Ayurvedic Herbs For Oral Health: ओरल हाइजीन और दांतों के लिए रामबाण है यह औषधी, मोती की तरह चमकते हैं दांत

ओरल हाइजीन को बनाने में आयुर्वेद की यह एक जड़ी बूटी औषधी का काम करती है. इसका इस्तेमाल करने मात्र से व्यक्ति के दांतों से लेकर ओरल हाइजीन से जुड़ी समस्याएं खत्म हो जाती हैं.

बहुत से लोग फिटनेस फ्रीक होते हैं. ये उस व्यक्ति को कहते हैं, जो व्यायाम करने से लेकर घंटों जिम में पसीना बहाते हैं. लाइफस्टाइल से लेकर मैंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन इसबीच ओरल हाइजीन को भूल जाते हैं. यही गलती उनके शरीर को ले बैठती है. इसकी वजह दांतों की सफाई (ओरल हाइजीन) सही न होने का प्रभाव पेट और आंतों तक पर पड़ता है. इसकी वजह से ही मुंह में छाले या घाव होने का खतरा भी बढ़ जाता है. इसलिए, दांतों की सेहत (ओरल हेल्थ) का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है...

अगर आप भी दांतों के दर्द या मुंह में आने वाले छालों से परेशान हैं तो आयुर्वेद में यह एक जड़ी आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है. इसका नाम है वज्रदंती, जो आयुर्वेद में महत्वपूर्ण औषधीय पौधा माना गया है. वज्रदंती दांतों, मसूड़ों, पाइरिया और खून आने जैसी बीमारियों के लिए लाभकारी है. वज्रदंती में सूजन-रोधी और एंटीसेप्टिक गुण पाये जाते हैं, जो दांतों को बहुत मजबूत बना देते हैं. इसलिए आयुर्वेद में वज्रदंती को मुख के स्वास्थ्य के लिए अमृत माना गया है. वज्रदंती, आयुर्वेदिक टूथपेस्ट और पाउडर के रूप में इस्तेमाल भी किया जाता है. कुछ विदेशी कंपनियां भी वज्रदंती का इस्तेमाल अपने टूथपेस्ट में करती हैं.

पत्ते से लेकर जड़ और फूल तक हैं गुणकारी

वज्रदंती के पत्ते, जड़, फूल और तना भी गुणकारी होते हैं. इनमें सूजन-रोधी और एंटीसेप्टिक, हाइड्रो इथेनॉल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ग्लाइकोसाइड्स और अमीनो एसिड्स होते हैं, जो दांतों के साथ-साथ अन्य बीमारियों में भी काम आते हैं. शरीर में होने वाली सूजन और पानी भरने की स्थिति में भी वज्रदंती के फूल के अर्क लाभकारी होता है. आयुर्वेद में कहा गया है कि वज्रदंती के फूल के अर्क शरीर में पानी की मात्रा को बढ़ाकर सोडियम को बाहर निकालने में मदद करता है. वज्रदंती के फूल के अर्क का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

दांतों में 2 से 3 बार करें मालिश

अगर दांतों में पाइरिया या मसूड़ों से खून आने की समस्या है तो वज्रदंती के पाउडर से दिन में दो बार दांतों की मालिश करें. इसके साथ ही गुनगुने पानी से कुल्ला कर लें. अगर आस-पास वज्रदंती का पौधा मौजूद है तो पत्ते भी चबाए जा सकते हैं. इसके अलावा, मुंह से आने वाली बदबू, दांतों की कमजोरी में भी वज्रदंती का पाउडर लाभकारी होता है.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य स्वास्थ्य और जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.