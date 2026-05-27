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रात में AC कितने टेंपरेचर पर चलाना सही होता है? गलत सेटिंग बिगाड़ सकती है नींद और बढ़ा सकती है बिजली बिल

पूरी रात AC चलाने के बाद भी अगर सुबह उठते ही सिर भारी लगता है, गला सूखा रहता है या शरीर टूटा-टूटा महसूस होता है, तो हो सकता है समस्या गर्मी नहीं, बल्कि आपके AC की गलत टेंपरेचर सेटिंग हो.

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ऋतु सिंह

Updated : May 27, 2026, 06:15 AM IST

रात में AC कितने टेंपरेचर पर चलाना सही होता है? गलत सेटिंग बिगाड़ सकती है नींद और बढ़ा सकती है बिजली बिल

At what temperature is it ideal to run the AC at night? (Photo AI)

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इन दिनों भीषण गर्मी के बीच लाखों लोग राहत के लिए AC पर निर्भर हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रात में गलत तापमान पर सोना शरीर और बिजली बिल दोनों पर भारी पड़ सकता है. खास बात ये है कि कई लोग रातभर 16 या 18 डिग्री पर AC चलाकर खुद को ज्यादा आरामदायक महसूस करते हैं, जबकि विशेषज्ञ इसे शरीर के लिए सही नहीं मानते. डॉक्टरों और एनर्जी एक्सपर्ट्स का कहना है कि सही तापमान सिर्फ अच्छी नींद ही नहीं देता, बल्कि शरीर को अचानक तापमान बदलाव से भी बचाता है.

रात में AC का सही टेंपरेचर आखिर कितना होना चाहिए?

स्लीप और हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक रात में AC का सबसे बेहतर तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस माना जाता है. यह तापमान शरीर को ठंडक भी देता है और जरूरत से ज्यादा ठंडा भी नहीं होने देता. विशेषज्ञ बताते हैं कि सोते समय शरीर का तापमान स्वाभाविक रूप से थोड़ा कम होने लगता है. ऐसे में अगर कमरा बहुत ज्यादा ठंडा हो जाए तो शरीर को खुद को संतुलित रखने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है. यही वजह है कि कई लोग सुबह उठने पर थकान या सिरदर्द महसूस करते हैं.

16 डिग्री पर AC चलाना क्यों पड़ सकता है भारी?

कई लोगों को लगता है कि कम तापमान मतलब ज्यादा आराम, लेकिन असलियत इससे अलग है. डॉक्टरों का कहना है कि बहुत ठंडे कमरे में लंबे समय तक सोने से गला सूखना, मांसपेशियों में जकड़न, नाक बंद होना और त्वचा ड्राई होने जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं.

एक बड़ा असर नींद की गुणवत्ता पर भी पड़ता है. शरीर बार-बार तापमान को एडजस्ट करने की कोशिश करता है, जिससे गहरी नींद प्रभावित हो सकती है. यही कारण है कि कई लोग पूरी रात AC में सोने के बावजूद सुबह फ्रेश महसूस नहीं करते.

बिजली बिल का भी है सीधा कनेक्शन

एनर्जी एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर 1 डिग्री कम करने पर बिजली की खपत तेजी से बढ़ती है. यानी अगर कोई व्यक्ति 24 की बजाय 18 डिग्री पर AC चलाता है, तो उसका बिजली बिल काफी ज्यादा आ सकता है.

यही वजह है कि अब कई लोग ‘स्मार्ट कूलिंग’ की तरफ बढ़ रहे हैं. इसमें AC को बहुत कम तापमान पर चलाने की बजाय सही तापमान, फैन और टाइमर का इस्तेमाल किया जाता है. इससे कमरे में आरामदायक माहौल भी बना रहता है और बिजली की बचत भी होती है.

रात में AC चलाने की ये गलतियां बढ़ा रही परेशानी

विशेषज्ञ मानते हैं कि सिर्फ तापमान ही नहीं, बल्कि AC इस्तेमाल करने का तरीका भी अहम है. कई लोग पूरे कमरे को बंद करके बिना वेंटिलेशन के सोते हैं. इससे कमरे की हवा भारी लगने लगती है और कुछ लोगों को घुटन या सिरदर्द की शिकायत होने लगती है.

इसके अलावा सीधे शरीर पर AC की हवा लेना भी सही नहीं माना जाता. डॉक्टरों के मुताबिक इससे मांसपेशियों में अकड़न और साइनस जैसी परेशानियां बढ़ सकती हैं.

बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा सावधानी की जरूरत

छोटे बच्चों और बुजुर्गों का शरीर तापमान बदलाव के प्रति ज्यादा संवेदनशील होता है. इसलिए उनके कमरे का तापमान बहुत कम रखने से बचना चाहिए. डॉक्टर सलाह देते हैं कि रात में हल्की चादर का इस्तेमाल करें और AC को ऑटो मोड या स्लीप मोड पर रखें.

विशेषज्ञों का कहना है कि अच्छी नींद सिर्फ ठंडे कमरे से नहीं, बल्कि संतुलित तापमान से आती है. बढ़ती गर्मी के बीच अब AC सिर्फ आराम का साधन नहीं, बल्कि सही तरीके से इस्तेमाल करने वाली जरूरत बन चुका है.

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