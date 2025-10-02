Ayurveda: लंबे समय तक स्वस्थ रहने का ये है आयुर्वेद तरीका, बीमारी को दबाने में नहीं इलाज में करता है मदद 

Ayurveda: आयुर्वेद बीमारी को दबाने नहीं बल्कि पूरे स्वास्थ्य पर जोर देता है और बीमारी को जड़ से खत्म करने में मदद करता है. आइए जानें कैसे आयुर्वेद हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है...

Ayurveda : अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से आज के समय लोग डायबिटीज, हार्ट संबंधी डिजीज, मोटापा और तनाव जैसी बीमारी के चपेट में तेजी से आ रहे हैं. इन बीमारियों से बचाव के लिए आप आयुर्वेद के तरीके को अपना सकते हैं. आयुर्वेदिक हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबित किसी भी बीमारी से राहत पाने के लिए उनके मूल कारण को अनदेखा नहीं करना चाहिए.

आयुर्वेद बीमारी के कारण का करता है इलाज

आयुर्वेद किसी भी बीमारी को दबाने की नहीं बल्कि उसकी रोकथाम, संतुलन और पूरे स्वास्थ्य पर जोर देता है. यह वात, पित्त, कफ को समझ कर आहार, व्यवहार, दिनचर्या पर जोर देता है. आयुर्वेद शरीर की इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है जिससे कोई भी बीमारी बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होती है..

शरीर की करता है सफाई

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक बीमारियों से बचाव के लिए आयुर्वेद शरीर की सफाई पर जोर दोता है. ऐसे में बॉडी (डिटॉक्सिफिकेशन) से मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है और शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं. इससे शरीर बैलेंस रहता है और बीमारियां दूर रहती हैं.

लाइफस्टाइल पर देता है ध्यान

आयुर्वेद में हमेशा लाइफस्टाइल और फूड पर ध्यान दिया जाता है, आयुर्वेद में मौसम के अनुसार भोजन का सेवन करना चाहिए. इसके अलावा समय पर भोजन करना भी बेहद जरूरी है. साथ ही नींद भी पूरी लेनी चाहिए, ताकि तनाव दूर हो रहे. इससे आप बीमारियों से बचे रहेंगे.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

