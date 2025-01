Back Pain Cause: पीठ और कमर में दर्द के कारण बैठने में बहुत समस्या होती है. अगर आप पीठ दर्द से परेशान हैं तो इससे राहत के लिए इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं.

Back Pain Relief Exercise: लोगों के घंटों तक बैठे रहने से पीठ में दर्द की समस्या पैदा हो जाती है. ऑफिस में घंटों बैठे रहने के कारण अक्सर लोग इस समस्या से परेशान रहते हैं. पीठ और कमर में दर्द से राहत के लिए दवा लेते हैं लेकिन इसका फायदा सिर्फ दवा के असर तक रहता है. ऐसे में आप इस दर्द को दूर करने के लिए एक्सरसाइज (Back Pain Exercise) कर सकते हैं. इन 5 एक्सरसाइज की मदद से आप पीठ के दर्द (Back Pain) को दूर कर सकते हैं.

पीठ दर्द दूर करने के लिए एक्सरसाइज (Exercise to Get Rid of Back Pain)

बालासन

बालासन को चाइल्ड पोज कहते हैं. इसे करने से दर्द में राहत मिलती है. इससे मांसपेशियों को आराम मिलता है. बालासन करने के लिए घुटनों मोड़कर बैठ जाएं. इसके बाद माथे को आगे की और जमीन पर टिकाएं. हाथों को आगे की और फैलाएं.

भुजंगासन

पीठ की मांसपेशियों की मसाज के लिए दर्द से राहत के लिए कोबरा पोज कर सकते हैं. इसे करने के लिए पेट के बल लेटें और इसके बाद हाथों को कंधे के बराबर रख शरीर को आगे ऊपर की ओर उठाएं. इस स्थिति में थोड़ी देर रहे फिर दोबारा दोहराएं.

सेतु बंधासन

ब्रिज पोज यानी सेतु बंधासन करने करने से पीठ के दर्द को कम कर सकते हैं. इसे करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं और घुटनों को मोड़ें और पैरों को कूल्हों की चौड़ाई में फैलाएं. इसके बाद पीठ को ऊपर उठा लें.

मत्स्यासन

फिश पोज यानी मत्स्यासन करना मांसपेशियों को मजबूत करता है. इससे पीठ और कमर में होने वाला दर्द कम होता है. मत्स्यासन करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं और हाथों को साइड में रखकर सिर और पीठ को ऊपर उठाएं.

धनुरासन

धनुरासन को अग्रेंजी में बो पोज कहते हैं. बो पोज करने से आप पीठ में होने वाले दर्द को कम कर सकते हैं. इसे करने से पाचन भी बेहतर होता है. धनुरासन करने के लिए पेट के बल लेटें और फिर घुटनों को मोड़कर टखनों को हाथों से पकड़ें. इसके बाद छाती और पैरों को ऊपर उठाएं.

