Body Detox: आयुर्वेद का सिंपल और असरदार 'डिटॉक्स सीक्रेट', जानें कैसे अभ्यंग से बाहर निकलती है शरीर की जमा गंदगी!

Ayurvedic Body Detox Tips: आयुर्वेद कहता है कि “फुल बॉडी डिटॉक्स” सिर्फ खाने-पीने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शरीर, मन और आपकी रोज़मर्रा की आदतों के संतुलन का पूरा विज्ञान है. आइए जानें बॉडी डिटॉक्स का क्या है आसान आयुर्वेदिक तरीका..

Ayurvedic Body Detox Tips: आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में लोगों की जीवनशैली खराब हो चुकी है. खराब खानपान की आदतों, अनियमित दिनचर्या और प्रदूषण की वजह से शरीर में धीरे-धीरे टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं. नतीजतन इसकी वजह से थकान, सुस्ती और कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होने लगती हैं. इस स्थिति में लोग तुरंत डिटॉक्स के नाम पर जूस फास्टिंग, भूखे रहना या सिर्फ सलाद खाना शुरू कर देते हैं.

लेकिन, आयुर्वेद कहता है कि “फुल बॉडी डिटॉक्स” सिर्फ खाने-पीने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शरीर, मन और आपकी रोज़मर्रा की आदतों के संतुलन का पूरा विज्ञान है. डिटॉक्स का असली मतलब शरीर को भूखा रखना नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से पोषित और संतुलित करना है.

बॉडी को डिटॉक्स करने का आयुर्वेदिक तरीका

बॉडी डिटॉक्स के लिए आपको महंगे प्लान या कठिन रूटीन की जरूरत नहीं, इसके लिए आप घर पर ही कुछ आसान आदतों से आप यह प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं. इनमें सबसे अहम हैं- अभ्यंग, जो शरीर को अंदर से रिलैक्स और डिटॉक्स करने में मदद करती है. दूसरा है सही तरीके से पानी पीना, जो शरीर की प्राकृतिक सफाई प्रक्रिया को बेहतर बनाता है. आइए जानते हैं इसके बारे में..

अभ्यंग से कैसे होती है बॉडी डिटॉक्स?

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट के मुताबिक, अभ्यंग एक प्रकार की आयुर्वेदिक थेरेपी है और इस प्रक्रिया में शरीर के विभिन्न हिस्से जैसे पैर, हाथ, सिर और बालों की तेल से मालिश की जाती है. एक्सपर्ट के मुताबिक अभ्यंग मालिश न सिर्फ शरीर के विभिन्न अंगों को आराम देती है, बल्कि शरीर को अंदर से शुद्ध करने का भी काम करती है. अगर आप बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्स करना चाहते हैं, तो अभ्यंग की ये प्रक्रिया अपनाएं..

अभ्यंग की प्रक्रिया: इसके लिए सुबह स्नान करने के बाद 10 मिनट का समय खुद के लिए निकालें, फिर 1 कटोरी में नारियल या तिल का तेल हल्का गुनगुना कर लें और फिर इस गुनगुने तेल से पैर, हाथ और सिर की हल्की- हल्की मालिश करें. 10 से 15 मिनट तक शरीर के विभिन्न अंगों की मालिश करने के बाद थोड़ी देर आराम करें. अभ्यंग मालिश करने के बाद हल्के गुनगुने पानी से स्नान करें.

अभ्यंग मालिश के फायदे क्या हैं?

आयुर्वेद के मुताबिक, अभ्यंग मालिश करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. इससे त्वचा और बालों से जुड़ी विभिन्न प्रकार की समस्याएं धीरे- धीरे कम होने लगती हैं. अभ्यंग मालिश में गुनगुने तेल से शरीर की मालिश की जाती है, जिससे शरीर में मौजूद गंदगी बाहर निकलती है. इससे इम्यूनिटी मजबूत होती है. अभ्यंग मालिश से मांसपेशियों और जोड़ों का दर्द कम होता है, यह मानसिक तनाव और शारीरिक थकान को भी कम करने में सहायक होती है. आयुर्वेद के अनुसार नियमित अभ्यंग करने से “वात दोष” संतुलित रहता है, जो कई प्रकार की बीमारियों का कारण बनता है.

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बॉडी डिटॉक्स में पानी कैसे मददगार करता है?

आयुर्वेद के अनुसार, फुल बॉडी डिटॉक्स के लिए सबसे प्राकृतिक तरीका है पानी, सही तरीके से पानी पीने से शरीर में जमी सारी गंदगी बाहर निकलती है. ऐसे में बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए सुबह उठकर खाली पेट 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पिएं, सुबह के बाद थोड़ा- थोड़ा पानी पूरा दिन पिएं. शरीर को डिटॉक्स करने के लिए एक दिन में कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पिएं, पानी हमेशा धीरे- धीरे थोड़ा- थोड़ा घूंटघूंटकर पिएं.

सही तरीके से पानी पीने के फायदे क्या हैं?

आयुर्वेद के मुताबिक, सही तरीके से पाना पीने से शरीर से गंदगी बाहर निकलती है. पानी पीने से यूरिन के जरिए गंदगी बाहर निकलती है. सही तरीके से पानी पीने से पाचन तंत्रिका बेहतर रहती है. इससे पेट में दर्द, कब्ज और गैस की परेशानी दूर होती है. पानी पीने से जब शरीर की गंदगी बाहर निकलती है. इससे त्वचा की समस्या जैसे पिंपल्स, एक्ने, झाइयां और झुर्रियां कम होती हैं.

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