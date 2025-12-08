खूबसूरती के साथ ही स्किन के लिए भी बहुत लाभकारी हैं इस पेड़ के तने और फूल, इस्तेमाल करते ही चमकने लगती है त्वचा

इस पेड़ में कई सारे औषधीय गुण होते हैं. इसके चमकीले पीले फूल दूर से ही मन मोह लेते हैं. वहीं पत्तों से लेकर टहनी तक स्किन डिजीज से लेकर पाचन तंत्र के इलाज में रामबाण साबित होती है.

प्रकृति में कई ऐसे पेड़-पौधे हैं जो दिखने में बेहद खूबसूरत होते हैं. इनके फूल इनकी महक और खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देते हैं. आयुर्वेद की माने तो इनमें कई ऐसे गुण होते हैं, जो आपके चेहरे को भी बेहद चमकदार बना सकते हैं. इन्हीं में से एक है गोल्डन शॉवर. इस पेड़ पर पीले रंग के बेहद खूबसूरत फूल आते हैं. वहीं इस पेड़ के फूल, पत्तों से लेकर टहनी तक स्किन समस्याओं को खत्म कर सकती हैं.

स्किन से लेकर शारीरिक समस्याओं को करता है दूर

हम बात कर रहे हैं अमलतास के पेड़ की, जिसे अंग्रेजी में गोल्डन शॉवर कहा जाता है. इसमें कई सारे औषधीय गुण भी होते हैं. अमलतास का वैज्ञानिक नाम कैसिया फिस्टुला है. इसके चमकीले पीले फूल दूर से ही मन मोह लेते हैं. पीले फूल स्किन ग्लो बढ़ाने के साथ ही शारीरिक समस्याओं को दूर करने में मददगार है और आयुर्वेद में इसे महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त है.

पत्ते से लेकर पत्तियों और टहने में पाये जाते हैं ये गुण

अमलतास आयुर्वेद में सदियों से इस्तेमाल होता रहा है. अमलतास के फूलों में कैम्फेरोल, राइन और फाइटोल जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को कई तरीकों से फायदा पहुंचाते हैं. फूल के साथ ही इसकी छाल, पत्तियां और फलियां औषधि के रूप में काम आती हैं. इससे सबसे बड़ा फायदा पाचन तंत्र को मिलता है. पुरानी से पुरानी कब्ज हो, अमलतास का गूदा रात में पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट लेने से पेट साफ होता है और आंतें मजबूत बनती हैं.

दाद खाज खुजली की कर देते हैं छुट्टी

स्किन डिजीज में भी अमलतास किसी रामबाण इलाज से कम नहीं है. इसके फूलों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और सूजन-रोधी गुण खुजली, दाद, खाज और एग्जिमा जैसी समस्याओं में राहत देते हैं. फूलों का लेप या काढ़ा लेने से स्किन चमकने लगती है. संक्रमण कम होता है. इसके अलावा, अमलतास बुखार उतारने, जोड़ों के दर्द में आराम और शरीर को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है.

सूजन को भी करता है दूर

इसके फूलों का इस्तेमाल प्राकृतिक रूप से स्किन की खोई चमक वापस लाने और सूजन कम करने के लिए किया जाता है. हालांकि, एक्सपर्ट बताते हैं कि अमलतास का सेवन सीमित मात्रा में और आयुर्वेदाचार्य की सलाह से ही करना चाहिए, क्योंकि इसका ज्यादा सेवन पेट खराब कर सकता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

