीं बल्कि इससे होते हैं ये 5 फायदें, 90 % लोगों को नहीं है जानकारी
न डिग्री, न कॉलेज! बस इन ट्रेडिंग स्किल्स को बनाएं कमाई का जरिया, घर बैठे बनाएं लाखों रुपये
न डिग्री, न कॉलेज! बस इन ट्रेडिंग स्किल्स को बनाएं कमाई का जरिया, घर बैठे बनाएं लाखों रुपये
दुनियाभर में फेमस है मथुरा की ये मिठाई, 200 साल से स्वाद में नहीं दे पाया कोई मात!
दुनियाभर में फेमस है मथुरा की ये मिठाई, 200 साल से स्वाद में नहीं दे पाया कोई मात!
स्मार्टफोन चलाते हैं तो हफ्ते में एक बार जरूर करें ये छोटा सा काम, बढ़ जाएगी फोन की लाइफ
स्मार्टफोन चलाते हैं तो हफ्ते में एक बार जरूर करें ये छोटा सा काम, बढ़ जाएगी फोन की लाइफ
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE