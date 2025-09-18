Mouth Smell Remedies: मुंह से आने वाली दुर्गंध को पर्मानेंट दूर करेंगे ये 3 उपाय, फिर कभी नहीं आएगी मुंह से बदबू

Bad Breath Prevention: अगर आपके मुंह से बदबू आती है तो इसे दूर करने के लिए आप यहां बताए उपायों को अपना सकते हैं. इसकी मदद से मुंह से आने वाली दुर्गंध को आसानी से दूर कर सकते हैं.

Mouth Smell Relief Tips: सांस लेते वक्त मुंह से बदबू आना बहुत ही खराब होता है, इसकी वजह से कई बार शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है. मुंह से बदबू आने की समस्या आसपास के लोगों को परेशान करती है. जिस किसी के भी मुंह से बदबू आती है वो अगर किसी से बात करता है तो सामने वाले को बात सुनने के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इससे इंसान का व्यक्तित्व कमजोर होता है. वैसे मुंह से बदबू आने की कई वजह हो सकती हैं लेकिन इसकी असल वजह दांतों की बीमारी पायरिया हो सकती है. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं.

मुंह से बदबू आने के कारण

रिसर्च के मुताबिक, जिन लोगों के मुंह से बदबू आती है यह मुंह में बैक्टीरिया होने की वजह से हो सकती है. दांत, मसूड़ें, जीभ में प्लेक गंदा और खराब पदार्थ जमा होने लगता है. इसकी वजह से भी मुंह से बदबू आने लगती है. बैक्टीरिया मुंह में दांत, मसूड़ों जीभ पर रह जाता हैं. इसी वजह से जीभ में केमिकल जमने लगता हैं जिस वजह से ये और भी ज्यादा बदबूदार केमिकल को बनाने लगता हैं.

यह भी पढ़ें - Homemade Hair Dye: मंहगे हेयर कलर नहीं, इस सस्ते घरेलू तरीके से बालों को डाई करती हैं Bharti Singh, आप भी करें ट्राई

इन चीजों की मदद से दूर होगी मुंह की बदबू

सौंफ और इलायची

मुंह की दुर्गंध को दूर करने के लिए आप सौंफ और इलायची को मिक्स करके खा सकते हैं. सौंफ में एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो मुंह के बैक्टीरिया खत्म करते हैं. इलायची से मुंह की बदबू दूर होती है.

लौंग

आप माउथ फ्रेशनर के तौर पर लौंग चबा सकते हैं. लौंग चबाने से मुंह की बदबू दूर कर सकते हैं. लौंग में मौजूद यूजेनॉल नामक गुण मुंह की गंध को दूर करते हैं. इसके साथ ही लौंग चबाने से आपके दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं.

पुदीना

मुंह से बदबू को दूर करने के लिए पुदीना चबा सकते हैं. पुदीना के पत्तों को चबाने से आपको फायदा मिलेगा. इसमें मौजूद मेंथॉल नामक एक यौगिक जीवाणुरोधी होते हैं और बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करते हैं.