महाराष्ट्र के इस्लामपुर का नाम अब ईश्वरपुर

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Natural Detox: शरीर में जमा अधपचा खाना और टॉक्सिन्स है बीमारियों की जड़, इन आयुर्वेदिक नुस्खों से होगी सफाई 

Toxins and Undigested Food: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर शरीर की अंदर से सफाई नहीं करते हैं. इसका असर थकान, सूजन, गैस, कब्ज, सुस्त मन और डल त्वचा के रूप में नजर आता है. आइए जानते हैं कैसे करें शरीर की अंदर से सफाई...  

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Nov 04, 2025, 07:35 PM IST

Natural Detox: शरीर में जमा अधपचा खाना और टॉक्सिन्स है बीमारियों की जड़, इन आयुर्वेदिक नुस्खों से होगी सफाई 

Detox Tips For Toxins And Undigested Food 

Ayurvedic Body Detox Tips For Toxins and Undigested Food: अधपचा खाना और शरीर में जमे चिपचिपे, विषाक्त पदार्थ बीमारियों की सबसे बड़ी जड़ माने जाते हैं, आयुर्वेद के भाषा में इसे "आम" कहा जाता है. आयुर्वेद के अनुसार, शरीर में 'आम'  पाचन अग्नि के कमजोर होने पर बनता है. इसकी वजह से जोड़ों में दर्द (आमवात), सूजन, थकान और एलर्जी समेत अन्य कई गंभीर बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है.

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर शरीर की अंदर से सफाई नहीं करते हैं. इसकी वजह से शरीर में आम जमा होने लगते हैं. इसका असर थकान, सूजन, गैस, कब्ज, सुस्त मन और डल त्वचा के रूप में नजर आता है. 

शरीर को भीतर से साफ करना है जरूरी

लिवर की देखभाल: आयुर्वेद कहता है पहले सफाई, फिर पोषण और फिर पुनर्निर्माण. क्योंकि शरीर में जमा आम ही अधिकांश रोगों की जड़ है. इसलिए समय-समय पर शरीर को भीतर से साफ करना जरूरी है. शरीर की सफाई के लिए सबसे पहले यकृत यानी लिवर की देखभाल करना जरूरी है. इसके लिए गर्म पानी के साथ कड़वे स्वाद जैसे करेले, मेथी और नीम का सेवन करें. इसके अलावा इसमें हल्दी, जीरा और धनिया का पानी पीना भी फायदेमंद होता है. 

भू आमला रस और पुनर्नवा चूर्ण जैसी आयुर्वेदिक दवाइयां मदद कर सकती हैं. इसके अलावा घर पर लौकी-पुदीना सूप बनाकर सुबह एक कटोरी पीने से यकृत साफ होता है और पाचन सही रहता है. 

आंत, गुर्दों और पाचन तंत्र की सफाई

दूसरी चीज है आंत और पाचन तंत्र की सफाई. आयुर्वेद के मुताबिक रात को हल्का भोजन करने से आंतों को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है. इसके बाद तीसरी है गुर्दों (किडनी) की देखभाल. इसके लिए पर्याप्त पानी पीना, नमक कम करना और पैकेज्ड ड्रिंक से बचना जरूरी है. आयुर्वेद में गोक्षुर और घर पर जीरा-धनिया-किशमिश पानी पीने से मूत्रमार्ग साफ रहता है और सूजन कम होती है.

शरीर की सफाई के लिए इन बातों का रखें ध्यान

रक्त की सफाई के लिए हरी सब्जियां, चुकंदर और कड़वा स्वाद थोड़ा-थोड़ा शामिल करें. इसके अलावा मंजिष्ठा और धनिया पानी नियमित लेने से रक्त साफ होता है और त्वचा में चमक आती है. त्वचा और पसीने के रास्ते से भी शरीर डीटॉक्स होता है. रोज सुबह वॉक और हल्का व्यायाम करें. गुनगुने पानी में हल्दी-नींबू या नीम चूर्ण जैसी चीजें लें. भाप, अनुलोम-विलोम और पर्याप्त नींद से भी त्वचा और मन साफ रहते हैं.  

इसके अलावा फेफड़ों की सफाई भी जरूरी है. धूल-धुआं से बचें, अच्छी नींद लें, थोड़ी घी का सेवन करें और रात में त्रिफला या इसबगोल का सेवन करें. अजवाइन भाप लेने से बलगम ढीला होता है और फेफड़े साफ रहते हैं. इनपुट--आईएएनएस

