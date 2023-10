Baby Girl Name: टीवी सीरियल के किरदारों से चुनें बेटी के लिए अच्छा और प्यारा नाम, यहां देखें लिस्ट

Baby Girl Name: अगर आप टीवी सीरियल के किरदारों से जुड़ा नाम बेटी के लिए चुनना चाहते हैं तो इन नामों में से चुन सकते हैं.

डीएनए हिंदीः सभी माता-पिता अपने बच्चे का अच्छा और सुंदर नाम रखना चाहते हैं. अगर आप बेटी के लिए कोई अच्छा सा नाम (Baby Girl Name) खोज रहे हैं तो यहां पर दिए गए टीवी सीरियल के नामों में से कोई नाम चुन सकते हैं. अक्सर पैरेंट्स जिनके फैन होते हैं उनका या उनसे जुड़ा नाम बच्चों (Baby Names List) के लिए रखना पसंद करते हैं. अगर आप टीवी सीरियल के किरदारों से जुड़ा नाम बेटी के लिए चुनना चाहते हैं तो इन नामों में से चुन सकते हैं. आइये आपको इन नामों (Baby Girl Name Based On TV serials) के बारे में बताते हैं.

टीवी सीरियल से लड़कियों के नाम (Baby Girl Names From TV Serials)

इशिता

स्टार प्लस के शो ये है मोहब्बतें में मेन कैरेक्टर का नाम इशिता है. आप अपनी बेटी के लिए यह नाम चुन सकते हैं. यह नाम बहुत ही अच्छा है.

प्राची और प्राग्या

कुमकुम भाग्य सीरियल के कैरेक्टर से आप इस नाम को चुन सकते हैं. यह भी बहुत ही अच्छा नाम है. इसके साथ ही इस सीरियल के मुख्य कैरेक्टर से प्राग्या नाम भी चुन सकते हैं.

कायरा और नायरा

स्टा प्लस के फेमस पुराने शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से आप बेटी के लिए नाम चुन सकती हैं. इस सीरियल से कायरा और नायरा नाम का आइडिया ले सकते हैं.

दया

यह नाम भी बहुत ही अच्छा है. सबसे ज्यादा फेमस और पसंदीदा शो तारक मेहता का उल्‍टा चश्‍मा से आप दया नाम बेटी के लिए चुन सकते हैं.

पाखी

अनुपमा शो में अनुपमा की बेटी का किरदार निभाने वाली मुस्कान बामने के सीरियल के नाम पाखी को भी बेटी के लिए चुन सकते हैं. यह नाम भी बहुत ही अच्छा है.

इस लिस्ट से भी चुनें नाम

स्वीटी, अक्षरा, रूही, पीहू आप इन सभी नामों को भी बेटी के लिए चुन सकते हैं. यह सभी टीवी सीरियल से ही फेमस हुए हैं. यह नाम फेमस होने के साथ ही काफी अच्छे भी हैं.

