Winter Baby Care Tips: कड़ाके के इस ठंड में न्यू बोर्न बेबी का ऐसे रखें ख्याल, नहीं पड़ेंगे बीमार 

कड़ाके के इस ठंड में न्यू बोर्न बेबी का ऐसे रखें ख्याल

डीएनए हिंदीः 8 Important Point To Take Care Of Newborn In Winter- इस समय दिल्ली समेत कई अन्य जगहों पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है. ऐसे में बच्चों का खास (Baby Care ) ख्याल रखना बेहद जरूरी है, खासतौर से न्यू बॉर्न बेबी का, क्योंकि केयर करने के बाद भी बच्चे सर्दियों में अक्सर बीमार पड़ जाते हैं (Winter Baby Care Tips). बच्चों को सर्दी के कहर से बचाए रखना पेरेंट्स (Parenting Tips) के लिए काफी चैलेंजिंग हो जाता है. इस मौसम में जब बच्चे ठंड की वजह से बीमार पड़ जाते हैं, तो उन्हें काफी परेशानी होने लगती है. ऐसे में आज हम आपको कुछ खास बेबी केयर टिप्स के बारे में बताने वाले हैं, जिसकी मदद से आप अपने बच्चे को ठंड में फिट और हेल्दी रख पाएंगे (New Born Babies Health).

दरअसल न्यू बॉर्न बेबी की हेल्थ और स्किन काफी सेंसटिव होती है (New Born Babies Health Skin). इसलिए सर्दियों के दौरान बच्चों को स्पेशल केयर की जरूरत होती है. तो आइए जानते कुछ आसान बेबी केयर टिप्स (Baby care during winter) के बारे में जिसकी मदद से आप अपने बच्चे को इस मौसम में कई तरह की बीमारियों से बचाए रख सकते हैं.

साफ-सफाई

इस मौसम में बच्चे की साफ-सफाई का ध्यान रखना भी जरूरी है. इसलिए बच्चे को अल्टरनेट डे पर गुनगुने पानी से नहलाएं और जिस दिन न नहलाएं उस दिन एक गीले तौलिए से बच्चे के शरीर को पोछकर साफ कर दें. इससे बच्चों के बीमार होने का खतरा कम हो जाता है.

लेयर्स में कपड़े पहनाएं

ठंड से बचाने के लिए बच्चों को लेयर्स में कपड़े पहनाएं. लेकिन ध्यान रखे कपड़े ज्यादा लेयर्स में न हो वरना बच्चे को बेचैनी और ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है. इसलिए जरूरत अनुसार ही कपड़े पहनाएं.

हैवी कंबल से कवर न करें

सर्दियों में बच्चे को ढक कर रखें लेकिन बेबी को हैवी कंबल से न कवर करें. क्योंकि इससे बच्चे को हाथ-पैर हिलाने में दिक्कत होगी जिससे बेबी असहज महसूस करेगा. इसके अलावा कमरे के तापमान को नार्मल रखने का भी प्रयास करें.

मालिश करें

मालिश से बच्चों का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. ऐसे में इस मौसम में गुनगुने तेल से बेबी की मसाज कर सकते हैं. इसके साथ ही मालिश करने के लिए बादाम का तेल, जैतून का तेल या नारियल के तेल का इस्तेमाल करें.

नेजल ड्रॉप्स

इस मौसम में अक्सर बच्चों की नाक बंद हो जाती है. जिसकी वजह से बच्चे रोना शुरु कर देते हैं. ऐसे में डॉक्टर की सलाह के बाद ही नेजल ड्रॉप्स की मदद लें. इससे बच्चों को राहत मिलती है. इसलिए इस मौसम में घर में नेजल ड्रॉप्स रखना न भूलें.

सॉक्स पहनाएं

इस मौसम में बच्चों को पैर और कान से ठंड लगने की अधिक संभावना होती है. इसलिए बच्चे को पैरों में मोजे और कान में टोपी पहनाना न भूलें.

ठंडी चीजों को करें अवॉयड

इस मौसम में बच्चों को ठंडी चीजों का सेवन बिल्कुल न कराएं. क्योंकि इससे बच्चा बीमार पड़ सकता है. इसके अलावा बच्चे को 10 मिनट के लिए धूप में जरूर ले जाएं. इससे बच्चे के शरीर में विटामिन डी की कमी पूरी होगी और बच्चा सर्दी से सुरक्षित रहेगा.

वैक्सीन लगवाएं

सर्दी शुरू होने पर बच्चे को वैक्सीन भी लगवा सकते हैं. इससे बच्चे वायरल इंफेक्शन, सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार जैसी बीमारियों की चपेट में आने से बच सकते हैं. वैक्सीन लगवाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें.

