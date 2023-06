Babies Name: राम सीया पर रखें अपने बच्चों का नाम, सिर्फ धार्मिक नहीं मॉडर्न भी है ये नेम लिस्ट

Baby Names

डीएनए हिंदीः घर में नन्हें मेहमान के आने का इंतजार है. साथ ही आप उसके लिए कोई अच्छा और मॉर्डन (Unique And Modern Name List) नाम ढूंढ रहे हैं तो भगवान से जुड़े नाम (Baby Names) रख सकते हैं. हिंदू धर्म मे नाम अक्सर भगवान से जुड़े हुए ही रखे जाते हैं. ऐसे में आप भगवान राम और माता सीता से प्रेरित नामों (Baby Names Inspired By God) में से कोई अच्छा नाम रख सकते हैं. यह नाम धर्म से जुड़े होने का साथ ही यूनिक और मॉर्डन (Unique And Modern Name List) भी हैं.

लड़कों के लिए भगवान राम से प्रेरित नाम (Baby Boy Names Inspired By Lord Ram)

लव

नेमि

केशव

केवत

शूर

शाश्वत

जैत्र

अथर्व

अवयुक्त

रंश

अवदेश

आर्यराज

निमिश

लड़कियों के लिए माता सीता से प्रेरित नाम (Baby Girl Names Inspired By Mata Sita)

लक्षाकी

मैथिली

मृणमयी

सिया

पार्थवी

वानिका

क्षितिजा

वैदेही

सीताशी

जानकी

भूमि

जानकीप्रिया

