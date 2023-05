Babies Name: बेटे-बेटियों के लिए इन मीनिंगफुल नेम लिस्ट में से चुने नाम, दिल से जुड़े हुए है सभी नाम

प्रतीकात्मक तस्वीर

डीएनए हिंदीः माता-पिता अपने बच्चों को खास और प्यारा नाम (Babies Name) देना चाहते हैं. यह नाम (Babies Name) आपके समाज में आपके बच्चे की पहचान बनते हैं. आजकल सभी लोग अपने बच्चों को कूल और यूनिक नाम (Babies Name) देना चाहते हैं. ऐसे में यदि आप भी अपने बच्चे के लिए यूनिक (Unique Babies Name) नाम ढूंढ रहे हैं तो इन मीनिंगफुल नेम में से कोई नाम बच्चे के लिए चुन सकते हैं. तो चलिए आज हम आपको बच्चों के यूनिक और मीनिंगफुल नाम (Unique Babies Name List) के बारे में बताते हैं.

बच्चों के नाम (Baby Name List)

आविश्का - प्यार करने वाला

अमिमा - दिल के करीब

अशिका - दुख के बिना, स्वीट हार्ट

दिल - दिल

दिव्यानी - दिल

दोआ -दिल की आवाज

हरमनसुख -भगवान के दिल से शांति

हीया - आध्यात्मिक हृदय

विशाली - बड़ा दिल

ईदाया - दिल, देवी पार्वती

जानन - दिल या स्वर्ग

जिया - स्वीट हार्ट

कर्णिका - कमल का दिल

रोही - दिल को छूने वाला

सतमिका - भगवान विष्णू का दिल

सुखमनी - दिल में शांति लाना

सुफिया - साफ दिल

स्वर्णप्रिया - सोने के दिल

