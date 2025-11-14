Ayurvedic Remedies: लिवर को डिटॉक्स कर मुहांसों की छुट्टी कर देगा ये एक आयुर्वेदिक नुस्खा, चमक जाएगा आपका चेहरा

नीम की कड़वाहट शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है और सदियों से आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल होता आ रहा है. नीम की पत्तियां लिवर को साफ करने का एक अचूक और रामबाण उपाय है.

आज के समय में उल्टा सीधा खानपान और व्यस्त दिनचर्या बीमारियों की बड़ी वजह बन गई है. वहीं कई बीमारियां ऐसी हैं, जिनका प्रभाव व्यक्ति के चेहरे पर पड़ता है. इन्हीं में से एक लिवर में होने वाली दिक्कते हैं, जिसकी वजह से चेहरे पर मुहांसे तक हो जाते हैं. अगर आप भी इससे परेशान हैं तो एक आयुर्वेदिक उपाय कर इससे छुटकारा पा सकते हैं.

पेड़ की कड़वी पत्तियां

दरअसल आयुर्वेद में नीम की पत्तियों, फूल, टहनी और फल को बेहद लाभदायक माना गया है. यह पेड़ ऑक्सीजन देने के साथ ही स्किन के लिए बेहद हेल्दी माना जाता है. नीम में कई समस्याओं का समाधान छिपा है. नीम न सिर्फ लिवर को डिटॉक्स करता हैं, बल्कि मुहांसों और दाग-धब्बों से भी छुटकारा दिलाता है.

बॉडी के लिए होता है बेहद फायदेमंद

एक्सपर्ट्स की मानें तो नीम की कड़वाहट शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है और सदियों से आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल होता आ रहा है. नीम की पत्तियां लिवर को साफ करने का एक अचूक और रामबाण उपाय है. हर दिन नीम की 5 से 7 पत्तियां चबाने या इनका रस पीने से लिवर में जमा विषैले पदार्थ बाहर निकल जाता हैं. इससे पाचन तंत्र मजबूत होता है और शरीर में एनर्जी आती है. नीम लिवर के कार्य को सुचारु बनाता है, जिससे थकान और सुस्ती दूर होती है.

बैड कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा कम

बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी नीम अहम भूमिका निभाता है. नीम में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण धमनियों में जमा गंदगी को साफ कर देता है. इससे हृदय रोगों का खतरा कम होता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहता है. चेहरे की सुंदरता के लिए भी नीम रामबाण है. मुहांसों, दाग-धब्बों और कील की समस्या से परेशान लोगों के लिए नीम की पत्तियों का पेस्ट लगाने या रस पीने की सलाह आयुर्वेदाचार्य देते हैं. नीम में मौजूद एजाडिरेक्टिन नामक तत्व बैक्टीरिया को मारता है और त्वचा को साफ-सुथरा रखता है.

दूर होंगे चेहरे के मुहांसे

नीम को दिनचर्या में शामिल करना फायदेमंद है. यह सस्ता, सुरक्षित और प्राकृतिक उपचार है. रोजाना नीम के पानी से चेहरा धोने से त्वचा में निखार आती है और मुहांसे दूर होते हैं. न केवल सर्दी बल्कि गर्मी और बरसात के मौसम में भी नीम का सेवन फायदेमंद होता है. नीम की पत्तियों को उबालकर बनाया गया काढ़ा भी पीया जा सकता है. वहीं, गर्मियों में इसके फूल से बने शर्बत को पीना कई लाभ देता है. इसे सुबह खाली पेट लेने से पूरे शरीर का डिटॉक्स होता है. हालांकि, सेवन से पहले आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह जरूर लेनी चाहिए.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी और आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों के महत्व पर बनी है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.