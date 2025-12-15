FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्लीः अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे मेसी, थोड़ी देर में शुरू होगा कार्यक्रम | BJP दफ्तर में नितिन नबीन ने संभाला राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार | दिल्ली- BJP मुख्यालय पहुंचे नितिन नबीन, अमित शाह ने स्वागत किया, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, रविशंकर प्रसाद समेत कई नेता मौजूद | गोवा पब अग्निकांडः सौरभ और गौरव लूथरा भारत लाए जाएंगे, दोनों को थाईलैंड से दिल्ली लाया जाएगा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Delhi Pollution: 'घर के अंदर रहें...', दिल्ली की हवा हुई जहरीली, सिंगापुर ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी

'घर के अंदर रहें...', दिल्ली की हवा हुई जहरीली, सिंगापुर ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी

IPL 2026 मिनी ऑक्शन में इस रूल के आ जाने से विदेशी खिलाड़ियों को घाटा! 18 करोड़ से ज्यादा नहीं ले पाएगा कोई प्लेयर

IPL 2026 मिनी ऑक्शन में इस रूल के आ जाने से विदेशी खिलाड़ियों को घाटा! 18 करोड़ से ज्यादा नहीं ले पाएगा कोई प्लेयर

Ayurvedic Herbs For Oral Health: ओरल हाइजीन और दांतों के लिए रामबाण है यह औषधी, मोती की तरह चमकते हैं दांत

ओरल हाइजीन और दांतों के लिए रामबाण है यह औषधी, मोती की तरह चमकते हैं दांत

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पैदा होते ही बच्चे रोते हैं लेकिन हंसने में हफ्ते क्यों लगा देता हैं? समझें पहली इमोशन के पीछे का साइंस

पैदा होते ही बच्चे रोते हैं लेकिन हंसने में हफ्ते क्यों लगा देता हैं? समझें पहली इमोशन के पीछे का साइंस

IPL 2026 Auction में हिस्सा लेने वाले 5 सबसे युवा खिलाड़ी, विराट-रोहित से आधी है उनकी उम्र

IPL 2026 Auction में हिस्सा लेने वाले 5 सबसे युवा खिलाड़ी, विराट-रोहित से आधी है उनकी उम्र

Chankya Niti: पत्नी की ये 5 आदतें बन जाती है पति की बर्बादी का कारण, आपके के लिए जानना है जरूरी

Chankya Niti: पत्नी की ये 5 आदतें बन जाती है पति की बर्बादी का कारण, आपके के लिए जानना है जरूरी

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Ayurvedic Herbs For Oral Health: ओरल हाइजीन और दांतों के लिए रामबाण है यह औषधी, मोती की तरह चमकते हैं दांत

ओरल हाइजीन को बनाने में आयुर्वेद की यह एक जड़ी बूटी औषधी का काम करती है. इसका इस्तेमाल करने मात्र से व्यक्ति के दांतों से लेकर ओरल हाइजीन से जुड़ी समस्याएं खत्म हो जाती हैं.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Dec 15, 2025, 04:04 PM IST

Ayurvedic Herbs For Oral Health: ओरल हाइजीन और दांतों के लिए रामबाण है यह औषधी, मोती की तरह चमकते हैं दांत
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बहुत से लोग फिटनेस फ्रीक होते हैं. ये उस व्यक्ति को कहते हैं, जो व्यायाम करने से लेकर घंटों जिम में पसीना बहाते हैं. लाइफस्टाइल से लेकर मैंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन इसबीच ओरल हाइजीन को भूल जाते हैं. यही गलती उनके शरीर को ले बैठती है. इसकी वजह दांतों की सफाई (ओरल हाइजीन) सही न होने का प्रभाव पेट और आंतों तक पर पड़ता है. इसकी वजह से ही मुंह में छाले या घाव होने का खतरा भी बढ़ जाता है. इसलिए, दांतों की सेहत (ओरल हेल्थ) का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है...

अगर आप भी दांतों के दर्द या मुंह में आने वाले छालों से परेशान हैं तो आयुर्वेद में यह एक जड़ी आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है. इसका नाम है वज्रदंती, जो आयुर्वेद में महत्वपूर्ण औषधीय पौधा माना गया है. वज्रदंती दांतों, मसूड़ों, पाइरिया और खून आने जैसी बीमारियों के लिए लाभकारी है. वज्रदंती में सूजन-रोधी और एंटीसेप्टिक गुण पाये जाते हैं, जो दांतों को बहुत मजबूत बना देते हैं. इसलिए आयुर्वेद में वज्रदंती को मुख के स्वास्थ्य के लिए अमृत माना गया है. वज्रदंती, आयुर्वेदिक टूथपेस्ट और पाउडर के रूप में इस्तेमाल भी किया जाता है. कुछ विदेशी कंपनियां भी वज्रदंती का इस्तेमाल अपने टूथपेस्ट में करती हैं.

