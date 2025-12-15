FacebookTwitterYoutubeInstagram
Ayurvedic Lifestyle: सुबह नहाने से लेकर खानपान तक, जानें आयुर्वेद के हिसाब से बीमारी में कैसी होनी चाहिए दिनचर्या

Ayurveda Dinacharya: एक बीमार व्यक्ति के लिए सही दवा जितनी जरूरी है, उतनी ही महत्वपूर्ण है उसकी दिनचर्या. क्योंकि गलत आदतें इलाज को कमजोर कर देती हैं और बीमारी को लंबा खींचती हैं. आइए जानें बीमारी में आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए...

Abhay Sharma

Updated : Dec 15, 2025, 11:09 PM IST

Ayurvedic Lifestyle: सुबह नहाने से लेकर खानपान तक, जानें आयुर्वेद के हिसाब से बीमारी में कैसी होनी चाहिए दिनचर्या

Ayurvedic Daily Routine For Patients:

Ayurvedic Daily Routine For Patients: अक्सर बीमार लोगों को खानपान से लेकर जीवनशैली तक में बदलाव करने की सलाह दी जाती है. क्योंकि, माना जाता है कि एक बीमार व्यक्ति के लिए सही दवा जितनी जरूरी है, उतनी ही महत्वपूर्ण है उसकी दिनचर्या. क्योंकि गलत आदतें इलाज को कमजोर कर देती हैं और बीमारी को लंबा खींचती हैं. वहीं दूसरी ओर सही जीवनशैली या दिनचर्या शरीर को रोगमुक्त होने की आंतरिक ताकत देती है. आयुर्वेदाचार्य बताते हैं कि रोगी यदि कुछ सरल नियमों का पालन करे तो रिकवरी तेज होती है और रोग दोबारा होने की संभावना कम हो जाती है. आइए जानें ऐसे ही कुछ नियमों के बारे में.. 

पहला नियम: ब्रह्ममुहूर्त में जागना

सबसे पहला नियम है ब्रह्ममुहूर्त में जागना. इस समय वातावरण में शुद्ध ऑक्सीजन और प्राणवायु होती है, जो फेफड़ों, मस्तिष्क और हार्मोन बैलेंस के लिए लाभदायक है. नियमित ऐसा करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है और नींद बेहतर आती है.

दूसरा नियम: शौच क्रिया

दूसरा महत्वपूर्ण नियम है शौच क्रिया को कभी न रोकना. मल-मूत्र या गैस रोकने से वात दोष बढ़ता है, जो कई रोगों का कारण है. इसके लिए रोगी को सुबह गुनगुना पानी पीना चाहिए. इसके अलावा त्रिफला या इसबगोल का सेवन करना चाहिए. 

तीसरा नियम: मुंह और जीभ की सफाई

मुंह और जीभ की सफाई भी रोग मुक्ति की दिशा में बड़ा कदम माना जाता है. जीभ पर जमी सफेद परत (आम) रोग का संकेत होती है. रोजाना नीम, बबूल या अन्य दातून से दांत साफ करना और जीभ की सफाई से पाचन क्रिया सुधरती है और दवाओं का प्रभाव बढ़ाने में मददगार है. 

यह भी पढ़ें: Homemade Face Pack: घर बैठे ओट्स से ऐसे बानएं नेचुरल फेस पैक, ग्लोइंग स्किन के लिए पार्लर में नहीं करना पड़ेगा खर्च

चौथ नियम: शरीर की मालिश

रोजाना तिल, नारियल या महाभृंगराज तेल से शरीर की मालिश करना कई रोगों से रक्षा करता है. यह जोड़ों के दर्द को कम करता है, नसों को पोषण देता है और इससे नींद गहरी आती है. विशेष रूप से सर्दियों में यह विशेष लाभकारी है. 

पांचवा नियम: स्नान का सही नियम 

स्नान का सही तरीका भी आवश्यक है. आयुर्वेदाचार्य बताते हैं कि भोजन के तुरंत बाद या देर रात स्नान नहीं करना चाहिए. गुनगुने पानी से स्नान करना सबसे सही होता है. सिर पर हल्का ठंडा और शरीर पर हल्का गर्म पानी डालना रक्त संचार सुधारने के साथ थकान और जकड़न दूर करता है.

छठा नियम: हल्का, गर्म, ताजा और सुपाच्य भोजन

आयुर्वेदाचार्य के मुताबिक मरीज को हल्का, गर्म, ताजा और सुपाच्य भोजन होना चाहिए. इसके लिए खिचड़ी, मूंग दाल, दलिया, उबली सब्जियां और थोड़ा घी का सेवन किया जा सकता है. वहीं बासी, ठंडा, तला-भुना या अधिक मसालेदार भोजन करना नुकसानदायी हो सकता है. भोजन का समय भी निश्चित होना चाहिए और रात का भोजन सूर्यास्त के कुछ घंटे बाद ले लेना चाहिए. 

सातवां नियम: बेहतर नींद

रोगी के लिए बेहतर नींद भी रिकवरी का आधार है. दिन में अधिक सोना और रात में देर तक जागना दोनों हानिकारक हैं. 6 से 7 घंटे की गहरी नींद शरीर की मरम्मत करती है.

आठवां नियम

शरीर का पूरा संबंध मन से होता है. ऐसे में तन को स्वस्थ रखने के लिए मन को भी स्वस्थ रखना जरूरी है. ध्यान, प्राणायाम, मंत्र जप और सकारात्मक सोच को दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए. चिंता और तनाव रोग को लंबा खींचते हैं. इनपुट--आईएएनएस

