Babies Name: नाग पंचमी के दिन जन्मे बच्चे के लिए ये हैं यूनिक नाम, देखें लिस्ट

Babies Name: अगर आपके घर नाग पंचमी के दिन बच्चे का जन्म हुआ है, तो बच्चे के लिए नागों के देवता शेषनाग और भगवान शिव से जुड़े ये नाम परफेक्ट रहेंगे.

डीएनए हिंदीः Latest Names For Baby Boys Born In Nag Panchami 2023- हिंदू धर्म में नाग पंचमी को बहुत शुभ और लाभकारी माना जाता है. कहा जाता है कि इस दिन जन्‍म लेने वाले बच्‍चे भी बहुत खास होते हैं. ऐसे में अगर आपके घर भी नाग पंचमी के दिन बच्चे का जन्म हुआ है, या उम्मीद है घर में (Baby Names Born In Nag Panchami ) नन्हें मेहमान के आने की तो पहले से ही इस लिस्ट से उनके लिए ये खास नाम चुन लें. ये नाम नागों के देवता शेषनाग और भगवान शिव से जुड़े हुए हैं और काफी यूनिक और अर्थपूर्ण भी हैं. इसलिए नाग पंचमी के दिन जन्मे बच्चे के लिए ये नाम परफेक्ट रहेंगे. आइए जानते हैं इन खास नामों के बारे में...

देव शेषनाग से जुड़े बच्चों के नाम

वासुकी

शेष

आदिशेष

अनिश

अक्षय

अधीश

अनंत

अभिषेक

नाग पंचमी के दिन जन्मे बच्चों के नाम

त्रयम्बक

शिवांग

सोम

सावन

हनीश

यह भी पढे़ं: अपने नन्हें बच्चे के लिए ढूंढ रहे हैं कोई मॉडर्न, ट्रेंडी और मीनिंगफुल नाम तो ये देखें लिस्ट

अचिन्त्य

शिवांक

शिवा

श्रीकांत

रुद्र

रुद्रांश

शिवांश

केदार

रुद्रांक

पिनाकी

प्रहस

शूल‍िन

अनंतदृष्टि

वरद

रुद्रांश

व्‍योमकेश

आदिकार

पुष्‍कर

प्रणव

अचिंत्य

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इं स्टाग्राम पर