Ayurveda: लंबे समय तक स्वस्थ रहने का ये है आयुर्वेद तरीका, बीमारी को दबाने में नहीं इलाज में करता है मदद
IND vs WI: स्टार्क को पीछे छोड़ मोहम्मद सिराज ने रचा कीर्तिमान, ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले गेंदबाज
इंटरनेट बंद, ड्रोन से निगरानी... बरेली में हिंसा के बाद 4 जिलों में हाई अलर्ट, PAC-RPF के जवान तैनात
Harmful Effects of Mobile: गर्दन झुकाकर फोन देखने की आदत दे सकती है ये खतरनाक बीमारी, तुरंत करें सुधार
2099 तक प्यासी मर जाएगी भारत समेत 7 देशों की 1 अरब आबादी, हिमालय में तबाही वाली बारिश और पिघलते ग्लेशियर दे रहे संकेत?
Bigg Boss 19 से बाहर निकालने के लिए परिवार ने दिए 2 करोड़? Awez Darbar ने खुद बताया सारा सच
Kantara Chapter 1 Review: रोमांच, रहस्य और आस्था का संगम है 'कांतारा', हॉलीवुड लेवल VFX सीट से बांधकर रखेगा
दुर्गा पूजा पर अजय देवगन-काजोल ने दिया फैंस को तोहफा, अपनी प्रोडक्शन कंपनी में किया ये बदलाव
Blood Pressure ही नहीं, सेहत से जुड़ी कई बीमारियों को दूर रखता है चिया सीड्स, ऐसे करें इस्तेमाल
VIDEO: पटना में बारिश ने लगा दी रावण की 'लंका', दहन से पहले ही दशानन का झुक गया सिर
लाइफस्टाइल
Ayurveda: आयुर्वेद बीमारी को दबाने नहीं बल्कि पूरे स्वास्थ्य पर जोर देता है और बीमारी को जड़ से खत्म करने में मदद करता है. आइए जानें कैसे आयुर्वेद हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है...
Ayurveda : अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से आज के समय लोग डायबिटीज, हार्ट संबंधी डिजीज, मोटापा और तनाव जैसी बीमारी के चपेट में तेजी से आ रहे हैं. इन बीमारियों से बचाव के लिए आप आयुर्वेद के तरीके को अपना सकते हैं. आयुर्वेदिक हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबित किसी भी बीमारी से राहत पाने के लिए उनके मूल कारण को अनदेखा नहीं करना चाहिए.
आयुर्वेद बीमारी को दबाने नहीं बल्कि पूरे स्वास्थ्य पर जोर देता है और बीमारी को जड़ से खत्म करने में मदद करता है. आइए जानें कैसे आयुर्वेद हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है..
आयुर्वेद किसी भी बीमारी को दबाने की नहीं बल्कि उसकी रोकथाम, संतुलन और पूरे स्वास्थ्य पर जोर देता है. यह वात, पित्त, कफ को समझ कर आहार, व्यवहार, दिनचर्या पर जोर देता है. आयुर्वेद शरीर की इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है जिससे कोई भी बीमारी बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होती है..
यह भी पढ़ें: Fatty Liver Signs: घर बैठे ही कर पाएंगे फैटी लिवर की पहचान, बस डॉक्टर के बताए इन लक्षणों पर दें ध्यान
आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक बीमारियों से बचाव के लिए आयुर्वेद शरीर की सफाई पर जोर दोता है. ऐसे में बॉडी (डिटॉक्सिफिकेशन) से मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है और शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं. इससे शरीर बैलेंस रहता है और बीमारियां दूर रहती हैं.
आयुर्वेद में हमेशा लाइफस्टाइल और फूड पर ध्यान दिया जाता है, आयुर्वेद में मौसम के अनुसार भोजन का सेवन करना चाहिए. इसके अलावा समय पर भोजन करना भी बेहद जरूरी है. साथ ही नींद भी पूरी लेनी चाहिए, ताकि तनाव दूर हो रहे. इससे आप बीमारियों से बचे रहेंगे.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.