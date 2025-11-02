Tips For Glowing Skin: केमिकल वाले महंगी क्रीम नहीं, नेचुरल ग्लोइंग स्किन चाहिए तो अपनाएं ये आयुर्वेदिक नुस्खे

Tips For Glowing Skin: स्किन को ग्लोइंग बेदाग बनाए रखना है तो आयुर्वेदिक नुस्खे का इस्तेमाल किया जा सकता है. इन नुस्खों से किसी तरह का साइड इफेक्ट्स नहीं होता है. आज हम आपको ऐसे ही कुछ खास आयुर्वेदिक नुस्खे के बारे में बताने जा रहे हैं..

Tips For Glowing Skin: आज के समय में ग्लोइंग स्किन के लिए महिलाएं तरह-तरह की केमिकल युक्त कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करती हैं. लेकिन, ये केमिकल युक्त महंगे क्रीम स्किन के लिए खतरनाक हो सकते हैं. इसलिए स्किन को ग्लोइंग बेदाग बनाए रखना है तो आयुर्वेदिक नुस्खे का इस्तेमाल किया जा सकता है. इन नुस्खों से किसी तरह का साइड इफेक्ट्स नहीं होता है. आज हम आपको ऐसे ही कुछ खास आयुर्वेदिक नुस्खे के बारे में बताने जा रहे हैं, जो नेचुरल ग्लोइंग स्किन पाने में आपकी मदद कर सकते हैं.

बिना साइड इफेक्ट के निखार

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबित, ये नुस्खे बिना साइड इफेक्ट के त्वचा को पोषण और निखार देते हैं. इनमें नीम, हल्दी, मंजिष्ठा, एलोवेरा, गुलाब, चंदन, तुलसी और त्रिफला जैसी कई जड़ी-बूटियां शामिल हैं. ये जड़ी बूटियां त्वचा को भीतर से पोषण देती हैं और उसे रोगमुक्त और चमकदार बनाती हैं. आइए जानें इनके फायदे...

क्या हैं इनके फायदे?

नीम ब्लड को शुद्ध करता है, इससे मुंहासों, फोड़े-फुंसी या एलर्जी की समस्या दूर होती है. इसके अलावा हल्दी सूजन कम करती है और त्वचा में प्राकृतिक चमक लाती है. वहीं मंजिष्ठा दाग-धब्बों को मिटाकर स्किन को हेल्दी बनाती है. एलोवेरा ठंडक और नमी प्रदान करता है और गुलाब जल त्वचा को टोन करने में मदद करता है. साथ ही रोमछिद्रों को साफ करता है. इसके अलावा चंदन और तुलसी त्वचा को शीतलता और ऊर्जा देते हैं.

बात करें त्रिफला की तो यह पेट की सफाई कर त्वचा में निखार लाता है, हरिद्रा खंड एलर्जी, खुजली या चकत्तों में लाभकारी माना जाता है. इसके अलावा नारियल तेल और लौंग कपूर का संयोजन त्वचा की नमी बनाए रखता है, जो संक्रमण से बचाने में मदद करता है.

कब कैसे करें इस्तेमाल?

इनका इस्तेमाल घरेलू उबटन बनाकर किया जा सकता है, इसके अलावा बेसन, हल्दी, चंदन पाउडर, गुलाब जल, नीम पाउडर और दही का मिश्रण त्वचा की देखभाल के लिए बहुत असरदार है. इसे आप हफ्ते में दो बार लगा सकते हैं, जिससे त्वचा मुलायम, चमकदार और स्वस्थ रहती है.

खानपान का भी रखें ध्यान

बता दें कि हेल्दी स्किन के लिए खानपान और नियमित दिनचर्या का पालन करना बहुत जरूरी है. क्योंकि अनहेल्दी या तली-भूनी चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए. इनकी वजह से न केवल सिर्फ स्किन को खराब करती हैं, बल्कि सेहत के लिए भी नुकसानदायक मानी जाती हैं. इन चीजों के बजाए डाइट में आपको हरी सब्जियों, मौसमी फल और कम तेल मसाला वाली चीजों का सेवन करना चाहिए. रोजाना थोड़ा व्यायाम करें और कम से कम 8 घंटे की अच्छी नींद जरूर लें.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