पत्ते से लेकर जड़ और फूल तक हैं गुणकारी

वज्रदंती के पत्ते, जड़, फूल और तना भी गुणकारी होते हैं. इनमें सूजन-रोधी और एंटीसेप्टिक, हाइड्रो इथेनॉल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ग्लाइकोसाइड्स और अमीनो एसिड्स होते हैं, जो दांतों के साथ-साथ अन्य बीमारियों में भी काम आते हैं. शरीर में होने वाली सूजन और पानी भरने की स्थिति में भी वज्रदंती के फूल के अर्क लाभकारी होता है. आयुर्वेद में कहा गया है कि वज्रदंती के फूल के अर्क शरीर में पानी की मात्रा को बढ़ाकर सोडियम को बाहर निकालने में मदद करता है. वज्रदंती के फूल के अर्क का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

दांतों में 2 से 3 बार करें मालिश

अगर दांतों में पाइरिया या मसूड़ों से खून आने की समस्या है तो वज्रदंती के पाउडर से दिन में दो बार दांतों की मालिश करें. इसके साथ ही गुनगुने पानी से कुल्ला कर लें. अगर आस-पास वज्रदंती का पौधा मौजूद है तो पत्ते भी चबाए जा सकते हैं. इसके अलावा, मुंह से आने वाली बदबू, दांतों की कमजोरी में भी वज्रदंती का पाउडर लाभकारी होता है.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य स्वास्थ्य और जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पैदा होते ही बच्चे रोते हैं लेकिन हंसने में हफ्ते क्यों लगा देता हैं? समझें पहली इमोशन के पीछे का साइंस
पैदा होते ही बच्चे रोते हैं लेकिन हंसने में हफ्ते क्यों लगा देता हैं? समझें पहली इमोशन के पीछे का साइंस
IPL 2026 Auction में हिस्सा लेने वाले 5 सबसे युवा खिलाड़ी, विराट-रोहित से आधी है उनकी उम्र
IPL 2026 Auction में हिस्सा लेने वाले 5 सबसे युवा खिलाड़ी, विराट-रोहित से आधी है उनकी उम्र
Chankya Niti: पत्नी की ये 5 आदतें बन जाती है पति की बर्बादी का कारण, आपके के लिए जानना है जरूरी
Chankya Niti: पत्नी की ये 5 आदतें बन जाती है पति की बर्बादी का कारण, आपके के लिए जानना है जरूरी
Numerology: समझ से परे, मूडी होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दोस्त बनाने और घूमने-फिरने में होते हैं माहिर 
Numerology: समझ से परे, मूडी होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दोस्त बनाने और घूमने-फिरने में होते हैं माहिर
T20I क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 महान बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी
T20I क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 महान बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 15 December 2025: कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: मां के लिए इमोशनल हीलर होते हैं इन तारीखों पर जन्मे बेटे, हर स्थिति में खड़े रहते हैं साथ
मां के लिए इमोशनल हीलर होते हैं इन तारीखों पर जन्मे बेटे, हर स्थिति में खड़े रहते हैं साथ
उज्जैन महाकाल मंदिर में 1 जनवरी 2026 से शिवलिंग पर पुष्प अर्पित करने का बदला नियम
उज्जैन महाकाल मंदिर में 1 जनवरी 2026 से शिवलिंग पर पुष्प अर्पित करने का बदला नियम
जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर चीलों का झुंड मंडरा रहा है, क्या कोई बड़ी आपदा आने वाली है?
जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर चीलों का झुंड मंडरा रहा है, क्या कोई बड़ी आपदा आने वाली है?
Konark Surya Mandir: 122 साल बाद कोणार्क सूर्य मंदिर का हॉल खुलने जा रहा, टूरिस्ट्स अंदर जाएंगे लेकिन...
122 साल बाद कोणार्क सूर्य मंदिर का हॉल खुलने जा रहा, टूरिस्ट्स अंदर जाएंगे लेकिन...
MORE
Advertisement