Uric Acid: शरीर में यूरिक एसिड लेवल बढ़ा देती हैं ये 4 चीजें, आज से ही खाना कर दें बंद, जानिए क्या है इसकी वजह

Foods High in Purines: अगर आप यूरिक एसिड की समस्या से परेशान हैं तो आज से ही इन 4 चीजों को खाना बंद कर दें. वरना आपकी ये मुसीबत और भी बढ़ जाएगी..

डीएनए हिंदी: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और खान-पान में गड़बड़ी की वजह से बुजुर्ग ही नहीं बल्कि युवा भी यूरिक एसिड (Uric Acid) की समस्या से जूझ रहे हैं. इसकी वजह से जोड़ों में दर्द, किडनी की प्रॉब्लम या अन्य दूसरी समस्याएं बनी रहती हैं. दरअसल यूरिक एसिड हमारे शरीर में प्यूरीन के रूप में मौजूद होता है और ये किडनी के जरिए यूरिन (What To Avoid In High Uric Acid) के साथ शरीर से बाहर निकलता है. लेकिन कई बार शरीर से यूरिक एसिड बाहर निकलन नहीं पाता है और इसका लेवल बढ़ने लगता है.

ऐसे में अगर बढ़े हुए यूरिक एसिड के (Foods High in Purines) लेवल को कम न किया जाए तो ये क्रिस्टल का रूप लेने लगता है और जोड़ों के आसपास जमकर उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने लगता है.

इन चीजों से करें परहेज

फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स

ऐसे फल या ड्राई फ्रूट्स का सेवन न करें जो शरीर में प्यूरीन की मात्रा को बढ़ाने का काम करते हों. जैसे अंगूर और किशमिश जैसी चीजों में प्यूरीन ज्यादा होता है, इसलिए इन्हें खाने से बचना चाहिए.

यह भी पढ़ेंः Arthritis Alert: यूरिक एसिड में जहर की तरह काम करते हैं ये फल-सब्जी, बढ़ जाएगा घुटने और ऑथराइटिस का दर्द

इमली

इसके अलावा जिन्हें बहुत ज्यादा खट्टा पसंद है और इमली का सेवन करते हैं तो उन्हें अपनी ये आदत बदल लेनी चाहिए. क्योंकि इमली भले ही स्वादिष्ट हो लेकिन इससे शरीर में यूरिक एसिड की परमानेंट प्रॉब्लम हो सकती है. साथ ही गोल गप्पे या चाट जैसी चीजों को कम ही खाएं क्योंकि इनमें इमली की चटनी डाली जाती है.

मीट या चिकन

वहीं मीट और चिकन से भी यूरिक एसिड की समस्या होने लगती है. एक्सपर्ट के मुताबिक ऐसे लोगों को जानवरों के अंग जैसे गुर्दे और लिवर को खाने से बचना चाहिए. क्योंकि इनमें भी प्यूरीन का लेवल ज्यादा होता है और ऐसे में आप यूरिक एसिड का मरीज बन सकते हैं.

यह भी पढ़ेंः Joint Pain Remedy: गठिया के दर्द को खींच लेंगे ये 8 फूड और ड्रिंक, दूर होगा जोड़-जोड़ का दर्द

सीफूड

इन सभी के अलावा कई सीफूड जैसे ट्यूना, शेलफिश में प्यूरीन सबसे ज्यादा पाया जाता है. इनसे बनी चीजें खाने में भले ही टेस्टी लगती हैं लेकिन इन्हें खाने की आदत शरीर को भारी पड़ सकती है. इसके अलावा जिन्हें गठिया या जोड़ों का दर्द हो उन्हें तो सीफूड या रेड मीट से दूरी बना लेनी चाहिए.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर